Επαναφέρουν τη δημοσιογραφική κάλυψη του Τραμπ τα μεγάλα αμερικανικά τηλεοπτικά δίκτυα

Σε μια πρωτοφανή κίνηση στήριξης προς το CNN, το MS NOW και το Politico, την Δευτέρα το CBS, το ABC, το NBC και το Fox αποφάσισαν να σταματήσουν το pool coverage μέχρι ο Λευκός Οίκος να άρει την απαγόρευση