«Δεν φταίμε εμείς για το White Coast», υποστηρίζει ο Δήμος Μήλου και ρίχνει τις ευθύνες στο ΥΠΕΝ

εταιρία διαχείρισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος

«με την οποία εν ολίγοις μας ζητούσε το λόγο που αντιδρούσαμε ως Δήμος στην κατασκευή αυτή και μας ενημέρωναν ότι διέθεσαν το ποσό των 277.000 € στο σωματείο με την επωνυμία Φιλανθρωπική και Φιλοπρόοδος Αδελφότης Τρυπητής Μήλου, για τη δημιουργία mini ποδοσφαίρου 5Χ5 σε οικόπεδο που βρίσκεται στο χωριό Τρυπητή».



Ο Δήμος προαναγγέλλει ότι, μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και την έκδοση της οριστικής έκθεσης ελέγχου, θα ζητήσει την ανάκληση όλων των διοικητικών πράξεων για τις οποίες η Αρχή αναδεικνύει πλημμέλειες. Παράλληλα, δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, τα διαθέσιμα ευρωπαϊκά ένδικα και θεσμικά μέσα.

Ενώ το White Coast στον Μύτακα εξασφάλιζε άδειες και εγκρίσεις για την επέκτασή του, αυξάνοντας το μέγεθος της ξενοδοχειακής επένδυσης, ο Δήμος Μήλου, όπως υποστηρίζει, ζητούσε ελέγχους χωρίς να βρίσκει ανταπόκριση.Με την απάντησή της στα δημοσιεύματα για την υπόθεση, η δημοτική αρχή νίπτει τας χείρας της για την πορεία της αδειοδότησης και μεταθέτει τις ευθύνες στις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες και στο υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επικαλούμενη αλλεπάλληλες οχλήσεις και αιτήματα παρέμβασης. Μάλιστα, από το ιστορικό που παραθέτει προκύπτει ότι ήδη από τον Φεβρουάριο του 2025 προειδοποιούσε το υπουργείο για άναρχη δόμηση και επενδυτές που σχεδίαζαν «φαραωνικά ξενοδοχειακά καταλύματα» στο νησί.Σε άλλο σημείο της ανακοίνωσής του, ο Δήμος Μήλου σημειώνει ότι ηαπέστειλε επιστολήΗ θέση του Δήμου Μήλου είναι καθαρή: Ναι στις επενδύσεις - Με όρια και σεβασμό στη ΜήλοΟ Δήμος Μήλου έχει αποδείξει έμπρακτα και όχι στα λόγια ότι είναι υπέρ της ανάπτυξης και των επενδύσεων που δημιουργούν πραγματική προστιθέμενη αξία για το νησί και την τοπική κοινωνία.Είμαστε όμως εξίσου ξεκάθαροι: η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι ανεξέλεγκτη και καμία επένδυση δεν μπορεί να τίθεται πάνω από τη νομιμότητα, την προστασία του περιβάλλοντος, τη φέρουσα ικανότητα και τον ιδιαίτερο φυσικό και γεωλογικό χαρακτήρα της Μήλου.Αυτή δεν είναι μια θέση που διαμορφώθηκε σήμερα, ούτε προέκυψε υπό την πίεση δημοσιευμάτων ή αντιπολιτευτικών τοποθετήσεων.Είναι η σταθερή θέση του Δήμου Μήλου και αποδεικνύεται από μία μακρά σειρά συγκεκριμένων, επίσημων και καταγεγραμμένων ενεργειών.Επειδή, λοιπόν, επιχειρείται να δημιουργηθεί η εντύπωση ότι ο Δήμος Μήλου δεν ενήργησε ή δεν αντέδρασε εγκαίρως, παραθέτουμε αυτούσιο το ιστορικό των ενεργειών του, ώστε οι πολίτες να γνωρίζουν τα πραγματικά γεγονότα και να μπορούν να κρίνουν οι ίδιοι.Με την υπ’ αριθμό 7750/4-12-2023 γνωμοδότησή της η επιτροπή περιβάλλοντος και ποιότητας ζωής του Δήμου Μήλου γνωμοδότησε αρνητικά σχετικά με την έκδοση οικοδομικών αδειών μεγάλων τουριστικών καταλυμάτων στο νησί μας, γεγονός που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και ιδιαίτερα κατά το στάδιο επεξεργασίας του ΣΧΟΟΑΠ της Μήλου και πριν την έγκρισή του.