Νέες αποκαλύψεις για το κύκλωμα με αρχηγό τον Καμπούρη: Οι αναλήψεις των 2 εκατ. ευρώ, οι αχυράνθρωποι και οι εργαζόμενοι που «έδειξαν» την απάτη

Στο μικροσκόπιο 29 εταιρείες, «αχυράνθρωποι» και λογιστές – Συνελήφθησαν 11 άτομα - Ζ ημιά που ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ στο Δημόσιο





Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλλεξαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης απορροφούνταν από το δίκτυο των εταιρειών, διοχετεύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε χρήμα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.







Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την κατ’ επάγγελμα διάπραξη απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή.



Οι 29 εταιρείες και οι «αχυράνθρωποι» Στην καρδιά του μηχανισμού φέρεται να βρισκόταν ένα δίκτυο 29 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς χώρους, από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση μέχρι τη διαφήμιση και την ένδυση.







Αρχικά δημιουργούνταν και λειτουργούσαν επιχειρήσεις στις οποίες οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν κανονικά ως διαχειριστές και είχαν την ευθύνη της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, όταν οι υποχρεώσεις άρχιζαν να συσσωρεύονται, το σχήμα φέρεται να άλλαζε.



Οι πραγματικοί διαχειριστές αποσυνδέονταν τυπικά από τις επιχειρήσεις και στη θέση τους εμφανίζονταν πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».



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Έτσι, οι εταιρείες μετατρέπονταν σε κελύφη. Χωρίς πραγματική έδρα, χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη και χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.



Ο ρόλος τους ήταν, κατά την ΕΛ.ΑΣ., διπλός: από τη μία να «φορτώνονται» τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν στην πραγματική απασχόληση των εργαζομένων και από την άλλη να αναλαμβάνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, όπως φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.



Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, η εταιρεία φέρεται να εγκαταλειπόταν και ο μηχανισμός να επαναλαμβανόταν μέσω νέας εταιρείας.



Ποσά που ξεπερνούν τα 2 εκατομμύρια ευρώ φέρεται να «σηκώθηκαν» από τους τραπεζικούς λογαριασμούς εταιρειών που, σύμφωνα με τα ευρήματα της πολύμηνης έρευνας των Αρχών, συνδέονται με την οργάνωση της οποίας ηγούνταν ο Φίλιππος Καμπούρης και που φέρεται να απομυζούσε το Δημόσιο προκαλώντας ζημιά άνω των 5 εκατομμυρίων ευρώ.Σύμφωνα με τα στοιχεία που συνέλλεξαν τα στελέχη της Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, τα παράνομα έσοδα της οργάνωσης απορροφούνταν από το δίκτυο των εταιρειών, διοχετεύονταν στους ίδιους τραπεζικούς λογαριασμούς και στη συνέχεια μετατρέπονταν σε χρήμα που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την αγορά οχημάτων και άλλων περιουσιακών στοιχείων.Η εικόνα που περιγράφεται στη δικογραφία δεν παραπέμπει σε μια ευκαιριακή σύμπραξη προσώπων, αλλά σε μια δομημένη οργάνωση με διακριτούς ρόλους και δράση σε βάθος χρόνου.Σύμφωνα με την έρευνα, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από τον Δεκέμβριο του 2013, με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, την κατ’ επάγγελμα διάπραξη απατών σε βάρος του e-ΕΦΚΑ και τη φοροδιαφυγή.Στην καρδιά του μηχανισμού φέρεται να βρισκόταν ένα δίκτυο 29 εταιρειών που δραστηριοποιούνταν σε διαφορετικούς χώρους, από την εστίαση και τη νυχτερινή διασκέδαση μέχρι τη διαφήμιση και την ένδυση.Το μοντέλο, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, ήταν συγκεκριμένο.Αρχικά δημιουργούνταν και λειτουργούσαν επιχειρήσεις στις οποίες οι πραγματικοί επιχειρηματίες εμφανίζονταν κανονικά ως διαχειριστές και είχαν την ευθύνη της δραστηριότητάς τους. Στη συνέχεια, όταν οι υποχρεώσεις άρχιζαν να συσσωρεύονται, το σχήμα φέρεται να άλλαζε.Οι πραγματικοί διαχειριστές αποσυνδέονταν τυπικά από τις επιχειρήσεις και στη θέση τους εμφανίζονταν πρόσωπα που δεν είχαν ουσιαστική σχέση με την πραγματική επιχειρηματική δραστηριότητα. Οι λεγόμενοι «αχυράνθρωποι».Πρόκειται, σύμφωνα με την έρευνα, για Έλληνες και αλλοδαπούς που βρίσκονταν σε ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική κατάσταση, γεγονός που, κατά τις Αρχές, τους καθιστούσε κατάλληλους για να εμφανίζονται ως τυπικοί διαχειριστές εταιρειών χωρίς ουσιαστική δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις οικονομικές υποχρεώσεις που συσσωρεύονταν στο όνομά τους.Έτσι, οι εταιρείες μετατρέπονταν σε κελύφη. Χωρίς πραγματική έδρα, χωρίς ουσιαστική οικονομική δραστηριότητα και, στις περισσότερες περιπτώσεις, ακόμη και χωρίς τραπεζικό λογαριασμό, σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας.Ο ρόλος τους ήταν, κατά την ΕΛ.ΑΣ., διπλός: από τη μία να «φορτώνονται» τις ασφαλιστικές εισφορές που αντιστοιχούσαν στην πραγματική απασχόληση των εργαζομένων και από την άλλη να αναλαμβάνουν τις φορολογικές υποχρεώσεις, όπως φόρο εισοδήματος και ΦΠΑ.Όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, η εταιρεία φέρεται να εγκαταλειπόταν και ο μηχανισμός να επαναλαμβανόταν μέσω νέας εταιρείας.

Ο κομβικός ρόλος των λογιστών

Κομβικό ρόλο στην οργάνωση είχαν, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., οι λογιστές που συνελήφθησαν. Και αυτό γιατί η ιδιότητά τους τούς έδινε τη δυνατότητα να χειρίζονται το σύνολο των διαδικασιών που απαιτούνταν για τη λειτουργία του μηχανισμού: από την έναρξη δραστηριότητας των εταιρειών και τις συναλλαγές με τις αρμόδιες υπηρεσίες μέχρι τις φορολογικές δηλώσεις, την καταχώριση εσόδων και εξόδων, την έκδοση εικονικών τιμολογίων και την ασφάλιση των εργαζομένων.



Με άλλα λόγια, σύμφωνα με την έρευνα, δεν επρόκειτο απλώς για πρόσωπα που εμφανίζονταν τυπικά στο εταιρικό σχήμα, αλλά για ανθρώπους που φέρεται να γνώριζαν τη διαδικασία και να μπορούσαν να χειρίζονται τα επιμέρους στάδια της.



Η διαστρωμάτωση των εταιρειών και η χρήση διαφορετικών προσώπων φέρεται να δημιουργούσε ένα σύνθετο πλέγμα, το οποίο -σύμφωνα με τις Αρχές- δυσχέραινε τον εντοπισμό των πραγματικών προσώπων πίσω από τις επιχειρήσεις.



Οι εργαζόμενοι που «έδειξαν» την απάτη Τη δράση του κυκλώματος φέρεται να επιβεβαίωσαν και εργαζόμενοι των επιχειρήσεων. Ανάμεσά τους, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, βρίσκονται εργαζόμενοι στην εστίαση, στην ένδυση, αλλά και τραγουδιστές. Μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν καταθέσει η Κέλλυ Κελεκίδου, ο Σώτης Βολάνης, ο Αλέκος Ζαζόπουλος και ο Γιάννης Καψάλης.



Οι καταθέσεις τους, σε συνδυασμό με τα οικονομικά και φορολογικά δεδομένα που συγκέντρωσαν οι Αρχές, αποτέλεσαν μέρος του υλικού πάνω στο οποίο στηρίχθηκε η εικόνα για τον τρόπο λειτουργίας του δικτύου.



Όπως προέκυψε από την έρευνα, από τη δραστηριότητά τους, τα μέλη της οργάνωσης προκάλεσαν στο Δημόσιο ζημιά που ξεπερνά τα 5,3 εκατομμύρια ευρώ. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί 11 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ αυτών τα δύο αρχηγικά – ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.