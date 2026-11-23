CNN: «Χρυσό» χαρτοφυλάκιο για τον Τραμπ με μετοχές της Nvidia αξίας έως και 58 εκατ. δολαρίων, η τελευταία αγορά έγινε τον Σεπτέμβριο
CNN: «Χρυσό» χαρτοφυλάκιο για τον Τραμπ με μετοχές της Nvidia αξίας έως και 58 εκατ. δολαρίων, η τελευταία αγορά έγινε τον Σεπτέμβριο
Η εταιρεία είναι μια από τις «αγαπημένες» του Αμερικανού προέδρου με μεγάλο όγκο μετοχών στην κατοχή του και πάνω από 100 αγοραπωλησίες από τις αρχές του 2025
Το ενδιαφέρον του Ντόναλντ Τραμπ για την Nvidia μετά την αποπομπή και την επαναφορά του επικεφαλής της Τζένσεν Χουάνγκ πηγαίνει πιο μακριά από το ενδιαφέρον για έναν κολοσσό του Ίντερνετ και της τεχνητής νοημοσύνης.
Τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος για την περιουσία του δείχνουν ότι έχει και οικονομικά συμφέροντα από τη Nvidia.
Το CNN επισημαίνει ότι, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαπραγματευτεί πολλές φορές μετοχές της εταιρείας που αποδεικνύεται μία από τις «αγαπημένες» του.
Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα από τον Σεπτέμβριο δείχνουν αγορές τεσσάρων πακέτων μετοχών αξίας από 152.000 δολάρια έως και 380.000 δολάρια (περίπου 138.000 με 354.000 ευρώ). Παράλληλα, προχώρησε στην πώληση ενός μικρότερου πακέτου αξίας έως και 15.000 δολαρίων.
Αυτές οι κινήσεις είναι μέρος μόνο της εικόνας.
Το CNBC υπολόγισε ότι η συνολική αξία των μετοχών της Nvidia που κατέχει ο Τραμπ κυμαίνεται από 12,5 στα 58 εκατ. δολάρια (11 με 52 εκατ. ευρώ), υπολογισμοί που γίνονται με την τιμή της μετοχής στα 157 δολάρια. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα τα πακέτα στην κατοχή του Τραμπ άξιζαν από 615.000 μέχρι 1,3 εκατ. δολάρια, μια εντυπωσιακή αύξηση μέσα σε λίγους μήνες.
Από τις αρχές του 2025, όταν και ξαναγύρισε στην εξουσία, ο Τραμπ (για την ακρίβεια οι επενδυτές που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκειό του) προχώρησε σε πάνω από 100 αγοραπωλησίες, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων.
Η ακριβής αξία των μετοχών δεν είναι γνωστή, γιατί ο Λευκός Οίκος δίνει μόνο κλίμακες ποσών και όχι τον όγκο των μετοχών στην κατοχή του Τραμπ.
Για την ιστορία, η μετοχή της Nvidia είχε κλείσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στα 130 δολάρια. Η ανακοίνωση για την επαναφορά του Χουάνγκ, λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές σήμερα Δευτέρα, εκτόξευσε την τιμή στα 167 δολάρια στο άνοιγμα της συνεδρίασης.
Έκλεισε στα 165 δολάρια, καταγράφοντας άλμα άνω του 32%, με κεφαλιοποίηση που αυξήθηκε πάνω από 930 δισ. δολάρια.
Αυτό σημαίνει ότι έχει ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου όταν η μετοχή ήταν και πάλι γύρω στα 165 δολάρια. Στις αρχές Οκτωβρίου η τιμή της μετοχής ήταν περίπου στα 230 δολάρια.
Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ο Τραμπ ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στους επενδυτικούς του λογαριασμούς, αναφέροντας ότι το χαρτοφυλάκιό του το διαχειρίζονται ανεξάρτητα «τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» και ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε τα μέλη της οικογένειάς του έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις μετοχές στις οποίες πραγματοποιούνται συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιό του.
Τα στοιχεία που έχει δώσει στη δημοσιότητα και ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος για την περιουσία του δείχνουν ότι έχει και οικονομικά συμφέροντα από τη Nvidia.
Το CNN επισημαίνει ότι, μετά την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο στις αρχές του 2025, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε διαπραγματευτεί πολλές φορές μετοχές της εταιρείας που αποδεικνύεται μία από τις «αγαπημένες» του.
Τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα δεδομένα από τον Σεπτέμβριο δείχνουν αγορές τεσσάρων πακέτων μετοχών αξίας από 152.000 δολάρια έως και 380.000 δολάρια (περίπου 138.000 με 354.000 ευρώ). Παράλληλα, προχώρησε στην πώληση ενός μικρότερου πακέτου αξίας έως και 15.000 δολαρίων.
Αυτές οι κινήσεις είναι μέρος μόνο της εικόνας.
Το CNBC υπολόγισε ότι η συνολική αξία των μετοχών της Nvidia που κατέχει ο Τραμπ κυμαίνεται από 12,5 στα 58 εκατ. δολάρια (11 με 52 εκατ. ευρώ), υπολογισμοί που γίνονται με την τιμή της μετοχής στα 157 δολάρια. Μόλις έναν χρόνο νωρίτερα τα πακέτα στην κατοχή του Τραμπ άξιζαν από 615.000 μέχρι 1,3 εκατ. δολάρια, μια εντυπωσιακή αύξηση μέσα σε λίγους μήνες.
Από τις αρχές του 2025, όταν και ξαναγύρισε στην εξουσία, ο Τραμπ (για την ακρίβεια οι επενδυτές που διαχειρίζονται το χαρτοφυλάκειό του) προχώρησε σε πάνω από 100 αγοραπωλησίες, αξίας δεκάδων εκατομμυρίων.
Η ακριβής αξία των μετοχών δεν είναι γνωστή, γιατί ο Λευκός Οίκος δίνει μόνο κλίμακες ποσών και όχι τον όγκο των μετοχών στην κατοχή του Τραμπ.
Για την ιστορία, η μετοχή της Nvidia είχε κλείσει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στα 130 δολάρια. Η ανακοίνωση για την επαναφορά του Χουάνγκ, λίγο πριν ανοίξουν οι αγορές σήμερα Δευτέρα, εκτόξευσε την τιμή στα 167 δολάρια στο άνοιγμα της συνεδρίασης.
Έκλεισε στα 165 δολάρια, καταγράφοντας άλμα άνω του 32%, με κεφαλιοποίηση που αυξήθηκε πάνω από 930 δισ. δολάρια.
Αυτό σημαίνει ότι έχει ανακτήσει πλήρως το χαμένο έδαφος μετά την ανακοίνωση της παραίτησης του Χουάνγκ στις 12 Νοεμβρίου όταν η μετοχή ήταν και πάλι γύρω στα 165 δολάρια. Στις αρχές Οκτωβρίου η τιμή της μετοχής ήταν περίπου στα 230 δολάρια.
Ο Λευκός Οίκος έχει επανειλημμένα αρνηθεί ότι ο Τραμπ ασκεί οποιαδήποτε επιρροή στους επενδυτικούς του λογαριασμούς, αναφέροντας ότι το χαρτοφυλάκιό του το διαχειρίζονται ανεξάρτητα «τρίτα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα» και ότι ούτε ο πρόεδρος ούτε τα μέλη της οικογένειάς του έχουν τη δυνατότητα να επηρεάσουν τις μετοχές στις οποίες πραγματοποιούνται συναλλαγές στο χαρτοφυλάκιό του.
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