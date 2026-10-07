Η ζωή του Νίκου Δαδινόπουλου: Η καθοριστική γνωριμία του ζεν πρεμιέ με τη Μαίρη Ευαγγέλου, ο γιος τους και το τέλος της ζωής του στην Κρήτη

«Λούνα Παρκ»

Νίκος Δαδινόπουλος - Μαίρη Ευαγγέλου



Από ζευγάρι στο «Λούνα Παρκ», ζευγάρι στη ζωή

Μαίρη Ευαγγέλου



Η πορεία στο θέατρο και οι βιντεοταινίες

Τάσος Χαλκιάς - Νίκος Δαδινόπουλος το 2011

Από την «Πυραμίδα» και το «Καλημέρα Ζωή» μέχρι τη «Ζωή της άλλης»

Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 επέστρεψε δυναμικά στη μυθοπλασία, συμμετέχοντας σε σειρές όπως «Ο φόβος», «Η Ελίζα και... οι άλλοι», «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης: Διαμάντια για τρεις», «Ερωτικά της Εδέμ» και «Καλημέρα Ζωή».

Ο Νίκος Δαδινόπουλος με την Κάτια Δανδουλάκη στη «Ζωή της Άλλης»

Τοέκανε πρεμιέρα το 1974 και παρέμεινε στον αέρα για επτά χρόνια, μέχρι το 1981. Ο Νίκος Δαδινόπουλος υποδύθηκε τον Νίκο, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς, έχοντας στο πλευρό του τη Μαίρη Ευαγγέλου στον ρόλο της Ρένας.Το τηλεοπτικό ζευγάρι αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Η ιστορία του στη σειρά εξελίχθηκε μέχρι τον γάμο των δύο χαρακτήρων, σε επεισόδιο που προβλήθηκε το 1977, με κουμπάρο τον κυρ-Γιώργη, τον εμβληματικό χαρακτήρα που υποδυόταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.Η σχέση του Νίκου Δαδινόπουλου με τη Μαίρη Ευαγγέλου δεν περιορίστηκε μόνο στα πλατό. Οι δύο ηθοποιοί μπορεί να γνωρίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στο «Λούνα Παρκ», αλλά τελικά έγιναν ζευγάρι και στη ζωή. Παντρεύτηκαν το 1979 και απέκτησαν έναν γιο, τον Άλκη, ο οποίος ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία. Η κοινή τους πορεία κράτησε για χρόνια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ η συνεργασία τους στο «Λούνα Παρκ» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της καριέρας και των δύο.Αρκετά χρόνια αργότερα, ήρθε το τέλος του γάμου τους. Η Μαίρη Ευαγγέλου έχει μιλήσει δημόσια τόσο για τον δύσκολο χωρισμό τους όσο και για τη στάση που κράτησε στο τέλος της ζωής του ηθοποιού, όταν πληροφορήθηκε ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί. Παρά τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από το διαζύγιο, η ηθοποιός ταξίδεψε στην Κρήτη προκειμένου να βρεθεί κοντά στον Νίκο Δαδινόπουλο τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Ιανουάριο στην εκπομπή «Στούντιο 4», ηείχε μιλήσει για την απόφασή της να ταξιδέψει στην Κρήτη. Περιγράφοντας όσα βίωσε εκεί βλέποντας έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο της ζωής να «φεύγει», είχε πει: «Είχαμε χωρίσει αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή και όχι καλά. Η αγάπη δεν μπορεί να διαγραφεί. Μπαίνουν μέσα εγωισμοί. Όταν έμαθα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα από τον γιο μου, ξεκίνησα στις 2 το βράδυ για να προλάβω το αεροπλάνο να φύγω. Τον πρόλαβα μία εβδομάδα. Ήταν μία εβδομάδα δύσκολη».Η ίδια είχε αναφερθεί σε άλλη συνέντευξη στη σχέση τους και στις συνθήκες που οδήγησαν στον χωρισμό. Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το 2024, είχε εστιάσει στον ισχυρό δεσμό που υπήρχε μεταξύ τους, εξηγώντας παράλληλα πως ο χωρισμός αποτέλεσε κυρίωςδική της απόφαση: «Ατελείωτα πράγματα μας ένωναν, απλά είχαμε μάλλον έναν όχι ευχάριστο χωρισμό. Ο χωρισμός προήλθε περισσότερο από εμένα. Όταν έμαθα ότι υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου».Παρά την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα που του χάρισε το «Λούνα Παρκ», ο Νίκος Δαδινόπουλος δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο. Συνεργάστηκε με σημαντικούς πρωταγωνιστές της εποχής, μεταξύ άλλων με τον Τόλη Βοσκόπουλο και τη Ζωή Λάσκαρη στην παράσταση «Οι εραστές του ονείρου», ενώ αργότερα συνεργάστηκε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στον «Άνθρωπο που γύρισε από το γύψο» και με τον Νίκο Ρίζο στον «Θεό να βάλει το χέρι του. Ακολούθησαν παραστάσεις όπως «Τα παιδιά της πιάτσας» και «Το Λούνα Παρκ των ονείρων», ενώ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν συνέχισε να εναλλάσσεται ανάμεσα σε διαφορετικά θεατρικά είδη.Όπως πολλοί ηθοποιοί της γενιάς του, ο Νίκος Δαδινόπουλος συμμετείχε και σε αρκετές ελληνικές βιντεοταινίες, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη απήχηση εκείνη την περίοδο. Συμμετείχε σε παραγωγές όπως «Μια γυναίκα στα μέτρα μου», «Μια νύφη στη μπανιέρα μου», «Παντρέψτε με κι ας κλαίω», «Κρεβάτι για πέντε», «Όνειρο αγάπης», «Το τελευταίο express» και «Το χρέος του μπάτσου». Παράλληλα, είχε παρουσία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε παραγωγές της κρατικής αλλά και, αργότερα, της ιδιωτικής τηλεόρασης.Οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση δεν περιορίστηκαν στη μυθοπλασία. Το 1982 ανέλαβε την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Πυραμίδα» στην ΕΡΤ.Η πορεία του συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Για την Άννα» και προς το τέλος της καριέρας του στη «Ζωή της άλλης».Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του, ο Νίκος Δαδινόπουλος συνδέθηκε στενά με την Κρήτη. Από το 2003 και για αρκετά χρόνια συνεργάστηκε με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, συμμετέχοντας σε παραστάσεις όπως ο «Δον Καμίλο», ο «Καπετάν Μιχάλης», το «Πολύ κακό για το τίποτα», οι «Γκρινιάρηδες» και ο «Κουρέας της Σεβίλλης».Η επαγγελματική αυτή δραστηριότητα ήταν και ο λόγος που διέμενε στο νησί, όπου είχε δημιουργήσει τον δικό του προσωπικό κύκλο. Παράλληλα, συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση, με τελευταία συμμετοχή του τη σειρά του Mega «Η ζωή της άλλης», όπου υποδύθηκε τον Πέτρο.Το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Νίκου Δαδινόπουλου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για τη «Ζωή της άλλης», αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Τον Σεπτέμβριο του 2011, υποβλήθηκε σε μία επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, καθώς ένα λίπωμα πίεζε τους νευρώνες και του είχε προκαλέσει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Λίγους μήνες αργότερα, ο ίδιος έκανε έκκληση για αίμα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η έκκληση κινητοποίησε θαυμαστές, αλλά και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Η υγεία του, ωστόσο, παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.Ο Νίκος Δαδινόπουλος έπασχε από καρκίνο και νοσηλεύτηκε στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Χανίων. Έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου του 2012, στην Κρήτη, σε ηλικία 68 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.