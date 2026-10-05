Νιώθουμε προδομένοι επειδή η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε, λέει φοιτήτρια που είχε δώσει στοιχεία για τον ομαδικό βιασμό στο πανεπιστήμιο Κορνέλ

Η φοιτήτρια είπε ότι αποφάσισε να απευθυνθεί στην αστυνομία αφού είδε στιγμιότυπα οθόνης από ένα ομαδικό μήνυμα της αδελφότητας Chi Phi στο Snapchat και επειδή «μου φάνηκε το σωστό»





Η φοιτήτρια, μιλώντας στο







Οι συζητήσεις εξαπλώθηκαν στο πανεπιστημιακό campus αφού το πανεπιστήμιο εξέδωσε προειδοποίηση για την ασφάλεια σχετικά με μια αναφορά για σεξουαλική επίθεση σε μια αδελφότητα. «Αυτό για το οποίο νομίζω ότι όλοι νιώθουμε προδομένοι είναι το γεγονός ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε», είπε. «Όταν λάβαμε την αστυνομική αναφορά, νομίζω ότι όλοι υποθέσαμε ότι θα αντιμετωπιστεί σωστά και ότι ήταν, ας πούμε, σε καλά χέρια», συμπλήρωσε.



Η φοιτήτρια είπε ότι αυτή και μια φίλη της έδωσαν αρχικά μια πληροφορία στις Αρχές μετά την έκδοση της προειδοποίησης. Η αστυνομία την κάλεσε αργότερα και της ζήτησε να πάει να μιλήσει μαζί τους, λίγες μέρες αφότου η νεαρή κατήγγειλε τον βιασμό στην αστυνομία του Κορνέλ στις 8 Νοεμβρίου.







«Αυτό ήταν, κατά κάποιον τρόπο, το σημείο που πήρα εσωτερικά την απόφαση. Εντάξει, λοιπόν, θα το επεξεργαστώ όλο αυτό και αύριο θα πάω στην αστυνομία», είπε η φοιτήτρια. Θυμήθηκε ότι καθόταν με έναν ή δύο αστυνομικούς για περίπου μισή ώρα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της. «Φάνηκαν αρκετά ικανοί. Μου φάνηκε μια κανονική διαδικασία ανάκρισης», είπε.



Είπε ότι τους εξήγησε λεπτομερώς όλα όσα γνώριζε, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι μέλη της αδελφότητας αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς με την φοιτήτρια και σχετικά με πιθανούς μάρτυρες. Επίσης, έδωσε στην αστυνομία πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στην αδερφότητα και ανέφερε ότι γνωρίζει καλά το σπίτι της αδελφότητας και πίστευε ότι ήξερε πού φέρεται να φυλασσόταν η κεταμίνη. «Μάλλον υπέθεσα ότι, κατά κάποιον τρόπο, δεν ήμουν αρκετή», είπε η φοιτήτρια.



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Μάρτυρες και ανώνυμες καταγγελίες στην αστυνομία Από τα αρχεία της αστυνομίας που εξασφάλισε το NBC προκύπτει ότι η αστυνομία του Κορνέλ μίλησε με πολλούς μάρτυρες και έλαβε ανώνυμες καταγγελίες σχετικά με τις κατηγορίες για ομαδικό βιασμό στο σπίτι της αδελφότητας, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν διαβιβάστηκαν στον τοπικό εισαγγελέα για εξέταση, προκειμένου να αποφασίσει αν θα απαγγείλει κατηγορίες.



Ο εισαγγελέας της Κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, δήλωσε ότι οι αναφορές που επισημάνθηκαν «αφορούσαν μέλη της αδελφότητας που αρνήθηκαν να μιλήσουν κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου τους». Ο Βαν Χάουτεν κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι οι καταγγελίες δεν δικαιολογούσαν την άσκηση ποινικής δίωξης λόγω έλλειψης ποινικού στοιχείου.



Η αγωγή για ομαδικό βιασμό έχει προκαλέσει σάλο και κριτική για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και ο Βαν Χούτεν χειρίστηκαν τις καταγγελίες της. Ο εισαγγελέας έχει έκτοτε συμφωνήσει να ξανανοίξει την έρευνά του σχετικά με τις καταγγελίες αλλά η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, όρισε την περασμένη εβδομάδα την Γενική Εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση.