Με την υπ’ αριθμ. 33/26-01-2024 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Μήλου εκδόθηκε ομοφώνως αρνητική γνωμοδότηση ως προς τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορούσε σε ξενοδοχειακό κατάλυμα 5 αστέρων συνολικής δυναμικότητας 271 κλινών στη θέση Μύτακας ν. Μήλου σε γήπεδο έκτασης 29.421,73 τ.μ. από την εταιρία V. Tourism A.E.Αποστέλλουμε το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ 04/7-2-25 έγγραφο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και σε όλα τα συναρμόδια υπουργεία με το οποίο επισημαίνουμε την αναγκαιότητα για άμεσες ενέργειες και για την έκδοση διοικητικών πράξεων για την περιβαλλοντική προστασία της ν. Μήλου. To εν λόγω έγγραφο κοινοποιήθηκε και στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού (Ιδιαίτερο γραφείο Πρωθυπουργού) καθώς και στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά.Με το υπ’ αριθμ. 1023/14-2-2025 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου, την περιφερειακή υπηρεσία του τουρισμού Κυκλάδων και την υπηρεσία αυτοτελούς τμήματος Δόμησης του Δήμου Μήλου, κοινοποιήσαμε την υπ’ αριθμ 821/ 7-2-2025 επιστολή του συλλόγου Όμιλος Φίλων Βουνού και θάλασσας Μήλου, με την οποία ζητούσαν τον έλεγχο περιβαλλοντικών και πολεοδομικών αδειοδοτήσεων των εργασιών που εκτελούνται στο γήπεδο της ξενοδοχειακής μονάδας White Coast στην περιοχή Μύτακας Μήλου και απαιτούσαμε από τις υπηρεσίες αυτές να προβούν σε όλες τις νόμιμες ενέργειες.Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω σύλλογος είχε ασκήσει το έτος 2024 ειδική διοικητική προσφυγή για το ξενοδοχείο White Coast ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος η οποία απερρίφθη σιωπηρώς. Με βάση το ανωτέρω έγγραφό μας εκδόθηκε το υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/17979/1120 20-3-2025 έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας με το οποίο διαβιβάστηκε η επιστολή του συλλόγου και οι επισημάνσεις μας για έλεγχο νομιμότητας σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες. Επίσης βάση του εγγράφου αυτού εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 3148/15-9-2025 οριστική έκθεση εκτάκτου περιβαλλοντικού ελέγχου στην ξενοδοχειακή μονάδα White Coast από το τμήμα υποδομών και περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου.Με το υπ’ αριθμ. 1064/17-2-2025 έγγραφό μας απευθυνόμενο στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και με αντίστοιχη κοινοποίηση στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου- Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Ν. Αιγαίου, επισημαίνουμε ότι η Μήλος βρίσκεται σε δυσχερή περιβαλλοντική κατάσταση κυρίως λόγω της άναρχης και χωρίς οριοθέτηση δόμησης, ιδιαιτέρως με την εμφάνιση δεκάδων επενδυτών που στοχεύουν στην ανέγερση φαραωνικών ξενοδοχειακών καταλυμάτων και ζητούμε την υποστήριξή τους με συγκεκριμένα μέτρα.Με το υπ’ αριθμ. 1682/18-3-2025 έγγραφό μας προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και προς τη Γενική Διεύθυνση Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών απευθυνόμενο, ζητήσαμε έλεγχο για πρώτη φορά από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος όλων των περιβαλλοντικών και πολεοδομικών επεμβάσεων στη ν. Μήλο για τις υπό ανέγερση τουριστικές μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβανόταν και το ξενοδοχείο White Coast στο Μύτακα. Την 10 Απριλίου 2025 επανήλθαμε με ευγενική υπενθύμιση για ενέργειες από τους ως άνω αρμόδιους φορείς δεδομένου ότι το νησί μας έχρηζε άμεσης περιβαλλοντικής προστασίας.Με το υπ’ αριθμ. 1865 /26-3-2025 έγγραφό μας προς την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Μήλου η οποία αποτελεί αυτοτελή υπηρεσία, ζητήσαμε να ελέγξει άμεσα όλες τις διοικητικές πράξεις που έχουν εκδοθεί για την ξενοδοχειακή μονάδα White Coast στο Μύτακα, να ελεγχθεί η νομιμότητα του κοινόχρηστου δρόμου πρόσβασης σε αυτή και να προβεί σε όλες τις ενέργειες για την κατά νόμο αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι εργασίες που εκτελούνταν είναι νόμιμες και εάν αυτές παραβίαζαν τους περιβαλλοντικούς όρους της δραστηριότητας. Με το υπ’ αριθμό 1898/27-3-2025 αίτημά μας σε συνέχεια του προηγούμενου 1738/19-3-2025, ζητούμε να μας αποσταλούν όλα τα έγγραφα και στοιχεία που εμπεριέχονται στο φάκελο προέγκρισης- αδειοδότησης για το εν λόγω ξενοδοχείο στο Μύτακα.Με το υπ’ αριθμ. 14/29-5-2025 έγγραφό μας επανερχόμαστε και ζητάμε πάλι από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος να ασκήσουν περιβαλλοντικό και πολεοδομικό έλεγχο στο υπό ανέγερση ξενοδοχείο White Coast στο Μύτακα, καθώς αυτοί δήλωσαν ότι δεν έχουν αρμοδιότητα.Με το υπ΄αριθμ. 1933/28-3-2025 έγγραφό μας προς την Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά ζητούμε να γίνει άμεσος έλεγχος στο κοινόχρηστο τμήμα του αιγιαλού και της παραλίας την περιοχή Μύτακας προκειμένου να ελεγχθεί η επέμβαση της δραστηριότητας του ξενοδοχείου White Coast επί του αλλοιωμένου βραχώδους ανάγλυφου της περιοχής.Με την υπ΄αριθμ.10/15-5-25 απόφαση της δημοτικής επιτροπής και την υπ’ αριθμ. του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μήλου και μετά από εισήγηση του Δημάρχου, ανατίθεται σε δικηγόρο η άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως στο συμβούλιο επικρατείας κατά της απόφασης αδειοδότησης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast. Προ της συνεδρίασης του δημοτικής επιτροπής εστάλη επιστολή από την εταιρία διαχείρισης του ξενοδοχειακού συγκροτήματος White Coast με την οποία εν ολίγοις μας ζητούσε το λόγο που αντιδρούσαμε ως Δήμος στην κατασκευή αυτή και μας ενημέρωναν ότι διέθεσαν το ποσό των 277.000 € στο σωματείο με την επωνυμία Φιλανθρωπική και Φιλοπρόοδος Αδελφότης Τρυπητής Μήλου, για τη δημιουργία mini ποδοσφαίρου 5Χ5 σε οικόπεδο που βρίσκεται στο χωριό Τρυπητή.Τον Ιούνιο του 2025 με την υπ’ αριθμ. 3823/4-6-2025 αίτησή μας στον Υπουργό Περιβάλλοντος αιτούμαστε να εκδοθεί υπουργική απόφαση που αναστέλλει όλες τις οικοδομικές εργασίες στην προστατευόμενη ζώνη καταφύγιο άγριας ζωής (ΚΑΖ) και στη ζώνη που καθορίστηκε από το υπό κατάρτιση ΣΧΟΟΑΠ μέχρι και την ολοκλήρωση του ειδικού πολεοδομικού σχεδίου της ν. Μήλου. Επισημαίνεται ότι η αίτησή μας προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος έγινε επί τη βάση της υπ΄ αριθμ. 29/6-3-2025 ομόφωνης γνωμοδότησης του ΚΕΣΥΠΟΘΑ (ανώτατο συμβούλιο πολεοδομικών θεμάτων Υπουργείου Περιβάλλοντος) περί αναστολής. Στις 24-6-2025 ξαναστείλαμε πάλι υπενθύμιση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος για αναστολή οικοδομικών αδειών.Τον Ιούλιο του έτους 2025 με το υπ’ αριθμ. ΕΜΠ16/1-7-2025 έγγραφό μας ζητάμε και πάλι από τους επιθεωρητές περιβάλλοντος να διενεργήσουν ελέγχους σε όλες τις υπό ανέγερση ξενοδοχειακές μονάδες τεσσάρων και πέντε αστέρων στη νήσο Μήλο μεταξύ των οποίων και το White Coast.Τον Ιούλιο του 2025 με τα υπ΄ αριθμ. 4632/01-7-2025 και 5339/22-7-2025 έγγραφά μας, ζητήσαμε συνάντηση από τον Υπουργό κ. Παπασταύρου προκειμένου μεταξύ άλλων να εξετασθεί η αδειοδότηση δραστηριοτήτων σε περιοχές ειδικού περιβαλλοντικού και γεωλογικού ενδιαφέροντος όπως εν προκειμένω στο Μύτακα όπου αναπτύσσεται η δραστηριότητα του White Coast.Τον Οκτώβριο του 2025 με την υπ’ αριθμ. 8109/21-10-2025 απόφασή του, ο Δήμαρχος Μήλου εκτάκτως και λόγω έναρξης οικοδομικών εργασιών επέκτασης επί του γηπέδου του ξενοδοχειακού καταλύματος με την επωνυμία White Coast αποφασίζει να ανατεθεί σε δικηγόρο η άμεση άσκηση αίτηση αναστολής μετά αιτήματος χορήγησης προσωρινής διαταγής, προκειμένου να σταματήσουν άμεσα οι εργασίες στο ξενοδοχείο White Coast. Η απόφαση αυτή του Δημάρχου επικυρώθηκε με την 29/ 9-12-2025 απόφαση της δημοτικής επιτροπής του Δήμου Μήλου.Την 1η Δεκεμβρίου 2025, λόγω του γεγονότος ότι καμία από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είχε ανταποκριθεί στα αλλεπάλληλα αιτήματά μας για την εφαρμογή της αρχής της νομιμότητας στο υπό ανέγερση ξενοδοχείο White Coast στο Μύτακα αναγκαστήκαμε να προβούμε σε αναφορά στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας για το εν λόγω θέμα ήτοι Εθνική Αρχή η οποία εφαρμόζοντας την αρχή της νομιμότητας και με απόλυτη συνέπεια είχε εκδώσει αντίστοιχα δυο εμπεριστατωμένες εκθέσεις καταλογισμού ευθυνών για σχετικές οικοδομικές άδειες στο Σαρακήνικο. Η εν λόγω αναφορά προωθήθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία Πειραιά.Τον Δεκέμβριο του 2025, ο Δήμος Μήλου απευθύνθηκε θεσμικά στο Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή και ειδικότερα στο επιστημονικό Τμήμα Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας, ζητώντας την επιστημονική συνδρομή και εκτίμησή του σχετικά με ευρήματα παλαιοντολογικού ενδιαφέροντος που είχαν εντοπιστεί στην περιοχή του Σαρακηνίκου, με σκοπό την επιστημονική τεκμηρίωση της σημασίας τους και την προστασία της φυσικής και γεωλογικής κληρονομιάς της περιοχής.Σε συνέχεια του αιτήματος του Δήμου, το Εθνικό Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή προχώρησε σε επιστημονική διερεύνηση και, τον Μάρτιο του 2026, συντάχθηκε από το Τμήμα Γεωλογίας – Παλαιοντολογίας & Υδροβιολογίας η «Έκθεση επιστημονικής εκτίμησης των απολιθωμάτων της περιοχής Σαρακήνικο Μήλου», παρέχοντας πλέον επιστημονική τεκμηρίωση για τα σχετικά ευρήματα.Με το υπ΄ αριθμ. 