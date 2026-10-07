«Θα κλιμακώσουμε αν δεν μας ακούσουν»: Ανοίγουν σταδιακά τα σχολεία μετά τις μαζικές μαθητικές διαδηλώσεις στη Γαλλία
Πάνω από 250.000 στους δρόμους, 32 συλλήψεις και 14 τραυματίες στο Παρίσι – Νέες κινητοποιήσεις σχεδιάζονται για την Πέμπτη
Το υπουργείο Παιδείας έδωσε οδηγίες για σταδιακή επαναλειτουργία των περισσότερο επηρεασμένων λυκείων, αρχίζοντας από τις τάξεις των τελειόφοιτων, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν εάν η κυβέρνηση δεν ανταποκριθεί στα αιτήματά τους για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία.
Σταδιακή επιστροφή στις αίθουσεςΣύμφωνα με τις οδηγίες που εστάλησαν στους διευθυντές των σχολείων, στα ιδρύματα που έχουν πληγεί περισσότερο από τις κινητοποιήσεις η επιστροφή στις αίθουσες θα γίνει σε φάσεις, με προτεραιότητα στους μαθητές της τελευταίας τάξης.
Το υπουργείο ζήτησε ακόμη από κάθε σχολείο να διαθέσει μισή ημέρα ειδικά για διάλογο με τους μαθητές, προκειμένου εκείνοι να παρουσιάσουν τις προτάσεις τους για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν.
Στα υπόλοιπα σχολεία τα μαθήματα προβλέπεται να διεξάγονται κανονικά, στο πλαίσιο των μέτρων «εσωτερικής δημοκρατίας» που ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Scuffles broke out between protesters and police in Paris on Tuesday as high schoolers in France returned to the barricades in their protest movement demanding more resources for the school system. pic.twitter.com/n2kN3QxEsh— The Associated Press (@AP) October 6, 2026
Εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμουςΟι διαδηλώσεις της Τρίτης αποτέλεσαν μία από τις μεγαλύτερες ημέρες κινητοποίησης από τότε που ξέσπασε το κύμα διαμαρτυριών στα μέσα Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με την κυβέρνηση, 891 λύκεια αντιμετώπισαν προβλήματα ή αναστολή μαθημάτων, δηλαδή σχεδόν το ένα τέταρτο των περίπου 3.700 λυκείων της χώρας.
Οι αρχές υπολόγισαν τους διαδηλωτές σε περισσότερους από 250.000, ενώ οι μαθητικές οργανώσεις ανέβασαν τον αριθμό στους 450.000 και υποστήριξαν ότι περίπου 1.800 σχολεία αποκλείστηκαν ή επηρεάστηκαν από τις κινητοποιήσεις.
Οι μαθητές διαμαρτύρονται κυρίως για τις υπεράριθμες τάξεις, τις ελλείψεις εκπαιδευτικών και την κακή κατάσταση των σχολικών κτιρίων.
Riot police have fired tear gas at protesters in Paris after the demonstrations across the country saw thousands of schools partially or fully closed. Up to 40,000 people are expected to be attending the protest in the French capital. Read the latest 🔗 https://t.co/OO4R2ZBbVu https://t.co/DpFzecxHyf— Sky News (@SkyNews) October 6, 2026
Police fired tear gas on student protesters in Lyon and Strasbourg, France, as nationwide demonstrations demanded fixes for understaffed, dilapidated schools https://t.co/z0Ant8yIeN https://t.co/v8lNRUh5yX— Reuters (@Reuters) October 6, 2026
2 συλλήψεις και 14 τραυματίες στο ΠαρίσιΣτο Παρίσι, μαθητές είχαν αρχίσει από νωρίς το πρωί να αποκλείουν σχολεία, ενώ αργότερα χιλιάδες συγκεντρώθηκαν στην Πλατεία Δημοκρατίας και πραγματοποίησαν πορεία προς την Πλατεία του Έθνους.
Η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ ομάδες διαδηλωτών έβαλαν φωτιά σε αντικείμενα κατά τη διάρκεια επεισοδίων.
Ο αστυνομικός διευθυντής του Παρισιού, Πατρίς Φορ, ανακοίνωσε ότι στη διάρκεια της κινητοποίησης στην Πλατεία του Έθνους πραγματοποιήθηκαν 32 συλλήψεις, ενώ καταγράφηκαν 14 τραυματισμοί.
Όπως υποστήριξε, οι αστυνομικές δυνάμεις ενήργησαν «με αναλογικότητα και διάκριση», σημειώνοντας ότι το μεγαλύτερο μέρος της συγκέντρωσης πραγματοποιήθηκε σε ήρεμο κλίμα.
