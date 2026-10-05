Απειλούν τη γυναίκα που κατήγγειλε ομαδικό βιασμό από φοιτητές του Κορνέλ: Κύμα αλληλεγγύης με το «I am Jane Doe»

Μετά την κατάθεση της αστικής αγωγής από τη γυναίκα οι εισαγγελείς της κομητείας Τόμπκινς στη Νέα Υόρκη δέχονται επικρίσεις για τον τρόπο που διαχειρίστηκαν την υπόθεση το 2024.Την Πέμπτη η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείαςαρμόδια ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και υποσχέθηκε να αλλάξει έναν αμφιλεγόμενο νόμο, ο οποίος καθιστά δύσκολο για ένα θύμα να αναγνωριστεί ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, εάν προηγουμένως είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.