Ομαδικός βιασμός στο πανεπιστήμιο Κόρνελ: Τους τιμώρησαν με το να γράψουν εκθέσεις, δημιούργησαν ιστοσελίδα με ονοματεπώνυμα και φωτογραφίες των «επτά»
Ομαδικός βιασμός στο πανεπιστήμιο Κόρνελ: Τους τιμώρησαν με το να γράψουν εκθέσεις, δημιούργησαν ιστοσελίδα με ονοματεπώνυμα και φωτογραφίες των «επτά»
Η κατακραυγή τις τελευταίες εβδομάδες εντάθηκε όταν η ενάγουσα ισχυρίστηκε στην αγωγή της ότι στους άνδρες «παρέχεται η ευκαιρία να μετριάσουν τη συμπεριφορά τους υποβάλλοντας εκθέσεις» - Η πανεπιστημιακή εφημερίδα δημοσίευσε ονοματεπώνυμα ενώ σεναριογράφος δημιούργησε ιστοσελίδα με φωτογραφίες των κατηγορούμενων
Οι εισαγγελείς της Νέας Υόρκης άνοιξαν την έρευνα για τον ομαδικό βιασμό μιας 20χρονης στο Πανεπιστήμιο Κόρνελ το 2024. Η νεαρή έκανε αγωγή κατά του πανεπιστημίου στις 16 Σεπτεμβρίου καταγγέλλοντας πως την βίασαν ομαδικά μέλη αδελφότητας Phi Chi (ΧΦ) του πανεπιστημίου ενώ ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.
Στην αγωγή της η γυναίκα ισχυρίζεται πως το Κόρνελ δεν την προστάτευσε ούτε τιμώρησε επαρκώς τους εμπλεκόμενους. Από την πλευρά του το πανεπιστήμιο απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδείς και δηλώνει την επιθυμία του για παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο.
Στις 101 σελίδες της αγωγής, η Τζέιν Ντόε (έτσι αναφέρεται το όνομα της καταγγέλλουσας στα έγγραφα) περιγράφει πως το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024, όταν ήταν 20 ετών, επτά άνδρες από το την αδελφότητα Chi Phi την κακοποιούσαν για ώρες ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, κεταμίνη και κάνναβη. Η Ντόε περιγράφει πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών και αδυνατούσε να δώσει συγκατάθεση.
Αναφέρει ότι εκείνη τη νύχτα, αφού ήπιε, αποχώρησε από την αδελφότητά της και βρέθηκε στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi για να δει έναν φίλο της. Η αγωγή περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και σωματική βία, αμέλεια και παραβιάσεις του Νόμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Στην αγωγή που στρέφεται κατά του πανεπιστημίου Κόρνελ, της αδελφότητας και των επτά ανδρών, περιλαμβάνεται μία ομαδική συνομιλία των Phi Chi, στην οποία ένα μέλος φέρεται να έστειλε μέσω Snapchat το μήνυμα: «Shop still open?» («Το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό;»), αναφερόμενος, σύμφωνα με την καταγγελία, στη νεαρή. Ένα ακόμη μέλος απάντησε καταφατικά. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι ακριβώς έστειλαν τα συγκεκριμένα μηνύματα.
Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η πελάτισσά του ήταν «τραυματισμένη, σε κατάσταση σοκ και ανίκανη να λειτουργήσει ή να αποδεχτεί τη φρίκη του συμβάντος» τις ημέρες μετά την επίθεση, την οποία κατήγγειλε στην Αστυνομία του Πανεπιστημίου Κόρνελ στις 8 Νοεμβρίου 2024.
Σύμφωνα με την καταγγελία, νωρίτερα στη συνομιλία Snapchat, ένα από τα μέλη της αδελφότητας φέρεται να έγραψε ότι υπήρχε «free p–sy» («δωρεάν μ@@ι») στον επάνω όροφο, αναφερόμενος στη φοιτήτρια. Άλλο μέλος φέρεται να απάντησε ότι «λατρεύει την αδελφότητα Chi Phi», ενώ ένας ακόμη έγραψε πως «μπορείς απλώς να πας και να τον βγάλεις έξω», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μήνυση.
Η μήνυση υποστηρίζει ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, έως τις 5:45 τα ξημερώματα, ενώ η γυναίκα ένιωθε ανήμπορη να φύγει από το δωμάτιο καθώς το κινητό της βρισκόταν στην άλλη πλευρά του χώρου.
Η κατακραυγή τις τελευταίες εβδομάδες εντάθηκε όταν η Τζέιν Ντόε ισχυρίστηκε στην αγωγή της ότι στους άνδρες «παρέχεται η ευκαιρία να μετριάσουν τη συμπεριφορά τους υποβάλλοντας εκθέσεις».
Ο δικηγόρος δήλωσε ότι δύο από τους εμπλεκόμενους αποβλήθηκαν. Ταυτόχρονα, η συντακτική ομάδα της πανεπιστημιακής εφημερίδας δημοσίευσε τα ονόματα των εναγομένων στην αγωγή στις 21 Σεπτεμβρίου, σε ένα άρθρο με τίτλο «Το Κόρνελ δεν θα το κάνει, εμείς θα το κάνουμε», πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο μεταξύ, ο πρώην σεναριογράφος της σειράς South Park, Τόμπι Μόρτον, δημιούργησε έναν ιστότοπο για να εκθέσει τους κατηγορούμενους κατηγορώντας το πανεπιστήμιο πως τους ευνόησε και προειδοποιώντας πως «η λογοδοσία πλησιάζει», σύμφωνα με την New York Post.
«Γεια σας, Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris, Scott Kretzschmar», ξεκινά η ανάρτηση, πριν ο Μόρτον αποκαλύψει ότι έχει δημιουργήσει έναν ιστότοπο με την ονομασία «TheCornell7.org» για να τεκμηριώσει τα εγκλήματά τους. «Όχι μόνο κατέχω παραλλαγές των ονομάτων των τομέων σας, αλλά τώρα διαθέτω και φωτογραφίες. Τώρα ανακαλύπτω σιγά-σιγά πού εργάζεστε», έγραψε ο Μόρτον.
Στην αγωγή της η γυναίκα ισχυρίζεται πως το Κόρνελ δεν την προστάτευσε ούτε τιμώρησε επαρκώς τους εμπλεκόμενους. Από την πλευρά του το πανεπιστήμιο απορρίπτει τις κατηγορίες ως ψευδείς και δηλώνει την επιθυμία του για παραπομπή της υπόθεσης στο δικαστήριο.
Στις 101 σελίδες της αγωγής, η Τζέιν Ντόε (έτσι αναφέρεται το όνομα της καταγγέλλουσας στα έγγραφα) περιγράφει πως το βράδυ της 19ης Οκτωβρίου 2024, όταν ήταν 20 ετών, επτά άνδρες από το την αδελφότητα Chi Phi την κακοποιούσαν για ώρες ενώ είχε καταναλώσει αλκοόλ, κεταμίνη και κάνναβη. Η Ντόε περιγράφει πως ήταν υπό την επήρεια ουσιών και αδυνατούσε να δώσει συγκατάθεση.
Επτά βιαστές: «Το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό;»
Αναφέρει ότι εκείνη τη νύχτα, αφού ήπιε, αποχώρησε από την αδελφότητά της και βρέθηκε στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi για να δει έναν φίλο της. Η αγωγή περιλαμβάνει κατηγορίες για σεξουαλική επίθεση και σωματική βία, αμέλεια και παραβιάσεις του Νόμου για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα της πολιτείας της Νέας Υόρκης.
Στην αγωγή που στρέφεται κατά του πανεπιστημίου Κόρνελ, της αδελφότητας και των επτά ανδρών, περιλαμβάνεται μία ομαδική συνομιλία των Phi Chi, στην οποία ένα μέλος φέρεται να έστειλε μέσω Snapchat το μήνυμα: «Shop still open?» («Το μαγαζί είναι ακόμα ανοιχτό;»), αναφερόμενος, σύμφωνα με την καταγγελία, στη νεαρή. Ένα ακόμη μέλος απάντησε καταφατικά. Δεν έχει γίνει γνωστό ποιοι ακριβώς έστειλαν τα συγκεκριμένα μηνύματα.
Ο δικηγόρος της δήλωσε ότι η πελάτισσά του ήταν «τραυματισμένη, σε κατάσταση σοκ και ανίκανη να λειτουργήσει ή να αποδεχτεί τη φρίκη του συμβάντος» τις ημέρες μετά την επίθεση, την οποία κατήγγειλε στην Αστυνομία του Πανεπιστημίου Κόρνελ στις 8 Νοεμβρίου 2024.
Σύμφωνα με την καταγγελία, νωρίτερα στη συνομιλία Snapchat, ένα από τα μέλη της αδελφότητας φέρεται να έγραψε ότι υπήρχε «free p–sy» («δωρεάν μ@@ι») στον επάνω όροφο, αναφερόμενος στη φοιτήτρια. Άλλο μέλος φέρεται να απάντησε ότι «λατρεύει την αδελφότητα Chi Phi», ενώ ένας ακόμη έγραψε πως «μπορείς απλώς να πας και να τον βγάλεις έξω», σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στη μήνυση.
Η μήνυση υποστηρίζει ότι η επίθεση διήρκεσε περίπου τέσσερις ώρες, έως τις 5:45 τα ξημερώματα, ενώ η γυναίκα ένιωθε ανήμπορη να φύγει από το δωμάτιο καθώς το κινητό της βρισκόταν στην άλλη πλευρά του χώρου.
Η κατακραυγή τις τελευταίες εβδομάδες εντάθηκε όταν η Τζέιν Ντόε ισχυρίστηκε στην αγωγή της ότι στους άνδρες «παρέχεται η ευκαιρία να μετριάσουν τη συμπεριφορά τους υποβάλλοντας εκθέσεις».
Εκθέσεις για τους κατηγορούμενους, στη δημοσιότητα ονοματεπώνυμα
Ο δικηγόρος δήλωσε ότι δύο από τους εμπλεκόμενους αποβλήθηκαν. Ταυτόχρονα, η συντακτική ομάδα της πανεπιστημιακής εφημερίδας δημοσίευσε τα ονόματα των εναγομένων στην αγωγή στις 21 Σεπτεμβρίου, σε ένα άρθρο με τίτλο «Το Κόρνελ δεν θα το κάνει, εμείς θα το κάνουμε», πυροδοτώντας έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο μεταξύ, ο πρώην σεναριογράφος της σειράς South Park, Τόμπι Μόρτον, δημιούργησε έναν ιστότοπο για να εκθέσει τους κατηγορούμενους κατηγορώντας το πανεπιστήμιο πως τους ευνόησε και προειδοποιώντας πως «η λογοδοσία πλησιάζει», σύμφωνα με την New York Post.
«Γεια σας, Matthew Ingalls, Johnathan Newell, Winston Lee, Gillio Lopes, Diego Sarabia, Scott Norris, Scott Kretzschmar», ξεκινά η ανάρτηση, πριν ο Μόρτον αποκαλύψει ότι έχει δημιουργήσει έναν ιστότοπο με την ονομασία «TheCornell7.org» για να τεκμηριώσει τα εγκλήματά τους. «Όχι μόνο κατέχω παραλλαγές των ονομάτων των τομέων σας, αλλά τώρα διαθέτω και φωτογραφίες. Τώρα ανακαλύπτω σιγά-σιγά πού εργάζεστε», έγραψε ο Μόρτον.
