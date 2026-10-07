Σπηλιωτόπουλος: Ο Αντώνης Σαμαράς ειναι η ψυχή της παράταξης, δείτε βίντεο

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Υπέρ της πολιτικής παρουσίας του Αντώνη Σαμαρά τοποθετήθηκε ο Άρης Σπηλιωτόπουλος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, υποστηρίζοντας ότι ο πρώην πρωθυπουργός εξακολουθεί να εκφράζει ένα σημαντικό κομμάτι της παραδοσιακής βάσης της Νέας Δημοκρατίας.Ο πρώην υπουργός, ο οποίος όπως είπε ασχολείται πλέον με τον χώρο των ποιοτικών αναλύσεων, εκτίμησε ότι ο Αντώνης Σαμαράς «εκφράζει την ψυχή της παράταξης», ενώ, αναφερόμενος στη σημερινή σύνθεση της κυβέρνησης, υποστήριξε ότι στον βασικό της κορμό συμμετέχουν πλέον πρόσωπα που προέρχονται από το πολιτικό περιβάλλον του Κώστα Σημίτη αλλά και από τον ΛΑΟΣ.Στο ίδιο πλαίσιο ο κ. Σπηλωτόπουλος ο οποίος εμφανίστηκε με νέο λουκ, με μουστάκι, αναφέρθηκε και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, σημειώνοντας ότι δεν είναι εκλεγμένος βουλευτής και υποστηρίζοντας ότι, ως εκ τούτου, δεν μπορεί να θεωρείται ότι εκφράζει τον παραδοσιακό κόσμο της Νέας Δημοκρατίας.Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος ρωτήθηκε και για το ενδεχόμενο ο πρώην πρωθυπουργός να προχωρήσει στη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα. Όπως εκτίμησε, ένα τέτοιο κόμμα θα μπορούσε να αντλήσει ψηφοφόρους από δύο διαφορετικές δεξαμενές: αφενός από τον παραδοσιακό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό που ο ίδιος περιέγραψε ως «την ψυχή της παράταξης», και αφετέρου από πολίτες που σήμερα επιλέγουν κόμματα στα δεξιά της ΝΔ.Κατά τον ίδιο, σε αυτή τη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται ψηφοφόροι που εκφράζουν περισσότερο μια ψήφο διαμαρτυρίας και οι οποίοι θα μπορούσαν, υπό προϋποθέσεις, να βρουν πολιτική έκφραση σε μια νέα κίνηση του Αντώνη Σαμαρά.Ο Άρης Σπηλιωτόπουλος επιβεβαίωσε ακόμη ότι συναντήθηκε για καφέ με τον Αντώνη Σαμαρά. Διευκρίνισε, πάντως, ότι η συγκεκριμένη συνάντηση δεν θα πρέπει από μόνη της να ερμηνεύεται ως ένδειξη πολιτικής συνεργασίας, σημειώνοντας ότι λόγω της επαγγελματικής του ενασχόλησης με τη στρατηγική επικοινωνία συναντά συχνά πολιτικά πρόσωπα από διαφορετικούς χώρους.