Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση συμμορίας στη Νιγηρία, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες
ΚΟΣΜΟΣ
Νιγηρία Συμμορία Επίθεση

Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση συμμορίας στη Νιγηρία, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες

Οι δράστες επιτέθηκαν αρχικά σε παράνομο χρυσωρυχείο και στη συνέχεια συγκρούστηκαν με στρατιώτες κοντά στο χωριό Μπίντιν

Τουλάχιστον 17 νεκροί σε επίθεση συμμορίας στη Νιγηρία, ανάμεσά τους 12 στρατιώτες
Φερόμενοι ως συμμορίτες δολοφόνησαν δώδεκα στρατιώτες και πέντε μεταλλωρύχους στην πολιτεία Ζαμφαρά, στη βορειοδυτική Νιγηρία, δήλωσαν χθες Τρίτη δυο πηγές του Γαλλικού Πρακτορείου στην περιοχή.

Η Ζαμφαρά συγκαταλέγεται στις πολιτείες της βορειοδυτικής Νιγηρίας όπου συμμορίες, ειδικευμένες στις απαγωγές για λύτρα και στις ζωοκλοπές, γνωστές γενικά με τον όρο bandits («κακοποιά στοιχεία», «ληστοσυμμορίτες»), επιτίθενται σε χωριά, δολοφονούν, απαγάγουν κατοίκους, λεηλατούν σπίτια και τα πυρπολούν...

Δεκάδες κακοποιοί, κινούμενοι με μοτοσικλέτες, με επικεφαλής διαβόητο λήσταρχο, προχώρησαν σε έφοδο εναντίον παράνομου χρυσωρυχείου στην περιφέρεια του χωριού Μπίντιν, στην περιφέρεια Μάρου, και δολοφόνησαν πέντε μεταλλωρύχους προτού κινηθούν προς το χωριό και σκοτώσουν δώδεκα στρατιώτες σε ανταλλαγές πυρών, εξήγησαν οι πηγές του AFP.

«Οι κακοποιοί σκότωσαν 17 ανθρώπους σε αυτή την επίθεση, 12 στρατιώτες και 5 μεταλλωρύχους», είπε ο Αμπντουλάχι Μούσα Μουτούντζι, δημοτικός σύμβουλος του χωριού.

Επρόκειτο για ενέργεια αντιποίνων, έπειτα από τον θάνατο κακοποιού ο οποίος απειλούσε κραδαίνοντας όπλο μεταλλωρύχους, απαιτώντας μέρος του χρυσού που είχαν εξορύξει, διευκρίνισε ο κ. Μουτούντζι.

Οι μεταλλωρύχοι αφόπλισαν και σκότωσαν τον κακοποιό, μέλος της συμμορίας του Γκουάσκα Ντανκαράμι, ο οποίος ελέγχει την περιοχή, σύμφωνα με τον δημοτικό σύμβουλο.

«Όταν (...) το έμαθε ο Ντανκαράμι, κινητοποίησε τους άνδρες του κι εξαπέλυσε επίθεση», είπε ο Λάουαν Ουάνζαμ, που έχασε παιδί του.

«Σκότωσαν 12 στρατιώτες και πέντε μεταλλωρύχους, ανάμεσά τους τον γιό μου», δήλωσε στο AFP.

Κλείσιμο
Η κοινότητα λέγεται πως είχε κλείσει συμφωνία ανακωχής με τον Ντανκαράμι, όμως οι άνδρες του συνέχιζαν να παρενοχλούν χωρικούς, απαιτώντας ασταμάτητα από χρυσωρύχους να τους δώσουν μέρος του μεταλλεύματος που είχαν εξορύξει, διευκρίνισε ο κ. Ουάνζαμ.

Όταν το Γαλλικό Πρακτορείο του ζήτησε να σχολιάσει, ο στρατός της Νιγηρίας δεν απάντησε.

Η παράνομη εκμετάλλευση κοιτασμάτων χρυσού θεωρείται σημαντικός παράγοντας όσον αφορά τη δράση συμμοριών σε πολιτείες στο βορειοδυτικό και στο κεντρικό τμήμα της πολυπληθέστερης χώρας της Αφρικής, όπου κακοποιοί διεκδικούν τον έλεγχο μεταλλείων κι απαιτούν μέρος του χρυσού που εξορύσσεται.

Ο ανταγωνισμός αυτός οδηγεί σε συχνά ξεσπάσματα βίαιων συγκρούσεων ανάμεσα σε αντίπαλες συμμορίες ή με μεταλλωρύχους.

Ο Ντανκαράμι πιστεύεται πως ήταν ανάμεσα στους τρεις εγκεφάλους της μαζικής απαγωγής, τον Δεκέμβριο του 2020, 300 και πλέον μαθητών σε εσωτερικό σχολείο αρρένων στη γειτονική πολιτεία Κατσίνα.

Τα παιδιά είχαν απελευθερωθεί μια εβδομάδα αργότερα, μετά την καταβολή λύτρων από τις αρχές.

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