Ο Μόρτον προειδοποίησε επίσης ότι θα κυνηγήσει «όσους εργάζονται στο Κορνέλ και σας έκαναν χάρη. Έχω λάβει μηνύματα που μου υπενθυμίζουν ότι δεν είμαι δημοσιογράφος. Είναι αλήθεια. Αλλά αυτό με κάνει πιο επικίνδυνο. Δεν έχω όρια. Δεν έχω περιορισμούς. Κανέναν να μου πει ότι το παρατράβηξα».
Στην ιστοσελίδα TheCornell7.org παρουσιάζονται τα ονοματεπώνυμα και οι φωτογραφίες των κατηγορούμενων ενώ γίνεται αναφορά και στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Το CBS News New York δημοσίευσε επίσης αποσπάσματα από επιπλέον μηνύματα κειμένου που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανταλλάχθηκαν μεταξύ ενός από τους κατηγορούμενους και μιας γυναίκας που φαίνεται να είναι το πρόσωπο που υπέβαλε τις καταγγελίες.
Τα μηνύματα φέρεται να στάλθηκαν δύο ημέρες μετά την υποτιθέμενη επίθεση. Σε ένα από τα μηνύματα, ένας από τους άνδρες φαίνεται να ζητά συγγνώμη για το «πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα». Είπε ότι η μνήμη του ήταν «κάπως θολή» και ότι αυτός και ένας άλλος άνδρας ένιωθαν άσχημα επειδή ήταν πολύ μεθυσμένοι για να «σταματήσουν την κατάσταση και να διώξουν τους ανθρώπους πριν τα πράγματα ξεφύγουν εντελώς από τον έλεγχο». Η γυναίκα στην αλυσίδα μηνυμάτων απάντησε λέγοντας ότι και η δική της μνήμη ήταν «πολύ θολή» και ότι όλοι ήταν μεθυσμένοι. Έγραψε επίσης ότι «κανένα από τα σεξουαλικά δεν ήταν παράνομο», ότι της άρεσε να είναι μαζί του και με έναν άλλο άνδρα. Η Ντόε πρότεινε να καπνίσουν ξανά μαζί, αλλά να αφήσουν έξω «τα επιπλέον 5 δισεκατομμύρια άνδρες και την κεταμίνη».
Η γυναίκα ανέφερε ότι κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό στην Αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ δύο εβδομάδες μετά. Αργότερα, το Κόρνελ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις «σοβαρές και βαθιά ανησυχητικές καταγγελίες για κατάχρηση ναρκωτικών και σεξουαλική βία στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi». Στη δήλωση αναφερόταν ότι η αστυνομική υπηρεσία του πανεπιστημίου διεξήγαγε έρευνα και ότι είχε αναστείλει τη λειτουργία του τοπικού παραρτήματος της αδελφότητας Chi Phi, καθώς και «ορισμένων φοιτητών».
Το Κορνέλ ανέφερε επίσης ότι είχε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, καθώς και έρευνα σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα βάσει του νόμου Title IX, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Μετά την υποβολή της νέας αγωγής, το πανεπιστήμιο αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Τζέιν Ντόε ότι δεν διεξήγαγε επαρκή έρευνα ούτε επέβαλε κυρώσεις στους κατηγορούμενους.
Το πανεπιστήμιο ανέφερε σε δήλωσή του ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε σε «επιτροπή από εξειδικευμένα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού», η οποία επέβαλε «μια σειρά κυρώσεων, μεταξύ των οποίων αποβολές και αποκλεισμοί από το Κορνέλ». Το Κορνέλ δεν αρνήθηκε ότι η τιμωρία για ορισμένους από τους εμπλεκόμενους περιελάμβανε τη σύνταξη εκθέσεως. Ωστόσο, διευκρίνισε: «Σε κανένα από τα άτομα που κατηγορήθηκαν δεν δόθηκε η δυνατότητα να συντάξει έκθεση ως μοναδική συνέπεια της εμπλοκής του».
Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, το Κορνέλ ανέφερε ότι επιβλήθηκαν «προσωρινές αποβολές και άλλα περιοριστικά μέτρα». Ανέφερε επίσης ότι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον πανεπιστημιακό της χώρο το 2024 «ήταν αποτρόπαια τότε και παραμένουν αποτρόπαια και σήμερα». «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα όπου η σεξουαλική κακομεταχείριση δεν θα γίνεται ποτέ ανεκτή», ανέφερε. Το παράρτημα «Xi» της αδελφότητας Chi Phi έκλεισε το 2024 και εξακολουθεί να απαγορεύεται η παρουσία του στον πανεπιστημιακό χώρο.
Ο επικεφαλής εισαγγελέας της κομητείας δήλωσε ότι θα επαναληφθεί η ποινική έρευνα για τον βιασμό. Μόλις καθοριστούν οι κατηγορίες, η υπόθεση θα διωχθεί «με τον πιο αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο» μέσω ενός μεγάλου δικαστικού σώματος, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν.
Στο αμερικανικό νομικό σύστημα, οι εισαγγελείς συγκαλούν μεγάλα δικαστικά σώματα για να αξιολογήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και τις καταθέσεις και τελικά, να ψηφίσουν εάν δικαιολογούνται ποινικές κατηγορίες.
Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι, κατά τη στιγμή της επίθεσης πριν από δύο χρόνια, το γραφείο του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από την κατάθεση της γυναίκας στις αρχές δεν πληρούσαν τα νομικά κριτήρια για την άσκηση κατηγοριών. Ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Τζέιν Ντόε και τους δικηγόρους της για περισσότερες πληροφορίες, καθώς προετοιμαζόταν να παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη.
Στη δήλωσή του, ο Βαν Χάουτεν, συμπεριέλαβε μια περίληψη των όσων είπε η Τζέιν Ντόε στο Αστυνομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κόρνελ το 2024 μετά την επίθεση, επισημαίνοντας ότι διαφέρουν από τους ισχυρισμούς που εκτίθενται στην αγωγή.
«Η ένορκη κατάθεση της Τζέιν Ντόε τον Νοέμβριο του 2024 δεν περιέχει ισχυρισμούς ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικά παρά τη θέλησή της ή ότι υπέστη ομαδικό βιασμό», δήλωσε ο εισαγγελέας. «Αντίθετα, στην κατάθεσή της η Τζέιν Ντόε περιέγραψε τη συμμετοχή της στη χρήση ναρκωτικών και στη σεξουαλική δραστηριότητα ως εθελοντική, συνειδητή και με αμοιβαία συναίνεση», συμπλήρωσε.
Ωστόσο, το CBS News New York αναφέρει ότι έχει αποκτήσει ένα αντίγραφο των συνεντεύξεων της Ντόε με την αστυνομία του πανεπιστημίου, οι οποίες ξεκίνησαν στις 14 Νοεμβρίου - περισσότερο από τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό. Η ίδια αναφέρει στην αστυνομία για την αρχική σεξουαλική επαφή: «Δεν είχα κανένα πρόβλημα με όλα αυτά». Ωστόσο, το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι, αναφερόμενη σε ό,τι συνέβη αργότερα, είπε: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα».
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Στην ιστοσελίδα TheCornell7.org παρουσιάζονται τα ονοματεπώνυμα και οι φωτογραφίες των κατηγορούμενων ενώ γίνεται αναφορά και στις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν
Τα μηνύματαΤο Αστυνομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κορνέλ παρέδωσε στους εισαγγελείς, ως αποδεικτικά στοιχεία, μια εικόνα συνομιλίας στο Snapchat με τον τίτλο «Chi Phi Actives» τον Νοέμβριο του 2024, σύμφωνα με το πανεπιστήμιο. Τα ονόματα των μελών αναφέρονται στη συνομιλία και συζητούν για μια «ελεύθερη» σεξουαλική επαφή με την Jane Doe, χρησιμοποιώντας χυδαία γλώσσα, λίγο πριν τις 02:00 τοπική ώρα στις 20 Οκτωβρίου 2024.