552/27-1-2026 έγγραφό μας προς την ΥΔΟΜ Μήλου απευθυνόμενο, ζητάμε να ανασταλεί αμελλητί η ισχύς της υπ’ αριθ. 1148363/7.8.2024 οικοδομικής άδειας αναθεώρησης και οποιαδήποτε άλλη πράξη που ενδεχομένως έχει εκδώσει η Υπηρεσία Δόμησης δυνάμει της οποίας εκτελούνται οικοδομικές εργασίες επί του συγκεκριμένου εργοταξίου για το διάστημα των εξήντα ημερών που προβλέπει η διάταξη του 52Α του Π.Δ. 18/1989 ή μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο της Επικρατείας επί της υπ’ αριθ. καταθ. ΕΔ320/2025 αίτησης αναστολής του Δήμου μας.Την από 27/1/26 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ε’ τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας κου Ντουχάνη με την οποία διατάσσεται α) η αναστολή εκτέλεσης της υπ’ αριθμό 21704/5-8-2024 απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου, σχετικά με επέκταση ξενοδοχειακού καταλύματος στον οικισμό Μύτακα δ.κ. Τριοβασάλου ν. Μήλου β) η παύση εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών στα γήπεδα, στα οποία αφορά η υπ’ αριθμ. 1148363/7-8-2024 οικοδομική άδεια με ισχύ μέχρι της 31/12/2025 ακόμη και εάν έχει εκδοθεί η αναθεώρηση της άδειας αυτής με παράταση της ισχύος της. Αναφέρεται δε ότι η χορηγηθείσα προσωρινή διαταγή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επιτροπής αναστολών επί της εκκρεμούσης αιτήσεως αναστολής.Την με αριθμό 69/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου Επικρατείας με την οποία αναστέλλεται εν μέρει η εκτέλεση της με αριθμό 1148363/07-8-2024 άδειας 2ης αναθεώρησης της 44660/19-6-2019 οικοδομικής άδειας που εξέδωσε η ΥΔΟΜ Μήλου.Με το με αριθμό 4847/30-6-2026 έγγραφό μας προς ΑΤ Μήλου ζητήσαμε τον έλεγχο εκτελούμενων εργασιών περίφραξης στην ξενοδοχειακή μονάδα White Coast, στην περιοχή Μύτακας Μήλου.Στο χρονικό διάστημα από Μάρτιο του 2026 μέχρι σήμερα υπήρξαν οχλήσεις, αλληλογραφία και γόνιμη συνεργασία με ελεγκτικούς μηχανισμούς ώστε να ελεγχθεί παραλλήλως και ανεξαρτήτως της δικαστικής προσφυγής η νομιμότητα των εκδοθεισών πράξεων αναθεωρήσεως της με αριθμό 44660/19-6-2019 οικοδομικής άδειας της ΥΔΟΜ Μήλου.Σε συνέχεια των ανωτέρω ενεργειών, με σχετικό έγγραφό μας προς την ΥΔΟΜ Μήλου, κινήσαμε τη διαδικασία άμεσης απάντησης της ΥΔΟΜ στις σχετικές διαπιστώσεις της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, προκειμένου η Αρχή να προχωρήσει στην ολοκλήρωση της ελεγκτικής διαδικασίας και στην έκδοση οριστικής Έκθεσης Ελέγχου.Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει και στην πρόσφατη εξέλιξη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η κατάργηση της συγκεκριμένης δίκης, κατά παρέκκλιση της πάγιας νομολογίας των διοικητικών δικαστηρίων για την απρόθεσμη προσβολή οικοδομικών αδειών από τρίτους ( πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, Δήμους κ.λ.π), δεν συνιστά κρίση επί της ουσίας της υπόθεσης, ούτε δικαστική επιβεβαίωση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων που αφορούν την επένδυση. Πολύ περισσότερο, δεν αναιρεί τις διαπιστώσεις και τους ελέγχους που βρίσκονται σε εξέλιξη από τις αρμόδιες ελεγκτικές Αρχές.