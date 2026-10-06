Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Γεραπετρίτης - Η ατζέντα του Αμερικανού ΥΠΕΞ και το πρόγραμμα της επίσκεψης
Στην Αθήνα ο Μάρκο Ρούμπιο, τον υποδέχθηκε ο Γεραπετρίτης - Η ατζέντα του Αμερικανού ΥΠΕΞ και το πρόγραμμα της επίσκεψης
Παρούσα στην υποδοχή και η πρέσβης Κίμπερλι Γκιλφόιλ - Η επίσκεψη συνδέεται με τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιό του
Στην Αθήνα έφτασε το βράδυ της Τρίτης (6/10) ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, ο οποίος θα συναντηθεί με τον ομόλογό του Γιώργο Γεραπετρίτη, αλλά και τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Στον αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Σε ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα καλωσόρισε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στη χώρα μας λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση στην προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε θέματα άμυνας, εμπορίου και επενδύσεων, και συνεργασίας ενέργειας».
Στον αεροδρόμιο τον υποδέχτηκε ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών, ενώ παρούσα ήταν και η πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Κίμπερλι Γκιλφόιλ.
Σε ανάρτησή της, η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα καλωσόρισε τον Αμερικανό ΥΠΕΞ στη χώρα μας λέγοντας μεταξύ άλλων ότι «η επίσκεψή του υπογραμμίζει τη δύναμη της συμμαχίας μας και την κοινή μας δέσμευση στην προώθηση των προτεραιοτήτων του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας σε θέματα άμυνας, εμπορίου και επενδύσεων, και συνεργασίας ενέργειας».
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την άφιξη του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ στην Αθήνα:
Welcome to Athens, @SecRubio! 🇺🇸🇬🇷 It is an honor to welcome Secretary of State Marco Rubio to Greece as he leads the U.S. delegation for the Sixth U.S.-Greece Strategic Dialogue. His visit underscores the strength of our alliance and our shared commitment to advancing @POTUS’s priorities, including defense cooperation, trade and investment, and energy cooperation. The U.S.-Greece partnership has never been stronger, and together we are building an even more secure and prosperous future for both our nations and the region.— Ambassador Kimberly Guilfoyle (@USAmbassadorGR) October 6, 2026
Στη συνέχεια, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, ο Μάρκο Ρούμπιο έφτασε στις 21:50 στο ξενοδοχείο «Conrad Athens The Ilisian» (πρώην Hilton), όπου αναμένεται να διαμείνει κατά τη διάρκεια της παρουσίας του στη χώρα.
Τον Αμερικανό ΥΠΕΞ συνόδευσε μέχρι την είσοδο του ξενοδοχείου μία εντυπωσιακή πομπή 32 οχημάτων, 25 αυτοκίνητα της ασφάλειάς του, της ΕΛ.ΑΣ και βαν, έξι μοτοσικλέτες της ΕΛ.ΑΣ και ένα ασθενοφόρο.
Νωρίτερα πραγματοποιούνταν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις γύρω από την περιοχή του «Conrad Athens The Ilisian» και στο κέντρο της Αθήνας λόγω της άφιξης του Αμερικανού ΥΠΕΞ, Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα. Πλέον, η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται κανονικά, ενώ γύρω από το ξενοδοχείο επικρατούν δρακόντεια μέτρα ασφαλείας.
Τυπικά, η επίσκεψη συνδέεται με τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας–ΗΠΑ, όμως το εύρος των θεμάτων που θα βρεθούν στο τραπέζι υπερβαίνει κατά πολύ το πλαίσιο του. Ενέργεια, άμυνα, περιφερειακή ασφάλεια, διασυνδεσιμότητα, επενδύσεις και τεχνολογία αλλά και η εξέταση των γεωπολιτικών εξελίξεων συνθέτουν μια ατζέντα που αποτυπώνει το βάθος της σχέσης Αθήνας και Ουάσιγκτον.
Η έλευση του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας στην ελληνική πρωτεύουσα, μοναδικό σταθμό της περιοδείας του στην ευρύτερη περιοχή, σηματοδοτεί και την οριστικοποίηση της προμήθειας των μαχητικών πέμπτης γενιάς F-35 από την Αθήνα.
Με δεδομένο ότι η πρόσκτηση 20 ελληνικών F-35A Lightning II με δικαίωμα προαίρεσης για επιπλέον 20, αναμένεται να ενισχύσει καταλυτικά την ελληνική υπεροπλία πάνω από το Αιγαίο ως όπλα στρατηγικού χαρακτήρα, τα βλέμματα στρέφονται τώρα στην οριστικοποίηση της συμφωνίας.
Ζητούμενο για την ελληνική πλευρά είναι η επαναβεβαίωση του εξαιρετικά υψηλού επιπέδου των διμερών σχέσεων Ελλάδας - ΗΠΑ να ανοίξει το δρόμο για περαιτέρω ενίσχυση των ελληνικών αμυντικών υποδομών, ιδίως σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων.
Το πρόγραμμα της επίσκεψηςΤην Τετάρτη ο Μάρκο Ρούμπιο θα κάνει τα εγκαίνια της νέας πτέρυγας του κτιρίου της αμερικανικής πρεσβείας και κατόπιν θα εκφωνήσει ομιλία στην Πνύκα, ενώ το απόγευμα θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο οποίος θα έχει επιστρέψει από την Κροατία.
Οι κοινές δηλώσεις των δύο υπουργών Εξωτερικών θα πραγματοποιηθούν στις 10:30, μετά τη συνάτησή τους.
Παράλληλα, από το μεσημέρι θα διεξάγονται οι εργασίες του 6ου Γύρου του Στρατηγικού Διαλόγου με τη συμμετοχή των καθ' ύλην αρμόδιων υπουργών και υφυπουργών, και στο πλαίσιο αυτό θα υπογραφούν και τρεις συμφωνίες: Ανανέωση Μνημονίου Συνεργασίας σχετικά με την Επιβολή Εισαγωγικών Περιορισμών σε Κατηγορίες Αρχαιολογικού και Εθνολογικού Υλικού μέχρι τον 15ο αι. μ.Χ., Επιστολή Προθέσεων (Letter of Intent) Ελλάδος – ΗΠΑ για εγκαθίδρυση συνεργασίας μεταξύ των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και της Εθνοφρουράς της Φλόριδας και Μνημόνιο Κατανόησης (MoU) για την αμοιβαία αναγνώριση των Πιστοποιητικών Ικανότητας Ναυτικών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση STCW 1978, με σκοπό τη διευκόλυνση της απασχόλησης και την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ναυτικής εκπαίδευσης.
Η επίσκεψη θα ολοκληρωθεί με το δείπνο που θα παρατεθεί προς τιμήν του, παρουσία του πρωθυπουργού και του υπουργού Εξωτερικών.
Φωτογραφίες: Reuters
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