Το CBS News New York δημοσίευσε επίσης αποσπάσματα από επιπλέον μηνύματα κειμένου που, σύμφωνα με πληροφορίες, ανταλλάχθηκαν μεταξύ ενός από τους κατηγορούμενους και μιας γυναίκας που φαίνεται να είναι το πρόσωπο που υπέβαλε τις καταγγελίες.
Τα μηνύματα φέρεται να στάλθηκαν δύο ημέρες μετά την υποτιθέμενη επίθεση. Σε ένα από τα μηνύματα, ένας από τους άνδρες φαίνεται να ζητά συγγνώμη για το «πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα». Είπε ότι η μνήμη του ήταν «κάπως θολή» και ότι αυτός και ένας άλλος άνδρας ένιωθαν άσχημα επειδή ήταν πολύ μεθυσμένοι για να «σταματήσουν την κατάσταση και να διώξουν τους ανθρώπους πριν τα πράγματα ξεφύγουν εντελώς από τον έλεγχο». Η γυναίκα στην αλυσίδα μηνυμάτων απάντησε λέγοντας ότι και η δική της μνήμη ήταν «πολύ θολή» και ότι όλοι ήταν μεθυσμένοι. Έγραψε επίσης ότι «κανένα από τα σεξουαλικά δεν ήταν παράνομο», ότι της άρεσε να είναι μαζί του και με έναν άλλο άνδρα. Η Ντόε πρότεινε να καπνίσουν ξανά μαζί, αλλά να αφήσουν έξω «τα επιπλέον 5 δισεκατομμύρια άνδρες και την κεταμίνη».
Η γυναίκα ανέφερε ότι κατήγγειλε τον ομαδικό βιασμό στην Αστυνομία του Πανεπιστημίου Κορνέλ δύο εβδομάδες μετά. Αργότερα, το Κόρνελ εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με τις «σοβαρές και βαθιά ανησυχητικές καταγγελίες για κατάχρηση ναρκωτικών και σεξουαλική βία στο σπίτι της αδελφότητας Chi Phi». Στη δήλωση αναφερόταν ότι η αστυνομική υπηρεσία του πανεπιστημίου διεξήγαγε έρευνα και ότι είχε αναστείλει τη λειτουργία του τοπικού παραρτήματος της αδελφότητας Chi Phi, καθώς και «ορισμένων φοιτητών».
Η απάντηση του πανεπιστημίου
Το Κορνέλ ανέφερε επίσης ότι είχε ξεκινήσει εσωτερική έρευνα, καθώς και έρευνα σχετικά με τα πολιτικά δικαιώματα βάσει του νόμου Title IX, ο οποίος απαγορεύει τις διακρίσεις λόγω φύλου σε εκπαιδευτικά ιδρύματα που λαμβάνουν χρηματοδότηση από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση. Μετά την υποβολή της νέας αγωγής, το πανεπιστήμιο αμφισβήτησε τον ισχυρισμό της Τζέιν Ντόε ότι δεν διεξήγαγε επαρκή έρευνα ούτε επέβαλε κυρώσεις στους κατηγορούμενους.
Το πανεπιστήμιο ανέφερε σε δήλωσή του ότι η υπόθεση παραπέμφθηκε σε «επιτροπή από εξειδικευμένα μέλη του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού», η οποία επέβαλε «μια σειρά κυρώσεων, μεταξύ των οποίων αποβολές και αποκλεισμοί από το Κορνέλ». Το Κορνέλ δεν αρνήθηκε ότι η τιμωρία για ορισμένους από τους εμπλεκόμενους περιελάμβανε τη σύνταξη εκθέσεως. Ωστόσο, διευκρίνισε: «Σε κανένα από τα άτομα που κατηγορήθηκαν δεν δόθηκε η δυνατότητα να συντάξει έκθεση ως μοναδική συνέπεια της εμπλοκής του».
Σε δήλωση που εξέδωσε την Τρίτη, το Κορνέλ ανέφερε ότι επιβλήθηκαν «προσωρινές αποβολές και άλλα περιοριστικά μέτρα». Ανέφερε επίσης ότι τα γεγονότα που έλαβαν χώρα στον πανεπιστημιακό της χώρο το 2024 «ήταν αποτρόπαια τότε και παραμένουν αποτρόπαια και σήμερα». «Κάνουμε ό,τι μπορούμε για να καλλιεργήσουμε μια κουλτούρα όπου η σεξουαλική κακομεταχείριση δεν θα γίνεται ποτέ ανεκτή», ανέφερε. Το παράρτημα «Xi» της αδελφότητας Chi Phi έκλεισε το 2024 και εξακολουθεί να απαγορεύεται η παρουσία του στον πανεπιστημιακό χώρο.
Ο επικεφαλής εισαγγελέας της κομητείας δήλωσε ότι θα επαναληφθεί η ποινική έρευνα για τον βιασμό. Μόλις καθοριστούν οι κατηγορίες, η υπόθεση θα διωχθεί «με τον πιο αντικειμενικό και αμερόληπτο τρόπο» μέσω ενός μεγάλου δικαστικού σώματος, δήλωσε ο εισαγγελέας της κομητείας Τόμπκινς, Μάθιου Βαν Χάουτεν.
Γιατί άνοιξε η υπόθεση
Στο αμερικανικό νομικό σύστημα, οι εισαγγελείς συγκαλούν μεγάλα δικαστικά σώματα για να αξιολογήσουν τα αποδεικτικά στοιχεία και τις καταθέσεις και τελικά, να ψηφίσουν εάν δικαιολογούνται ποινικές κατηγορίες.
Ο εισαγγελέας ανέφερε ότι, κατά τη στιγμή της επίθεσης πριν από δύο χρόνια, το γραφείο του κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα αποδεικτικά στοιχεία από την κατάθεση της γυναίκας στις αρχές δεν πληρούσαν τα νομικά κριτήρια για την άσκηση κατηγοριών. Ανέφερε ότι επικοινώνησε με την Τζέιν Ντόε και τους δικηγόρους της για περισσότερες πληροφορίες, καθώς προετοιμαζόταν να παραπέμψει την υπόθεση σε δίκη.
Στη δήλωσή του, ο Βαν Χάουτεν, συμπεριέλαβε μια περίληψη των όσων είπε η Τζέιν Ντόε στο Αστυνομικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Κόρνελ το 2024 μετά την επίθεση, επισημαίνοντας ότι διαφέρουν από τους ισχυρισμούς που εκτίθενται στην αγωγή.
«Η ένορκη κατάθεση της Τζέιν Ντόε τον Νοέμβριο του 2024 δεν περιέχει ισχυρισμούς ότι της χορηγήθηκαν ναρκωτικά παρά τη θέλησή της ή ότι υπέστη ομαδικό βιασμό», δήλωσε ο εισαγγελέας. «Αντίθετα, στην κατάθεσή της η Τζέιν Ντόε περιέγραψε τη συμμετοχή της στη χρήση ναρκωτικών και στη σεξουαλική δραστηριότητα ως εθελοντική, συνειδητή και με αμοιβαία συναίνεση», συμπλήρωσε.
Ωστόσο, το CBS News New York αναφέρει ότι έχει αποκτήσει ένα αντίγραφο των συνεντεύξεων της Ντόε με την αστυνομία του πανεπιστημίου, οι οποίες ξεκίνησαν στις 14 Νοεμβρίου - περισσότερο από τρεις εβδομάδες μετά το περιστατικό. Η ίδια αναφέρει στην αστυνομία για την αρχική σεξουαλική επαφή: «Δεν είχα κανένα πρόβλημα με όλα αυτά». Ωστόσο, το μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι, αναφερόμενη σε ό,τι συνέβη αργότερα, είπε: «Μπορώ να πω με 100% βεβαιότητα ότι βιάστηκα».
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