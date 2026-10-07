Σπηλιωτόπουλος: Ο Αντώνης Σαμαράς ειναι η ψυχή της παράταξης, δείτε βίντεο
Σπηλιωτόπουλος: Ο Αντώνης Σαμαράς ειναι η ψυχή της παράταξης, δείτε βίντεο
Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, ο οποίος εμφανίστηκε με νέο λουκ, υποστήριξε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «εκφράζει την ψυχή της παράταξης» και εκτίμησε ότι ένα ενδεχόμενο νέο κόμμα θα μπορούσε να προσελκύσει τόσο παραδοσιακούς ψηφοφόρους της ΝΔ όσο και ψηφοφόρους που σήμερα κινούνται δεξιότερά της
Υπέρ της πολιτικής παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά τοποθετήθηκε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.
Ο πρώην υπουργός, ο οποίος όπως είπε ασχολείται πλέον με τον χώρο των ποιοτικών αναλύσεων, εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «εκφράζει την ψυχή της παράταξης», ενώ, αναφερόμενος στη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι στον βασικό της κορμό συμμετέχουν πλέον πρόσωπα που προέρχονται από το πολιτικό περιβάλλον του Κώστα Σημίτη αλλά και από τον ΛΑΟΣ.
Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Σπηλωτόπουλος ο οποίος εμφανίστηκε με νέο λουκ, με μουστάκι, αναφέρθηκε και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σημειώνοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής και υποστηρίζοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρείται ότι εκφράζει τον παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
Δείτε βίντεο:
Glomex Player(eexbs1jkdkewvzn, v-dlycm2nbczzl)
Τι είπε για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά
Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Όπως εκτίμησε, ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από δύο διαφορετικές δεξαμενές: αφενός από τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «την ψυχή της παράταξης», και αφετέρου από πολίτες που σήμερα επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.
Κατά τον ίδιο, σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ψηφοφόροι που εκφράζουν περισσότερο μια ψήφο διαμαρτυρίας και οι οποίοι θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να βρουν πολιτική έκφραση σε μια νέα κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.
Επιβεβαίωσε ότι ήπιε καφέ με τον Σαμαρά
Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επιβεβαίωσε ακόμη ότι συναντήθηκε για καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη συνάντηση δεν θα πρέπει από μόνη της να ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής συνεργασίας, σημειώνοντας ότι λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη στρατηγική επικοινωνία συναντά συχνά πολιτικά πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.
Ο πρώην υπουργός, ο οποίος όπως είπε ασχολείται πλέον με τον χώρο των ποιοτικών αναλύσεων, εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «εκφράζει την ψυχή της παράταξης», ενώ, αναφερόμενος στη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι στον βασικό της κορμό συμμετέχουν πλέον πρόσωπα που προέρχονται από το πολιτικό περιβάλλον του Κώστα Σημίτη αλλά και από τον ΛΑΟΣ.
Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Σπηλωτόπουλος ο οποίος εμφανίστηκε με νέο λουκ, με μουστάκι, αναφέρθηκε και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σημειώνοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής και υποστηρίζοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρείται ότι εκφράζει τον παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.
Δείτε βίντεο:
Τι είπε για ένα ενδεχόμενο κόμμα Σαμαρά
Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Όπως εκτίμησε, ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από δύο διαφορετικές δεξαμενές: αφενός από τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «την ψυχή της παράταξης», και αφετέρου από πολίτες που σήμερα επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.
Κατά τον ίδιο, σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ψηφοφόροι που εκφράζουν περισσότερο μια ψήφο διαμαρτυρίας και οι οποίοι θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να βρουν πολιτική έκφραση σε μια νέα κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.
Επιβεβαίωσε ότι ήπιε καφέ με τον Σαμαρά
Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επιβεβαίωσε ακόμη ότι συναντήθηκε για καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη συνάντηση δεν θα πρέπει από μόνη της να ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής συνεργασίας, σημειώνοντας ότι λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη στρατηγική επικοινωνία συναντά συχνά πολιτικά πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα