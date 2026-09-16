Εκλογές Σουηδία: Η κεντροαριστερά διατηρεί το οριακό προβάδισμα καθώς πλησιάζει το τέλος της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων
Εκλογές Σουηδία: Η κεντροαριστερά διατηρεί το οριακό προβάδισμα καθώς πλησιάζει το τέλος της καταμέτρησης των ψηφοδελτίων
Η αρχή προχωρά τώρα στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που έφτασαν με καθυστέρηση, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, και έχει ανακοινώσει ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει έως Πέμπτη (17/9)
Ο συνασπισμός της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης της Σουηδίας διατηρούσε ένα οριακό προβάδισμα έναντι του κυβερνώντος δεξιού συνασπισμού, καθώς ξεκίνησε ξανά η καταμέτρηση των εναπομεινάντων ψηφοδελτίων μετά τις βουλευτικές εκλογές της Κυριακής.
Στις 17:33 ώρα Ελλάδας, ενώ εκκρεμούσε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων μόλις στο 1,3% των εκλογικών περιφερειών, τα κόμματα υπό την ηγεσία της επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, φαίνονταν να εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο των 349 εδρών της Βουλής, σηματοδοτώντας αλλαγή κυβέρνησης.
Παράλληλα, ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον - στον οποίο συμμετέχει το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκρατικοί - κέρδιζε 173 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της σουηδικής εκλογικής αρχής.
Η αρχή προχωρά τώρα στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που έφτασαν με καθυστέρηση, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, και έχει ανακοινώσει ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει έως Πέμπτη (17/9) μέχρι να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι.
Η κατανομή των εδρών παραμένει, προς το παρόν, ίδια με αυτή που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
Στις 17:33 ώρα Ελλάδας, ενώ εκκρεμούσε η καταμέτρηση των ψηφοδελτίων μόλις στο 1,3% των εκλογικών περιφερειών, τα κόμματα υπό την ηγεσία της επικεφαλής της αντιπολίτευσης των Σοσιαλδημοκρατών, Μαγκνταλένα Άντερσον, φαίνονταν να εξασφαλίζουν 176 έδρες στο κοινοβούλιο των 349 εδρών της Βουλής, σηματοδοτώντας αλλαγή κυβέρνησης.
Παράλληλα, ο δεξιός κυβερνητικός συνασπισμός του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον - στον οποίο συμμετέχει το ακροδεξιό κόμμα Σουηδοί Δημοκρατικοί - κέρδιζε 173 έδρες, σύμφωνα με τα στοιχεία της σουηδικής εκλογικής αρχής.
Sweden's centre-left opposition maintains election lead as count nears end https://t.co/X328umNfAF— The Straits Times (@straits_times) September 16, 2026
Η αρχή προχωρά τώρα στην καταμέτρηση των ψηφοδελτίων που έφτασαν με καθυστέρηση, τόσο από το εσωτερικό όσο και από το εξωτερικό, και έχει ανακοινώσει ότι η διαδικασία ενδέχεται να διαρκέσει έως Πέμπτη (17/9) μέχρι να καταμετρηθούν όλες οι ψήφοι.
Η κατανομή των εδρών παραμένει, προς το παρόν, ίδια με αυτή που είχε ανακοινωθεί νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα.
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