Επεισόδια σημειώθηκαν και σε άλλες πόλεις. Στη Μασσαλία η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων, ενώ στο Ρεν χρησιμοποιήθηκαν υδροφόρες για τη διάλυση διαδηλωτών.
«Οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν»Ο συν-γενικός γραμματέας της μεγαλύτερης μαθητικής συνδικαλιστικής οργάνωσης της Γαλλίας, Μαριούς Μεσνίλ, προειδοποίησε ότι το κίνημα θα συνεχίσει να εντείνεται όσο οι μαθητές θεωρούν ότι η κυβέρνηση δεν τους ακούει.
«Δεν θα έπρεπε να χρειάζεται εμείς οι μαθητές να αποκλείουμε τα λύκεια και να διαδηλώνουμε κατά εκατοντάδες χιλιάδες στους δρόμους για να μπορούμε να σπουδάζουμε σε φυσιολογικές εγκαταστάσεις», δήλωσε.
Υποστήριξε ακόμη ότι η κυβέρνηση προσπαθούσε τις προηγούμενες ημέρες να παρουσιάσει τις κινητοποιήσεις ως εξασθενημένες, προσθέτοντας ότι η νέα μαζική συμμετοχή δείχνει το αντίθετο.
Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί δήλωσε από την πλευρά του ότι η κυβέρνηση «πρέπει τώρα να ακούσει», εκφράζοντας ανακούφιση για το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των οργανωμένων διαδηλώσεων πραγματοποιήθηκε χωρίς σοβαρά επεισόδια.
Οι καταγγελίες για αστυνομική βίαΟι κινητοποιήσεις συνοδεύονται από έντονη συζήτηση στη Γαλλία σχετικά με τη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας.
Η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου της γαλλικής αστυνομίας IGPN ερευνά σειρά περιστατικών, μεταξύ των οποίων τον σοβαρό τραυματισμό ενός 14χρονου μαθητή στο Σεν-Ουέν-λ'Ομόν, βορειοδυτικά του Παρισιού.
Ο μαθητής τραυματίστηκε στο πρόσωπο από δακρυγόνο κατά τη διάρκεια αποκλεισμού σχολείου. Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, υπέστη κάταγμα στη γνάθο, έσπασαν τα επάνω δόντια του και έχασε τέσσερα από τα κάτω. Αστυνομικός έχει τεθεί αντιμέτωπος με κατηγορία για άσκηση βίας που προκάλεσε ακρωτηριασμό ή μόνιμη αναπηρία.
Σε άλλο περιστατικό, ένας 15χρονος έχασε το χέρι του μετά την έκρηξη χειροβομβίδας «anti-encirclement» κοντά σε σχολείο στη Λανς. Οι αρχές υποστηρίζουν ότι ο ανήλικος την περισυνέλεξε από το έδαφος πριν αυτή εκραγεί, ενώ μαθητές καταγγέλλουν ότι χτυπήθηκε απευθείας.
Από το Σεν-Σεν-Ντενί σε ολόκληρη τη ΓαλλίαΤο κίνημα ξεκίνησε στα μέσα Σεπτεμβρίου από σχολεία της περιοχής Σεν-Σεν-Ντενί, στα βόρεια προάστια του Παρισιού, με βασικά αιτήματα τη μείωση του αριθμού των μαθητών ανά τάξη, την κάλυψη των κενών σε εκπαιδευτικό προσωπικό και τη βελτίωση των σχολικών εγκαταστάσεων.
Σταδιακά οι κινητοποιήσεις εξαπλώθηκαν σε ολόκληρη τη Γαλλία και πλέον έχουν επεκταθεί και σε πανεπιστήμια, ενώ στο πλευρό των μαθητών έχουν ταχθεί γονείς και εργατικά συνδικάτα.
Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ έχει δηλώσει ότι από την αρχή της κρίσης επιδίωξε τον διάλογο αντί των αποκλεισμών, καταγγέλλοντας παράλληλα ότι «εξαιρετικά βίαια στοιχεία» έχουν παρεισφρήσει στις μαθητικές κινητοποιήσεις.
Η κυβέρνηση βρίσκεται πλέον υπό πίεση να παρουσιάσει συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα των μαθητών, καθώς μέχρι στιγμής οι πρωτοβουλίες για διαδικτυακή καταγραφή των παραπόνων και για εσωτερικό διάλογο στα σχολεία δεν έχουν οδηγήσει σε αποκλιμάκωση.
Η μεγάλη συνδικαλιστική συνομοσπονδία CGT έχει ήδη ανακοινώσει ότι σχεδιάζονται νέες κινητοποιήσεις μαθητών και φοιτητών την Πέμπτη.
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