Φοιτήτρια του Κορνέλ έδωσε στην αστυνομία του πανεπιστημίου στοιχεία σχετικά με τον ομαδικό βιασμό της Τζέιν Ντο το 2024, αλλά εξέφρασε την απογοήτευσή της για τον τρόπο με τον οποίο οι Αρχές χειρίστηκαν την υπόθεση τονίζοντας πως «όλοι νιώθουμε προδομένοι» διότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε.Η φοιτήτρια, μιλώντας στο NBC News , αποκάλυψε πως είχε ακούσει για πρώτη φορά φήμες στο πανεπιστήμιο ότι η νεαρή βιάστηκε, μία με δύο ημέρες μετά το περιστατικό. Η Ντο, η οποία κατέθεσε αγωγή τον περασμένο μήνα, καταγγέλλει ότι της έδωσαν αλκοόλ και κεταμίνη και ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού στο σπίτι της αδελφότητας «Chi Phi» τη νύχτα της 19ης προς την 20η Οκτωβρίου.Η φοιτήτρια θυμήθηκε ότι η κατάσταση «ξέφυγε από τον έλεγχο» και «τρομοκρατήθηκε πραγματικά από αυτό». «Από εκείνη τη νύχτα, νομίζω, αρχίσαμε να ακούμε περισσότερα», είπε η φοιτήτρια.Οι συζητήσεις εξαπλώθηκαν στο πανεπιστημιακό campus αφού το πανεπιστήμιο εξέδωσε προειδοποίηση για την ασφάλεια σχετικά με μια αναφορά για σεξουαλική επίθεση σε μια αδελφότητα. «Αυτό για το οποίο νομίζω ότι όλοι νιώθουμε προδομένοι είναι το γεγονός ότι η υπόθεση δεν αντιμετωπίστηκε», είπε. «Όταν λάβαμε την αστυνομική αναφορά, νομίζω ότι όλοι υποθέσαμε ότι θα αντιμετωπιστεί σωστά και ότι ήταν, ας πούμε, σε καλά χέρια», συμπλήρωσε.Η φοιτήτρια είπε ότι αυτή και μια φίλη της έδωσαν αρχικά μια πληροφορία στις Αρχές μετά την έκδοση της προειδοποίησης. Η αστυνομία την κάλεσε αργότερα και της ζήτησε να πάει να μιλήσει μαζί τους, λίγες μέρες αφότου η νεαρή κατήγγειλε τον βιασμό στην αστυνομία του Κορνέλ στις 8 Νοεμβρίου.Η φοιτήτρια είπε ότι αποφάσισε να απευθυνθεί στην αστυνομία αφού είδε στιγμιότυπα οθόνης από ένα ομαδικό μήνυμα της αδελφότητας Chi Phi στο Snapchat και επειδή «μου φάνηκε το σωστό, αν μπορούσαμε να βοηθήσουμε αυτό το κορίτσι». Η αγωγή της Ντο περιελάμβανε ένα στιγμιότυπο οθόνης από ένα ομαδικό μήνυμα της αδελφότητας Chi Phi στο Snapchat, στο οποίο αναφερόταν ότι υπήρχε «δωρεάν ….» σε ένα δωμάτιο της αδελφότητας όπου βρισκόταν η Ντο τη νύχτα που, όπως κατήγγειλε βιάστηκε ομαδικά.«Αυτό ήταν, κατά κάποιον τρόπο, το σημείο που πήρα εσωτερικά την απόφαση. Εντάξει, λοιπόν, θα το επεξεργαστώ όλο αυτό και αύριο θα πάω στην αστυνομία», είπε η φοιτήτρια. Θυμήθηκε ότι καθόταν με έναν ή δύο αστυνομικούς για περίπου μισή ώρα κατά τη διάρκεια της κατάθεσής της. «Φάνηκαν αρκετά ικανοί. Μου φάνηκε μια κανονική διαδικασία ανάκρισης», είπε.Είπε ότι τους εξήγησε λεπτομερώς όλα όσα γνώριζε, συμπεριλαμβανομένου του γεγονότος ότι μέλη της αδελφότητας αντάλλασσαν μηνύματα σχετικά με τα γεγονότα εκείνης της βραδιάς με την φοιτήτρια και σχετικά με πιθανούς μάρτυρες. Επίσης, έδωσε στην αστυνομία πληροφορίες σχετικά με τη χρήση ναρκωτικών στην αδερφότητα και ανέφερε ότι γνωρίζει καλά το σπίτι της αδελφότητας και πίστευε ότι ήξερε πού φέρεται να φυλασσόταν η κεταμίνη. «Μάλλον υπέθεσα ότι, κατά κάποιον τρόπο, δεν ήμουν αρκετή», είπε η φοιτήτρια.Το Πανεπιστήμιο Κορνέλ δεν απάντησε σε αίτημα για σχόλιο την Κυριακή σχετικά με την κατάθεση της φοιτήτριας στην αστυνομία. Σε δήλωσή του το Σάββατο, ο πρόεδρος είχε χαρακτηρίσει τις κατηγορίες «βαθιά ανησυχητικές» και είπε ότι εγείρουν ερωτήματα σχετικά με τις έρευνες που διεξήχθησαν. Είπε ότι χαιρετίζει μια ανεξάρτητη εξέταση του τρόπου με τον οποίο το πανεπιστήμιο χειρίστηκε το θέμα, η οποία θα διεξαχθεί από εξωτερικό δικηγορικό γραφείο.Από τα αρχεία της αστυνομίας που εξασφάλισε το NBC προκύπτει ότι η αστυνομία του Κορνέλ μίλησε με πολλούς μάρτυρες και έλαβε ανώνυμες καταγγελίες σχετικά με τις κατηγορίες για ομαδικό βιασμό στο σπίτι της αδελφότητας, ωστόσο, οι πληροφορίες αυτές δεν διαβιβάστηκαν στον τοπικό εισαγγελέα για εξέταση, προκειμένου να αποφασίσει αν θα απαγγείλει κατηγορίες.Ο εισαγγελέας της Κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν, δήλωσε ότι οι αναφορές που επισημάνθηκαν «αφορούσαν μέλη της αδελφότητας που αρνήθηκαν να μιλήσουν κατόπιν συμβουλής του δικηγόρου τους». Ο Βαν Χάουτεν κατέληξε τελικά στο συμπέρασμα ότι οι καταγγελίες δεν δικαιολογούσαν την άσκηση ποινικής δίωξης λόγω έλλειψης ποινικού στοιχείου.Η αγωγή για ομαδικό βιασμό έχει προκαλέσει σάλο και κριτική για τον τρόπο με τον οποίο το Πανεπιστήμιο Κορνέλ και ο Βαν Χούτεν χειρίστηκαν τις καταγγελίες της. Ο εισαγγελέας έχει έκτοτε συμφωνήσει να ξανανοίξει την έρευνά του σχετικά με τις καταγγελίες αλλά η κυβερνήτης της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, όρισε την περασμένη εβδομάδα την Γενική Εισαγγελέα της πολιτείας, Λετίσια Τζέιμς, ως ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση.

