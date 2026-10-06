Ναταλία Δραγούμη και Αλέξης Γεωργούλης: Το φιλί στο στόμα μετά το τέλος των παραστάσεών τους, δείτε βίντεο
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Αλέξης Γεωργούλης Ναταλία Δραγούμη Παράσταση

Ναταλία Δραγούμη και Αλέξης Γεωργούλης: Το φιλί στο στόμα μετά το τέλος των παραστάσεών τους, δείτε βίντεο

Οι δύο ηθοποιοί εμφανίζονται στον δρόμο, πάνω σε δύο μηχανές, μετά την ολοκλήρωση των παραστάσεων για το έργο «Του Αγοριού Απέναντι»

Ναταλία Δραγούμη και Αλέξης Γεωργούλης: Το φιλί στο στόμα μετά το τέλος των παραστάσεών τους, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
44 ΣΧΟΛΙΑ
Με ένα φιλί στο στόμα ολοκλήρωσαν ο Αλέξης Γεωργούλης και η Ναταλία Δραγούμη τη σεζόν της θεατρικής παράστασης στην οποία συμμετείχαν.

Οι δύο ηθοποιοί έπαιζαν στο έργο «Του Αγοριού Απέναντι», υποδυόμενοι τους προηγούμενους μήνες τους χαρακτήρες της Καρολάιν και του Δημήτρη, στη σκηνή του Θεάτρου Άλσους. Η αυλαία της παράστασης έπεσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, σηματοδοτώντας έτσι και το τέλος της συνεργασίας τους για το συγκεκριμένο έργο.

Σε βίντεο που τραβήχτηκε, ο Αλέξης Γεωργούλης και η Ναταλία Δραγούμη εμφανίζονται στον δρόμο, πάνω σε δύο μηχανές, φορώντας τα κράνη τους, λίγο πριν αποχωρήσουν. Ο ηθοποιός ακούγεται να λέει «Καρολάιν σ' αγαπώ», με τη Ναταλία Δραγούμη να του απαντά «Και εγώ Δημήτρης». Παράλληλα, οι δύο ηθοποιοί πλησίασαν ο ένας τον άλλον, ανταλλάσσοντας ένα φιλί στο στόμα.

Δείτε το βίντεο

Ιωάννα Μαρίνου
44 ΣΧΟΛΙΑ

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