Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Γεραπετρίτης - Η ατζέντα του Αμερικανού ΥΠΕΞ και το πρόγραμμα της επίσκεψης

Παρούσα στην υποδοχή και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Η επίσκεψη συνδέεται με τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιό του