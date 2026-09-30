Ομαδικός βιασμός στο πανεπιστήμιο Κόρνελ: Τους τιμώρησαν με το να γράψουν εκθέσεις, δημιούργησαν ιστοσελίδα με ονοματεπώνυμα και φωτογραφίες των «επτά»

Η κατακραυγή τις τελευταίες εβδομάδες εντάθηκε όταν η ενάγουσα ισχυρίστηκε στην αγωγή της ότι στους άνδρες «παρέχεται η ευκαιρία να μετριάσουν τη συμπεριφορά τους υποβάλλοντας εκθέσεις» - Η πανεπιστημιακή εφημερίδα δημοσίευσε ονοματεπώνυμα ενώ σεναριογράφος δημιούργησε ιστοσελίδα με φωτογραφίες των κατηγορούμενων