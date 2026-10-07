ΟΑΣΘ: Περισσότερο προσωπικό στα λεωφορεία για την εισιτηριοδιαφυγή, τι ισχύει με τα πρόστιμα
ΕΛΛΑΔΑ
ΟΑΣΘ Ελεγκτές Λεωφορεία Εισιτηριοδιαφυγή

ΟΑΣΘ: Περισσότερο προσωπικό στα λεωφορεία για την εισιτηριοδιαφυγή, τι ισχύει με τα πρόστιμα

Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται καθημερινά σε όλες τις γραμμές

ΟΑΣΘ: Περισσότερο προσωπικό στα λεωφορεία για την εισιτηριοδιαφυγή, τι ισχύει με τα πρόστιμα
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Σημαντική ενίσχυση στον τομέα των ελέγχων κομίστρου υλοποιεί ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης, εντάσσοντας στο δυναμικό του 56 επιπλέον ιδιώτες ελεγκτές.

Μαζί με το υφιστάμενο τακτικό προσωπικό των 40 ατόμων, η συνολική δύναμη του ελεγκτικού μηχανισμού φτάνει πλέον τα 96 άτομα, τα οποία πραγματοποιούν καθημερινά εκτεταμένους ελέγχους σε όλες τις λεωφορειακές γραμμές της πόλης.

Ο ΟΑΣΘ ξεκαθαρίζει ότι κύριος στόχος των ελέγχων δεν είναι η επιβολή προστίμων, αλλά η ευαισθητοποίηση του επιβατικού κοινού και η εμπέδωση της συνήθειας επικύρωσης του εισιτηρίου, ώστε να μειωθεί περαιτέρω η εισιτηριοδιαφυγή.

Σε μια περίοδο που το αντίτιμο της μετακίνησης παραμένει εξαιρετικά χαμηλό –μόλις 0,60 ευρώ για το βασικό, ολόκληρο εισιτήριο και 0,30 για το μειωμένο– η επικύρωσή του αποτελεί την ελάχιστη αλλά απαραίτητη συνεισφορά κάθε επιβάτη.

Επιπλέον ελεγκτές στη μάχη κατά της εισιτηριοδιαφυγής

Τα έσοδα από την επικύρωση των εισιτηρίων επιστρέφουν έμμεσα στους ίδιους τους πολίτες, επιτρέποντας στον Οργανισμό να συνεχίσει τη δυναμική αναβάθμιση των υπηρεσιών του.

Σε αυτές περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, η ήδη επιτυχής δρομολόγηση των νέων ηλεκτρικών λεωφορείων, καθώς και η πρόσληψη επιπλέον οδηγών, με στόχο την προσφορά ασφαλών, γρήγορων και ποιοτικών μετακινήσεων.

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Τα πρόστιμα και το κίνητρο

Το πρόστιμο για μη κατοχή ή μη επικύρωση εισιτηρίου ορίζεται βάσει νόμου στα 100 ευρώ για το ολόκληρο και στα 50 ευρώ για τους δικαιούχους μειωμένου κομίστρου.

Ωστόσο, σε περίπτωση επιβολής προστίμου, παρέχεται ένα ουσιαστικό κίνητρο για τη μετατροπή του παραβάτη σε τακτικό χρήστη των συγκοινωνιών. Συγκεκριμένα, αν ο επιβάτης προχωρήσει μέσα σε 10 ημερολογιακές ημέρες στην αγορά και ενεργοποίηση κάρτας απεριορίστων διαδρομών διάρκειας τουλάχιστον 30 ημερών, το αρχικό ποσό του προστίμου μειώνεται στο μισό (50%).

Ο ΟΑΣΘ απευθύνει θερμή έκκληση προς όλους τους επιβάτες να στηρίξουν την προσπάθεια για καλύτερες αστικές συγκοινωνίες, επικυρώνοντας πάντα το εισιτήριό τους κατά την επιβίβαση.
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