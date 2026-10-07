Κατερίνα Λάσπα για το παιδί που περιμένει ο Νεκτάριος Νικολόπουλος: Καλώς να έρθει, αυτό θα πω μόνο
Κατερίνα Λάσπα για το παιδί που περιμένει ο Νεκτάριος Νικολόπουλος: Καλώς να έρθει, αυτό θα πω μόνο
Ο πρώην σύζυγος της παρουσιάστριας και η Ηρώ Πεκτέση περιμένουν το πρώτο τους παιδί - «Ακόμα και κάνοντας νέα οικογένεια, οι κόρες μας θα είναι για πάντα τα κορίτσια του» είπε
Την είδηση της εγκυμοσύνης της συντρόφου του Νεκτάριου Νικολόπουλου, Ηρώς Πεκτέση σχολίασε η Κατερίνα Λάσπα, στέλνοντας τις ευχές της για το παιδί που περιμένει το ζευγάρι.
Η παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μίλησε για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο με τον επιχειρηματία, τις κόρες που απέκτησαν μαζί, αλλά και το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει ο πρώην σύζυγός της με την ηθοποιό.
Η Κατερίνα Λάσπα ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίστηκαν οι κόρες της την είδηση ότι θα αποκτήσουν αδερφάκι, η ίδια ωστόσο περιορίστηκε να ευχηθεί υγεία και τύχη στο παιδί που θα αποκτήσει ο Νεκτάριος Νικολόπουλος: «Καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα, με υγεία και πολλή τύχη. Αυτό θα πω μόνο».
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι δύο κόρες της βίωσαν τις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους το διαζύγιο και η δημιουργία μιας νέας οικογενειακής πραγματικότητας: «Νομίζω ότι παράλληλα το διαχειρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Με βαθιά ενσυναίσθηση, αγάπη και ωριμότητα που πιθανότατα να μην άρμοζε και στην ηλικία τους. Κάποιες φορές εγώ παίρνω μαθήματα από τις κόρες μου, που είναι και αρκετά διαφορετικές στον χαρακτήρα, παρά εκείνες από εμένα. Η Σάρα είναι πάρα πολύ κάθετη και δεν θέλει καθόλου εκπτώσεις σε οτιδήποτε. Θεωρεί ότι αρκετές φορές είμαι πολύ διπλωμάτισσα, και τις μισές από αυτές έχει δίκιο. Επίσης, επιμένει ότι τα μηνύματα πρέπει να περνιούνται από την αρχή με ευθύ τρόπο. Η Άντρια, από την άλλη, αρκετές φορές που μπορεί να γκρεμίζεται το σύμπαν, θα μου πει με πολύ σοβαρό ύφος: "Μαμά, άσ’ το να φύγει. Αύριο θα είναι αλλιώς"».
Αναφερόμενη στο κατά πόσο το διαζύγιο την έκανε πιο δυνατή, η Κατερίνα Λάσπα τόνισε πως η δύναμη που είχε μέσα της δεν χάθηκε, αλλά χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει τις ισορροπίες της: «Ποτέ δεν έχασα τη δύναμη που έχω μέσα μου. Απλά έπρεπε να ενεργοποιήσω πάλι τους άξονές μου. Η μεγάλη μου κόρη, η Σάρα, με χαρακτηρίζει σκληρή, επειδή ενδεχομένως έτσι εισπράττει τον δυναμισμό μου. Σκληρή μεν, μαλακή σαν βούτυρο μετά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω καταφέρει να τα διαρθρώνω».
Τέλος, εξήγησε πως μετά το διαζύγιο δεν ήταν εύκολο να βρεθούν οι ισορροπίες στη συνύπαρξή τους ως γονείς: «Ήταν αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε έναν καλό δρόμο. Τα κορίτσια τα λατρεύει. Είναι παρών. Ακόμα και κάνοντας νέα οικογένεια η Σάρα και η Άντρια, θα είναι για πάντα τα κορίτσια του».
Πριν από λίγες ημέρες, μέσα από φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο περιοδικό, έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας» είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον επιχειρηματία.
Η σχέση τους ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς. Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έχει ήδη κόρες από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα. Οι δύο τους χώρισαν πριν από περίπου τρία χρόνια, έπειτα από 14 χρόνια γάμου.
Η παρουσιάστρια παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και μίλησε για την προσωπική της ζωή μετά το διαζύγιο με τον επιχειρηματία, τις κόρες που απέκτησαν μαζί, αλλά και το νέο κεφάλαιο που ετοιμάζεται να ανοίξει ο πρώην σύζυγός της με την ηθοποιό.
Η Κατερίνα Λάσπα ρωτήθηκε για το πώς διαχειρίστηκαν οι κόρες της την είδηση ότι θα αποκτήσουν αδερφάκι, η ίδια ωστόσο περιορίστηκε να ευχηθεί υγεία και τύχη στο παιδί που θα αποκτήσει ο Νεκτάριος Νικολόπουλος: «Καλώς να έρθει η νέα ψυχούλα, με υγεία και πολλή τύχη. Αυτό θα πω μόνο».
Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια αναφέρθηκε στον τρόπο με τον οποίο οι δύο κόρες της βίωσαν τις αλλαγές που έφερε στη ζωή τους το διαζύγιο και η δημιουργία μιας νέας οικογενειακής πραγματικότητας: «Νομίζω ότι παράλληλα το διαχειρίστηκαν με τον ίδιο τρόπο. Με βαθιά ενσυναίσθηση, αγάπη και ωριμότητα που πιθανότατα να μην άρμοζε και στην ηλικία τους. Κάποιες φορές εγώ παίρνω μαθήματα από τις κόρες μου, που είναι και αρκετά διαφορετικές στον χαρακτήρα, παρά εκείνες από εμένα. Η Σάρα είναι πάρα πολύ κάθετη και δεν θέλει καθόλου εκπτώσεις σε οτιδήποτε. Θεωρεί ότι αρκετές φορές είμαι πολύ διπλωμάτισσα, και τις μισές από αυτές έχει δίκιο. Επίσης, επιμένει ότι τα μηνύματα πρέπει να περνιούνται από την αρχή με ευθύ τρόπο. Η Άντρια, από την άλλη, αρκετές φορές που μπορεί να γκρεμίζεται το σύμπαν, θα μου πει με πολύ σοβαρό ύφος: "Μαμά, άσ’ το να φύγει. Αύριο θα είναι αλλιώς"».
Αναφερόμενη στο κατά πόσο το διαζύγιο την έκανε πιο δυνατή, η Κατερίνα Λάσπα τόνισε πως η δύναμη που είχε μέσα της δεν χάθηκε, αλλά χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει τις ισορροπίες της: «Ποτέ δεν έχασα τη δύναμη που έχω μέσα μου. Απλά έπρεπε να ενεργοποιήσω πάλι τους άξονές μου. Η μεγάλη μου κόρη, η Σάρα, με χαρακτηρίζει σκληρή, επειδή ενδεχομένως έτσι εισπράττει τον δυναμισμό μου. Σκληρή μεν, μαλακή σαν βούτυρο μετά, αλλά θέλω να πιστεύω ότι έχω καταφέρει να τα διαρθρώνω».
Τέλος, εξήγησε πως μετά το διαζύγιο δεν ήταν εύκολο να βρεθούν οι ισορροπίες στη συνύπαρξή τους ως γονείς: «Ήταν αρρύθμιστη και μέχρι ενός σημείου απάλευτη η κατάσταση, αλλά νομίζω ότι έχουμε μπει σε έναν καλό δρόμο. Τα κορίτσια τα λατρεύει. Είναι παρών. Ακόμα και κάνοντας νέα οικογένεια η Σάρα και η Άντρια, θα είναι για πάντα τα κορίτσια του».
Πριν από λίγες ημέρες, μέσα από φωτογραφία που κυκλοφόρησε στο περιοδικό, έγινε γνωστό ότι η ηθοποιός που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από τη συμμετοχή της στη σειρά «Άγιος Έρωτας» είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί με τον επιχειρηματία.
Η σχέση τους ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2025, όταν οι δυο τους γνωρίστηκαν στους Αρκιούς. Ο Νεκτάριος Νικολόπουλος έχει ήδη κόρες από τον γάμο του με την Κατερίνα Λάσπα. Οι δύο τους χώρισαν πριν από περίπου τρία χρόνια, έπειτα από 14 χρόνια γάμου.
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