Ως εκ τούτου, οποιαδήποτε προσπάθεια να παρουσιαστεί η συγκεκριμένη δικονομική εξέλιξη ως δήθεν «δικαίωση» της επένδυσης ή ως απόδειξη ότι οι ενέργειες και οι αντιρρήσεις του Δήμου στερούνταν βασιμότητας, δεν ανταποκρίνεται στο πραγματικό περιεχόμενο της δικαστικής εξέλιξης και δημιουργεί εσφαλμένες εντυπώσεις στην τοπική κοινωνία.Άλλωστε, τα ίδια τα γεγονότα είναι αδιάψευστα: στο πλαίσιο της δικαστικής προσφυγής του Δήμου είχε προηγηθεί η από 27.01.2026 προσωρινή διαταγή του Προέδρου του Ε΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και ακολούθησε η υπ’ αριθ. 69/2026 απόφαση της Επιτροπής Αναστολών, με την οποία ανεστάλη εν μέρει η εκτέλεση της σχετικής άδειας δεύτερης αναθεώρησης. Συνεπώς, κανείς δεν δικαιούται να διαγράφει επιλεκτικά όσα προηγήθηκαν ούτε να μετατρέπει μία δικονομική εξέλιξη σε πολιτικό επιχείρημα περί δήθεν αδράνειας ή αποτυχίας του Δήμου.Ο Δήμος Μήλου δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε ένα παιχνίδι εντυπώσεων γύρω από μία υπόθεση που αφορά το περιβάλλον, τη νομιμότητα και, τελικά, το ίδιο το αναπτυξιακό μέλλον του νησιού. Οι δικαστικές αποφάσεις γίνονται σεβαστές. Δεν παραποιούνται όμως και δεν εργαλειοποιούνται. Ο Δήμος θα συνεχίσει με την ίδια συνέπεια να εξαντλεί κάθε διοικητικό, δικαστικό και θεσμικό μέσο που του παρέχει η έννομη τάξη για την προστασία της Μήλου.Η υπόθεση για τον Δήμο Μήλου δεν τελειώνει εδώ.Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ενώπιον της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας και την έκδοση της οριστικής Έκθεσης Ελέγχου, ο Δήμος Μήλου θα ζητήσει την ανάκληση όλων των διοικητικών πράξεων για την έκδοση των οποίων η Εθνική Αρχή Διαφάνειας αναδεικνύει πλημμέλειες, ασκώντας κάθε δικαίωμα και αξιοποιώντας κάθε διοικητικό και ένδικο μέσο που προβλέπει η νομοθεσία.Παράλληλα, ο Δήμος θα προχωρήσει, όπου συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, στην αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών ένδικων και θεσμικών μέσων, ενώπιον των αρμόδιων ευρωπαϊκών δικαιοδοτικών οργάνων και των αντίστοιχων θεσμικών οργάνων και επιτροπών.Τα παραπάνω αποτελούν επίσημες και καταγεγραμμένες ενέργειες. Έχουν αριθμούς πρωτοκόλλου, ημερομηνίες, αποφάσεις, διοικητικούς αποδέκτες και συγκεκριμένα αποτελέσματα.Επομένως, οποιαδήποτε προσπάθεια να παρουσιαστεί σήμερα ο Δήμος Μήλου ως αδρανής ή αδιάφορος απέναντι στο συγκεκριμένο ζήτημα διαψεύδεται από τα ίδια τα πραγματικά περιστατικά.Ο Δήμος απευθύνθηκε επανειλημμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες. Ζήτησε ελέγχους. Επανήλθε όταν δεν έλαβε απαντήσεις. Ζήτησε την παρέμβαση των Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Απευθύνθηκε στην Κτηματική Υπηρεσία. Προσέφυγε στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Προσέφυγε δικαστικά. Ζήτησε αναστολή. Πέτυχε προσωρινή δικαστική προστασία και απόφαση της Επιτροπής Αναστολών. Και συνεχίζει σήμερα με νέες διοικητικές και νομικές ενέργειες.Αυτή είναι η πραγματικότητα και αυτή αποτυπώνεται στα έγγραφα.Η προσπάθεια μετατροπής ενός τόσο σοβαρού ζητήματος για το μέλλον του νησιού σε πεδίο μικροπολιτικής αντιπαράθεσης και δημιουργίας εντυπώσεων δεν υπηρετεί το συμφέρον της Μήλου.