Η φοιτήτρια που μίλησε με την αστυνομία του πανεπιστημίου επέκρινε τον τρόπο με τον οποίο το τμήμα χειρίστηκε το θέμα. Ενώ οι φοιτητές πίστευαν ότι διεξαγόταν έρευνα σχετικά με τους ισχυρισμούς της φοιτήτριας, ο κόσμος συνέχιζε να πηγαίνει στην αδελφότητα.



Στον κόσμο των αδελφοτήτων του Κορνέλ, «οι φήμες διαδίδονται γρήγορα», είπε η φοιτήτρια και ακόμα και αν δεν γνώριζες την Ντο ή τους άνδρες, «γνώριζες κάποιον που τους γνώριζε».



Στην αγωγή της Ντο αναφέρονται ως εναγόμενοι το Κορνέλ, η αδελφότητα Chi Phi και τα επτά μέλη της αδελφότητας. Κανένας από τους επτά δεν έχει κατηγορηθεί ποινικά. Η αδελφότητα τέθηκε σε αναστολή λειτουργίας στο πανεπιστήμιο και παραμένει αποκλεισμένη.



Το Κορνέλ δήλωσε σε ανακοίνωσή του στις 28 Σεπτεμβρίου ότι διεξήγαγε μια διεξοδική έρευνα η οποία οδήγησε στην επιβολή «μιας σειράς κυρώσεων που περιλάμβαναν αποβολές και αναστολές» από το πανεπιστήμιο.



Οι δικηγόροι δύο εκ των επτά ανδρών αρνήθηκαν στο NBC ότι αυτοί επιτέθηκαν σεξουαλικά στη φοιτήτρια. Ο δικηγόρος ενός τρίτου άνδρα αρνήθηκε τις κατηγορίες στο ABC.



