Ιωάννα Λίλη για Γωγώ Μαστροκώστα: Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο, μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα
Ιωάννα Λίλη για Γωγώ Μαστροκώστα: Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο, μέχρι και την τελευταία στιγμή πίστευα σε ένα θαύμα
Ήταν φίλη, πολύ λυπηρό και στενάχωρο γεγονός, δήλωσε η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη
Στην απώλεια της Γωγώς Μαστροκώστα, την οποία χαρακτήρισε «λαμπερό πλάσμα» αναφέρθηκε η Ιωάννα Λίλη, δηλώνοντας πως μέχρι την τελευταία στιγμή πίστευε σε ένα θαύμα.
Η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη διατηρούσε στενή φιλία με το μοντέλο και πρώην γυμνάστρια που έφυγε πριν από τέσσερις μήνες από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών.
Σε δηλώσεις που έκανε η Ιωάννα Λίλη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, αναφέροντας: «Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα».
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Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε στις 25 Μαΐου από τη ζωή, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
Όπως είχε γράψει: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».
Η σύζυγος του Θοδωρή Ζαγοράκη διατηρούσε στενή φιλία με το μοντέλο και πρώην γυμνάστρια που έφυγε πριν από τέσσερις μήνες από τη ζωή, σε ηλικία 56 ετών.
Σε δηλώσεις που έκανε η Ιωάννα Λίλη στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, εξέφρασε τα συναισθήματά της για τον θάνατο της Γωγώς Μαστροκώστα, αναφέροντας: «Ήταν ένα πολύ λαμπερό πρόσωπο και φίλη. Πολύ λυπηρό και στενάχωρο και όντως πίστευα ότι μέχρι και την τελευταία στιγμή θα γίνει ένα θαύμα».
Δείτε το βίντεο
Η Γωγώ Μαστροκώστα έφυγε στις 25 Μαΐου από τη ζωή, έπειτα από δύο εβδομάδες νοσηλείας στον 10ο όροφο του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός». Την είδηση έκανε γνωστή η κόρη της, Βικτώρια Δέλλα μέσα από μία συγκινητική ανάρτηση στο Instagram.
Όπως είχε γράψει: «Σήμερα έφυγε ο αγαπημένος μου άνθρωπος. Η πιο καλή ψυχή, η κολλητή μου, η καλύτερη γυναίκα που ήμουν τόσο τυχερή να αποκαλώ μαμά. Η μαμά μου ήταν μια μαχήτρια, ένας βράχος που δεν λύγισε ποτέ. Δεν διαμαρτυρήθηκε, δεν αναστέναξε. Πέρασε πολλά στη ζωή της, αλλά τα αντιμετώπισε με δύναμη και αξιοπρέπεια. Μαμά, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να είμαι περήφανη για σένα και να σε θαυμάζω. Στη ζωή μου ελπίζω να σου μοιάσω έστω και λίγο. Θα είσαι για πάντα το αιώνιο πρότυπό μου. Και τώρα ξέρω πως θα έχω πάντα τον φύλακα άγγελό μου να με προσέχει. Σ’ αγαπάω πολύ».
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