Έκοβαν εικονικά τιμολόγια και στον ΛΑΟΣ, τουλάχιστον 5 εκατ. ευρώ η ζημιά για το Δημόσιο: Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα με αρχηγό τον Καμπούρη

Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει τουλάχιστον 25 εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.





Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του παρουσιαστή και της συζύγου του. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Όσον αφορά στους τελευταίους,



Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αφορμή για να ξεκινήσει η Αρχή τους ελέγχους ήταν οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν με ελληνική τράπεζα. Η έρευνα της Αρχής οδήγησε τους ελεγκτές της σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους. Ακολούθως, άνοιγαν νέες εταιρείες επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία.Οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε 10 συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του παρουσιαστή και της συζύγου του. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Όσον αφορά στους τελευταίους, πληροφορίες του protothema.gr αναφέρουν πως πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του βρίσκονται στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Αφορμή για να ξεκινήσει η Αρχή τους ελέγχους ήταν οι ύποπτες συναλλαγές που είχαν με ελληνική τράπεζα. Η έρευνα της Αρχής οδήγησε τους ελεγκτές της σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έτσι ερευνώνται οι τραπεζικές συναλλαγές του ζεύγους.

τετραώροφη πολυκατοικία επί της οδού Κανάρη στον Άλιμο, ακριβώς πάνω στην παραλία