Η αδελφότητα Chi Phi καταδίκασε τη σεξουαλική επίθεση και την χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ σε δήλωση της. Ανέφερε ότι τα μέλη της που κατονομάστηκαν από τον Ντο αποβλήθηκαν.



«Σε κάθε επίπεδο της Chi Phi, θα λαμβάνουμε μέτρα όπως αυτά όποτε είναι απαραίτητο, προκειμένου να προστατεύσουμε την ακεραιότητα της αδελφότητάς μας και την ασφάλεια των κοινοτήτων μας», δήλωσε ο Τρέι Ρομπ, προσωρινός εκτελεστικός διευθυντής της αδελφότητας.



Ταυτόχρονα, δύο από τα μέλη της αδελφότητας που κατονομάστηκαν στην αγωγή αποβλήθηκαν από την ομάδα ράγκμπι τους αφού ήρθαν στο φως οι κατηγορίες, όπως δήλωσε ένας πρώην συμπαίκτης τους στο NBC: «Τους αποβάλαμε από την ομάδα αμέσως πριν το πανεπιστήμιο τους αποβάλει. Ως ομάδα, ήταν σημαντικό για εμάς να στηρίξουμε αυτό το θύμα. Είμαστε συγκλονισμένοι».



Η ομάδα ράγκμπι του Κορνέλ δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ήταν «συγκλονισμένη» από τις κατηγορίες και ότι οι σκέψεις της ήταν μαζί με την Ντο: «Οι παίκτες που ήταν γνωστό ότι είχαν σχέση με τα φερόμενα γεγονότα απομακρύνθηκαν μόνιμα από την ομάδα και το δίκτυο αποφοίτων μόλις επιβεβαιώθηκε η συμμετοχή τους στο περιστατικό».



Κανένα από τα τρέχοντα μέλη της ομάδας δεν έχει σχέση με την αδελφότητα Chi Phi, σύμφωνα με τη δήλωση.



«Πραγματικά εξοργισμένο» Καθώς διαδόθηκαν οι πληροφορίες, ορισμένες συζητήσεις ήταν υποστηρικτικές προς την φοιτήτρια, αλλά άλλες την εξευτέλισαν, όπως δήλωσε στο NBC πρώην μέλος της αδελφότητας της Ντο: «Κάποιοι συμπαθούσαν την Τζέιν, αλλά, από την άλλη, ο κόσμος δεν γνώριζε τις λεπτομέρειες».



Μια άλλη φοιτήτρια και πρώην μέλος της αδελφότητας δήλωσε στο NBC ότι θυμάται να έμαθε για το περιστατικό μέσω φημών και περιέγραψε το φοιτητικό σώμα ως «πραγματικά εξοργισμένο με το θέμα». Η εν λόγω φοιτήτρια ανέφερε ότι βρισκόταν στην ίδια εκδήλωση που διοργάνωσε η αδελφότητα το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου, στην οποία παρευρέθηκε και η Ντο. Λίγες μέρες αργότερα, σύμφωνα με την φοιτήτρια, η Ντο ανέφερε ότι κάποιοι διέδιδαν φήμες για εκείνη και ότι δεν ήταν σίγουρη πώς να το ερμηνεύσει, «και απλά φαινόταν ότι όλοι ήταν πολύ μπερδεμένοι εκείνη τη στιγμή».



Ακόμα ένα πρώην μέλος της αδελφότητας, δήλωσε στο NBC ότι η πανεπιστημιακή κοινότητα έμαθε για το περιστατικό από την ειδοποίηση του πανεπιστημίου και περιέγραψε ότι οι φοιτητές ένιωθαν «σοκ» και «πραγματικά αποτροπιασμό» ενώ επικρίνει τον τρόπο με τον οποίο το Κορνέλ χειρίστηκε το θέμα.



«Νομίζω ότι αυτό δείχνει έλλειψη σεβασμού προς τις φοιτήτριές τους και καθιστά κάπως λιγότερο ελκυστική τη φοίτηση στο πανεπιστήμιο», είπε. Σήμερα, μέσα στην αδελφότητα υπάρχει ένα τεράστιο κύμα υποστήριξης προς την Ντο, είπε, καθώς επίσης και «απογοήτευση και οργή».