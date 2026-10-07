Γαλλία: «Πάγωσε» η χρήση χειροβομβίδων κρότου - λάμψης στις μαθητικές διαδηλώσεις μετά τον ακρωτηριασμό 15χρονου

Πληθαίνουν οι καταγγελίες για αστυνομική βία – 488 συλλήψεις και 43 τραυματίες αστυνομικοί στις διαδηλώσεις της Τρίτης





Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, μετά τον



«Αναστέλλω τη χρήση τους στις διαδηλώσεις μαθητών λυκείου μέχρι να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα του συγκεκριμένου περιστατικού», δήλωσε ο Νουνιέζ στο RTL, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές κινητοποιήσεις και θα παραμείνει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.







Δύο σοβαροί τραυματισμοί ανηλίκων Το περιστατικό με τον 15χρονο δεν είναι το μοναδικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.







Συνολικά, από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν διαταχθεί 18 εσωτερικές έρευνες για καταγγελίες περί ανάρμοστης ή υπερβολικής αστυνομικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.



Ο Μανουέλ Μπομπάρ, εθνικός συντονιστής της Ανυπότακτης Γαλλίας (LFI), άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε να τραυματιστούν σοβαρά μαθητές προκειμένου το υπουργείο να αναστείλει τη χρήση των συγκεκριμένων όπλων.



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Δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους Οι μαθητικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, με μαθητές ηλικίας 15 έως 17 ετών να αποκλείουν τις εισόδους εκατοντάδων λυκείων, διαμαρτυρόμενοι για τις κακές κτιριακές υποδομές και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.



Την Τρίτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, ζητώντας καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Γονείς, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές συμμετείχαν επίσης στην εθνική ημέρα κινητοποίησης στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις.



Την αναστολή της χρήσης χειροβομβίδων κρότου από την αστυνομία στις μαθητικές κινητοποιήσεις ανακοίνωσε η γαλλική κυβέρνηση, καθώς εντείνονται οι καταγγελίες για αστυνομική βία κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων των προηγούμενων ημερών, που σε αρκετές περιπτώσεις συνοδεύτηκαν από επεισόδια.Η απόφαση ανακοινώθηκε από τον υπουργό Εσωτερικών, μετά τον σοβαρό τραυματισμό ενός 15χρονου , ο οποίος έχασε το ένα του χέρι τη Δευτέρα όταν αστυνομικοί έκαναν χρήση χειροβομβίδας κρότου - λάμψης.«Αναστέλλω τη χρήση τους στις διαδηλώσεις μαθητών λυκείου μέχρι να αποσαφηνιστούν τα γεγονότα του συγκεκριμένου περιστατικού», δήλωσε οστο, διευκρινίζοντας, πάντως, ότι το μέτρο αφορά αποκλειστικά τις μαθητικές κινητοποιήσεις και θα παραμείνει σε ισχύ μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη.Το περιστατικό με τον 15χρονο δεν είναι το μοναδικό που έχει προκαλέσει αντιδράσεις.Την προηγούμενη εβδομάδα, ένας 14χρονος μαθητής στο βορειοδυτικό Παρίσι χτυπήθηκε στο πρόσωπο από δακρυγόνο που εκτοξεύθηκε από πολύ μικρή απόσταση, με αποτέλεσμα να χάσει αρκετά δόντια. Για το συγκεκριμένο περιστατικό απαγγέλθηκαν κατηγορίες σε έναν αστυνομικό.Συνολικά, από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν διαταχθεί 18 εσωτερικές έρευνες για καταγγελίες περί ανάρμοστης ή υπερβολικής αστυνομικής συμπεριφοράς, σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών.εθνικός συντονιστής της, άσκησε σκληρή κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι χρειάστηκε να τραυματιστούν σοβαρά μαθητές προκειμένου το υπουργείο να αναστείλει τη χρήση των συγκεκριμένων όπλων.Η κυβέρνηση, από την πλευρά της, κατηγορεί την LFI ότι υποδαυλίζει τις εντάσεις γύρω από τις κινητοποιήσεις.Οι μαθητικές διαδηλώσεις ξεκίνησαν στα τέλη Σεπτεμβρίου, με μαθητές ηλικίας 15 έως 17 ετών να αποκλείουν τις εισόδους εκατοντάδων λυκείων, διαμαρτυρόμενοι για τις κακές κτιριακές υποδομές και τις ελλείψεις εκπαιδευτικών.Την Τρίτη, δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι κατέβηκαν στους δρόμους σε ολόκληρη τη χώρα, ζητώντας καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Γονείς, εκπαιδευτικοί και συνδικαλιστές συμμετείχαν επίσης στην εθνική ημέρα κινητοποίησης στο Παρίσι και σε άλλες γαλλικές πόλεις.





Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, περίπου 250.000 άνθρωποι συμμετείχαν συνολικά στις κινητοποιήσεις της Τρίτης. Τουλάχιστον 488 άνθρωποι συνελήφθησαν, ενώ 43 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας τραυματίστηκαν.



Οι περισσότερες συγκεντρώσεις εξελίχθηκαν ειρηνικά, ωστόσο σημειώθηκαν σποραδικές συγκρούσεις, με διαδηλωτές να εκτοξεύουν αντικείμενα και τις αστυνομικές δυνάμεις να απαντούν με δακρυγόνα.



Περισσότερα από 500 σχολεία παρέμεναν αποκλεισμένα Παρότι τα περισσότερα σχολεία επαναλειτούργησαν την Τετάρτη, περισσότερα από 500 παρέμεναν τουλάχιστον εν μέρει κλειστά, καθώς μαθητές είχαν αποκλείσει τις εισόδους, σε αρκετές περιπτώσεις στοιβάζοντας κάδους απορριμμάτων μπροστά στις πόρτες.



Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ανακοίνωσε ότι μισή ημέρα μαθημάτων την Τετάρτη θα αφιερωθεί σε έναν «εσωτερικό δημοκρατικό διάλογο», ώστε μαθητές και εκπαιδευτικό προσωπικό να έχουν την ευκαιρία να εκφράσουν τα προβλήματα και τα αιτήματά τους.



Η πρωτοβουλία, ωστόσο, δεν φαίνεται να ικανοποιεί τους εκπροσώπους των μαθητών. Ο συνδικαλιστής μαθητών Ριάντ Ρανί τη χαρακτήρισε «ακόμη μία προσπάθεια να φιμωθεί η συζήτηση» και να κερδίσει χρόνο η κυβέρνηση.



Από την πλευρά του, ο Νικολά Μπονέ, εκπρόσωπος του συνδικάτου διευθυντών σχολείων, δήλωσε στο franceinfo ότι για να ξεπεραστεί η κρίση «θα χρειαστεί κάτι περισσότερο από απλές περιόδους διαβούλευσης».



Έκτακτη σύσκεψη υπό τον Μακρόν Το βράδυ της Τρίτης, ο Εμανουέλ Μακρόν συγκάλεσε έκτακτη σύσκεψη με τον πρωθυπουργό Σεμπαστιάν Λεκορνί και κορυφαίους υπουργούς, σε μια προσπάθεια να βρεθεί λύση στην κρίση.



Ο Λεκορνί αναμένεται να τοποθετηθεί τόσο για τις μαθητικές κινητοποιήσεις όσο και για την κατάσταση των δημόσιων οικονομικών, την ώρα που στη Γαλλία βρίσκεται σε εξέλιξη έντονη αντιπαράθεση γύρω από τον προϋπολογισμό του 2027.



Ο Γάλλος πρωθυπουργός καταδίκασε τη βία κατά τη διάρκεια των επεισοδίων και τόνισε ότι δεν θα γίνει ανεκτή, απορρίπτοντας παράλληλα τις κατηγορίες ότι η κυβέρνηση έχει δώσει εντολή για «αστυνομική καταστολή» των διαδηλωτών.



Σύμφωνα με τα κυβερνητικά στοιχεία, από την έναρξη των κινητοποιήσεων έχουν τραυματιστεί τουλάχιστον 215 μαθητές και 715 αστυνομικοί, ενώ το γραφείο του πρωθυπουργού αναφέρει ότι έχουν τραυματιστεί και 85 εργαζόμενοι στην εκπαίδευση.