Η προστασία του τόπου απαιτεί συνέπεια, θεσμική σοβαρότητα και πράξεις. Όχι επιλεκτική ανάγνωση των γεγονότων ούτε αντιπολιτευτικούς ισχυρισμούς που παραβλέπουν ένα καταγεγραμμένο ιστορικό ενεργειών ετών.Ο Δήμος Μήλου δεν είναι και δεν υπήρξε ποτέ απέναντι στις επενδύσεις.Η Μήλος χρειάζεται επενδύσεις, επιχειρηματικότητα και ανάπτυξη. Χρειάζεται όμως επενδύσεις που σέβονται τον τόπο στον οποίο έρχονται να εγκατασταθούν.Ναι στις επενδύσεις. Αλλά με όρια.Ναι στην ανάπτυξη. Αλλά με κανόνες.Ναι στην επιχειρηματικότητα. Αλλά με απόλυτο σεβασμό στη νομιμότητα, στο περιβάλλον, στη φέρουσα ικανότητα και στη μοναδική φυσιογνωμία της Μήλου.Η ανάπτυξη ενός τόπου δεν μπορεί να μετριέται αποκλειστικά σε τετραγωνικά μέτρα δόμησης και αριθμό κλινών. Μετριέται και από το τι παραδίδουμε στην επόμενη γενιά.Και σε αυτό ο Δήμος Μήλου έχει υπάρξει ξεκάθαρος από την πρώτη στιγμή.Δεν θα επιτρέψουμε η αναπτυξιακή προοπτική της Μήλου να μετατραπεί σε άλλοθι για την αλλοίωση της Μήλου.Θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε τον έλεγχο της νομιμότητας κάθε πράξης, να απαιτούμε την εφαρμογή των αποφάσεων των αρμόδιων ελεγκτικών και δικαστικών οργάνων και να εξαντλούμε κάθε θεσμικό και νόμιμο μέσο που διαθέτουμε.Όχι για να εμποδίσουμε την ανάπτυξη αλλά για να διασφαλίσουμε ότι, στο όνομα της ανάπτυξης, δεν θα χαθεί ο ίδιος ο τόπος που καλούμαστε να αναπτύξουμε.Τέλος, με αφορμή τον θόρυβο που επιχειρείται να δημιουργηθεί τις τελευταίες ημέρες, τόσο σε δημοσιεύματα όσο και σε επίπεδο τοπικής αντιπολίτευσης, είναι τουλάχιστον λυπηρό η δημόσια συζήτηση να διεξάγεται σαν να μην υπάρχει θεσμική μνήμη.Οι αποφάσεις της Δημοτικής Επιτροπής και του Δημοτικού Συμβουλίου, οι εισηγήσεις, οι ψηφοφορίες και οι ενέργειες που ακολούθησαν είναι καταγεγραμμένες και διαθέσιμες σε όλους. Όσοι ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχουν αυτονόητη ευθύνη να γνωρίζουν όχι μόνο τι καταγγέλλουν σήμερα, αλλά και τι κλήθηκαν οι ίδιοι να συζητήσουν και να ψηφίσουν στα συλλογικά όργανα στα οποία συμμετέχουν. Δεν είναι θεσμικά σοβαρό να εμφανίζονται σήμερα ως άγνωστες ή ανύπαρκτες ενέργειες που πέρασαν από τη Δημοτική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο και αποτυπώνονται σε επίσημες αποφάσεις τους.Η πολιτική αντιπαράθεση είναι θεμιτή· η επιλεκτική λήθη όμως δεν μπορεί να υποκαθιστά τα πραγματικά γεγονότα.Τα πρακτικά, οι αποφάσεις και οι ψήφοι υπάρχουν.Και, ευτυχώς για τη δημόσια αλήθεια, τα έγγραφα έχουν καλύτερη μνήμη από την πολιτική σκοπιμότητα.Σε αυτή την προσπάθεια, η τοπική κοινωνία της Μήλου πρέπει να παραμείνει ενωμένη. Η προστασία του τόπου μας δεν είναι υπόθεση μιας δημοτικής αρχής, μιας παράταξης ή μιας χρονικής περιόδου. Είναι κοινή ευθύνη όλων μας.Μπορούμε να διαφωνούμε πολιτικά, μπορούμε να ασκούμε κριτική και να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις. Δεν πρέπει όμως να επιτρέψουμε οι επιμέρους αντιπαραθέσεις να μας διχάσουν απέναντι σε ζητήματα που αφορούν το ίδιο το μέλλον της Μήλου.Η Μήλος χρειάζεται κοινή φωνή.Πάνω από παρατάξεις, πρόσωπα και πολιτικές αντιπαραθέσεις βρίσκεται η ίδια η Μήλος και το μέλλον που θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές.