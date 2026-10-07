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Η ζωή του Νίκου Δαδινόπουλου: Η καθοριστική γνωριμία του ζεν πρεμιέ με τη Μαίρη Ευαγγέλου, ο γιος τους και το τέλος της ζωής του στην Κρήτη
Η ζωή του Νίκου Δαδινόπουλου: Η καθοριστική γνωριμία του ζεν πρεμιέ με τη Μαίρη Ευαγγέλου, ο γιος τους και το τέλος της ζωής του στην Κρήτη
Το «Λούνα Παρκ» αποτέλεσε το μεγάλο τηλεοπτικό όχημα που τον καθιέρωσε - Εκεί γνώρισε τη Μαίρη Ευαγγέλου, εκτός από τηλεοπτικό ζευγάρι, έγιναν ζευγάρι και στη ζωή
Ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου και ένας από τους ηθοποιούς που ξεχώρισαν στη χρυσή εποχή της ελληνικής τηλεόρασης, ο Νίκος Δαδινόπουλος διέγραψε σημαντική πορεία στην υποκριτική. Η γοητεία και η επιβλητική του παρουσία τον ανέδειξαν σε πρωταγωνιστική μορφή, ενώ το «Λούνα Παρκ» ήταν η σειρά που τον έκανε ιδιαίτερα αγαπητό στο ευρύ κοινό. Εκεί, η ζωή του επεφύλασσε τη γνωριμία με το «παιδί θαύμα του ελληνικού κινηματογράφου» Μαίρη Ευαγγέλου, με την οποία δεν έζησαν μόνο ένα τηλεοπτικό ειδύλλιο, αλλά έγιναν ζευγάρι και στη ζωή.
Παράλληλα με την τηλεοπτική του πορεία, παρέμεινε ενεργός στο θέατρο για δεκαετίες, συμμετέχοντας σε παραστάσεις διαφορετικού ύφους. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Νίκος Δαδινόπουλος εγκαταστάθηκε στην Κρήτη, όπου συνέχισε να εργάζεται, πριν φύγει από τη ζωή τον Μάρτιο του 2012, σε ηλικία 68 ετών.
Ο Νίκος Δαδινόπουλος γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία γέννησής του είναι η 26η Ιουλίου και όχι η 7η Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται σε αρκετές διαδικτυακές πηγές.
Η πορεία του στην υποκριτική ξεκίνησε με σπουδές στη Δραματική Σχολή του Γρηγόρη Βαφιά, από την οποία αποφοίτησε το 1967. Πριν ακόμα όμως πάρει το πτυχίο του, το 1966 εμφανίστηκε στο Εθνικό Θέατρο στην παράσταση «Το ιερό σφάγιο» του Παντελή Πρεβελάκη, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να ανοίγει ο δρόμος του και προς τον κινηματογράφο. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1966, στην ταινία «Η 7η ημέρα της δημιουργίας», βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Από εκεί και έπειτα άρχισε να εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερες κινηματογραφικές παραγωγές.
Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Νίκος Δαδινόπουλος έκανε ρόλους που ανέδειξαν την εξωτερική του εμφάνιση και την παρουσία του στην οθόνη. Βρέθηκε δίπλα σε μεγάλα ονόματα της εποχής και συμμετείχε σε ταινίες όπως «Ο χαζομπαμπάς», «Το κορίτσι της οργής», «Ορκίζομαι, είμαι αθώα», «Πήρε ο άνεμος τα όνειρά μου», «Η αρχόντισσα του λιμανιού», «Δάφνις και Χλόη», «Αγάπησα μια άγνωστη», «Δάκρυα για έναν αλήτη», «Αιχμάλωτοι του μίσους» και «Η αμαρτία της ομορφιάς». Ανάμεσα στις γνωστές κινηματογραφικές συμμετοχές του ήταν ακόμη οι ταινίες «Κατηγορώ τη ζωή», «Οι εραστές του ονείρου», «Ο τρομοκράτης» και «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται».
Η κινηματογραφική του διαδρομή ξεκίνησε σε μία περίοδο κατά την οποία ο εμπορικός ελληνικός κινηματογράφος βρισκόταν ήδη σε μεταβατική φάση. Έτσι, η τηλεόραση θα γινόταν σταδιακά ο χώρος στον οποίο θα αποκτούσε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.
Η μεγάλη τηλεοπτική στιγμή του Νίκου Δαδινόπουλου ήρθε μέσα από το «Λούνα Παρκ» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η σειρά αποτέλεσε το μεγάλο τηλεοπτικό όχημα μέσα από το οποίο ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός και καθιερώθηκε ως μία από τις χαρακτηριστικές αντρικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης εκείνης της περιόδου.
Παράλληλα με την τηλεοπτική του πορεία, παρέμεινε ενεργός στο θέατρο για δεκαετίες, συμμετέχοντας σε παραστάσεις διαφορετικού ύφους. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, ο Νίκος Δαδινόπουλος εγκαταστάθηκε στην Κρήτη, όπου συνέχισε να εργάζεται, πριν φύγει από τη ζωή τον Μάρτιο του 2012, σε ηλικία 68 ετών.
Ο Νίκος Δαδινόπουλος γεννήθηκε το 1944 στην Αθήνα. Η ακριβής ημερομηνία γέννησής του είναι η 26η Ιουλίου και όχι η 7η Οκτωβρίου, όπως αναφέρεται σε αρκετές διαδικτυακές πηγές.
Τα πρώτα χρόνια, οι σπουδές και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο
Η πορεία του στην υποκριτική ξεκίνησε με σπουδές στη Δραματική Σχολή του Γρηγόρη Βαφιά, από την οποία αποφοίτησε το 1967. Πριν ακόμα όμως πάρει το πτυχίο του, το 1966 εμφανίστηκε στο Εθνικό Θέατρο στην παράσταση «Το ιερό σφάγιο» του Παντελή Πρεβελάκη, ενώ την ίδια περίοδο άρχισε να ανοίγει ο δρόμος του και προς τον κινηματογράφο. Το κινηματογραφικό του ντεμπούτο έγινε το 1966, στην ταινία «Η 7η ημέρα της δημιουργίας», βασισμένη στο ομώνυμο έργο του Ιάκωβου Καμπανέλλη. Από εκεί και έπειτα άρχισε να εμφανίζεται σε ολοένα και περισσότερες κινηματογραφικές παραγωγές.
Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Νίκος Δαδινόπουλος έκανε ρόλους που ανέδειξαν την εξωτερική του εμφάνιση και την παρουσία του στην οθόνη. Βρέθηκε δίπλα σε μεγάλα ονόματα της εποχής και συμμετείχε σε ταινίες όπως «Ο χαζομπαμπάς», «Το κορίτσι της οργής», «Ορκίζομαι, είμαι αθώα», «Πήρε ο άνεμος τα όνειρά μου», «Η αρχόντισσα του λιμανιού», «Δάφνις και Χλόη», «Αγάπησα μια άγνωστη», «Δάκρυα για έναν αλήτη», «Αιχμάλωτοι του μίσους» και «Η αμαρτία της ομορφιάς». Ανάμεσα στις γνωστές κινηματογραφικές συμμετοχές του ήταν ακόμη οι ταινίες «Κατηγορώ τη ζωή», «Οι εραστές του ονείρου», «Ο τρομοκράτης» και «Ο κυρ Γιώργης εκπαιδεύεται».
Οι ρόλοι του ζεν πρεμιέ
Η κινηματογραφική του διαδρομή ξεκίνησε σε μία περίοδο κατά την οποία ο εμπορικός ελληνικός κινηματογράφος βρισκόταν ήδη σε μεταβατική φάση. Έτσι, η τηλεόραση θα γινόταν σταδιακά ο χώρος στον οποίο θα αποκτούσε μεγαλύτερη αναγνωρισιμότητα.
Η μεγάλη τηλεοπτική στιγμή του Νίκου Δαδινόπουλου ήρθε μέσα από το «Λούνα Παρκ» του Γιάννη Δαλιανίδη. Η σειρά αποτέλεσε το μεγάλο τηλεοπτικό όχημα μέσα από το οποίο ο ηθοποιός έγινε ευρύτερα γνωστός και καθιερώθηκε ως μία από τις χαρακτηριστικές αντρικές παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης εκείνης της περιόδου.
Το «Λούνα Παρκ» και η γνωριμία με τη Μαίρη Ευαγγέλου
Το «Λούνα Παρκ» έκανε πρεμιέρα το 1974 και παρέμεινε στον αέρα για επτά χρόνια, μέχρι το 1981. Ο Νίκος Δαδινόπουλος υποδύθηκε τον Νίκο, έναν από τους βασικούς χαρακτήρες της σειράς, έχοντας στο πλευρό του τη Μαίρη Ευαγγέλου στον ρόλο της Ρένας.
Το τηλεοπτικό ζευγάρι αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Η ιστορία του στη σειρά εξελίχθηκε μέχρι τον γάμο των δύο χαρακτήρων, σε επεισόδιο που προβλήθηκε το 1977, με κουμπάρο τον κυρ-Γιώργη, τον εμβληματικό χαρακτήρα που υποδυόταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
Η σχέση του Νίκου Δαδινόπουλου με τη Μαίρη Ευαγγέλου δεν περιορίστηκε μόνο στα πλατό. Οι δύο ηθοποιοί μπορεί να γνωρίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στο «Λούνα Παρκ», αλλά τελικά έγιναν ζευγάρι και στη ζωή. Παντρεύτηκαν το 1979 και απέκτησαν έναν γιο, τον Άλκη, ο οποίος ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία. Η κοινή τους πορεία κράτησε για χρόνια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ η συνεργασία τους στο «Λούνα Παρκ» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της καριέρας και των δύο.
Αρκετά χρόνια αργότερα, ήρθε το τέλος του γάμου τους. Η Μαίρη Ευαγγέλου έχει μιλήσει δημόσια τόσο για τον δύσκολο χωρισμό τους όσο και για τη στάση που κράτησε στο τέλος της ζωής του ηθοποιού, όταν πληροφορήθηκε ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί. Παρά τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από το διαζύγιο, η ηθοποιός ταξίδεψε στην Κρήτη προκειμένου να βρεθεί κοντά στον Νίκο Δαδινόπουλο τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Ιανουάριο στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Μαίρη Ευαγγέλου είχε μιλήσει για την απόφασή της να ταξιδέψει στην Κρήτη. Περιγράφοντας όσα βίωσε εκεί βλέποντας έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο της ζωής να «φεύγει», είχε πει: «Είχαμε χωρίσει αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή και όχι καλά. Η αγάπη δεν μπορεί να διαγραφεί. Μπαίνουν μέσα εγωισμοί. Όταν έμαθα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα από τον γιο μου, ξεκίνησα στις 2 το βράδυ για να προλάβω το αεροπλάνο να φύγω. Τον πρόλαβα μία εβδομάδα. Ήταν μία εβδομάδα δύσκολη».
Η ίδια είχε αναφερθεί σε άλλη συνέντευξη στη σχέση τους και στις συνθήκες που οδήγησαν στον χωρισμό. Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το 2024, είχε εστιάσει στον ισχυρό δεσμό που υπήρχε μεταξύ τους, εξηγώντας παράλληλα πως ο χωρισμός αποτέλεσε κυρίωςδική της απόφαση: «Ατελείωτα πράγματα μας ένωναν, απλά είχαμε μάλλον έναν όχι ευχάριστο χωρισμό. Ο χωρισμός προήλθε περισσότερο από εμένα. Όταν έμαθα ότι υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου».
Παρά την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα που του χάρισε το «Λούνα Παρκ», ο Νίκος Δαδινόπουλος δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο. Συνεργάστηκε με σημαντικούς πρωταγωνιστές της εποχής, μεταξύ άλλων με τον Τόλη Βοσκόπουλο και τη Ζωή Λάσκαρη στην παράσταση «Οι εραστές του ονείρου», ενώ αργότερα συνεργάστηκε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στον «Άνθρωπο που γύρισε από το γύψο» και με τον Νίκο Ρίζο στον «Θεό να βάλει το χέρι του. Ακολούθησαν παραστάσεις όπως «Τα παιδιά της πιάτσας» και «Το Λούνα Παρκ των ονείρων», ενώ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν συνέχισε να εναλλάσσεται ανάμεσα σε διαφορετικά θεατρικά είδη.
Όπως πολλοί ηθοποιοί της γενιάς του, ο Νίκος Δαδινόπουλος συμμετείχε και σε αρκετές ελληνικές βιντεοταινίες, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη απήχηση εκείνη την περίοδο. Συμμετείχε σε παραγωγές όπως «Μια γυναίκα στα μέτρα μου», «Μια νύφη στη μπανιέρα μου», «Παντρέψτε με κι ας κλαίω», «Κρεβάτι για πέντε», «Όνειρο αγάπης», «Το τελευταίο express» και «Το χρέος του μπάτσου». Παράλληλα, είχε παρουσία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε παραγωγές της κρατικής αλλά και, αργότερα, της ιδιωτικής τηλεόρασης.
Η πορεία του συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Για την Άννα» και προς το τέλος της καριέρας του στη «Ζωή της άλλης».
Τα χρόνια στην Κρήτη
Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του, ο Νίκος Δαδινόπουλος συνδέθηκε στενά με την Κρήτη. Από το 2003 και για αρκετά χρόνια συνεργάστηκε με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, συμμετέχοντας σε παραστάσεις όπως ο «Δον Καμίλο», ο «Καπετάν Μιχάλης», το «Πολύ κακό για το τίποτα», οι «Γκρινιάρηδες» και ο «Κουρέας της Σεβίλλης».
Η επαγγελματική αυτή δραστηριότητα ήταν και ο λόγος που διέμενε στο νησί, όπου είχε δημιουργήσει τον δικό του προσωπικό κύκλο. Παράλληλα, συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση, με τελευταία συμμετοχή του τη σειρά του Mega «Η ζωή της άλλης», όπου υποδύθηκε τον Πέτρο.
Η περιπέτεια υγείας και το τέλος στα 68 του χρόνια
Το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Νίκου Δαδινόπουλου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για τη «Ζωή της άλλης», αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Τον Σεπτέμβριο του 2011, υποβλήθηκε σε μία επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, καθώς ένα λίπωμα πίεζε τους νευρώνες και του είχε προκαλέσει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Λίγους μήνες αργότερα, ο ίδιος έκανε έκκληση για αίμα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η έκκληση κινητοποίησε θαυμαστές, αλλά και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Η υγεία του, ωστόσο, παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Ο Νίκος Δαδινόπουλος έπασχε από καρκίνο και νοσηλεύτηκε στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Χανίων. Έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου του 2012, στην Κρήτη, σε ηλικία 68 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.
Το τηλεοπτικό ζευγάρι αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό. Η ιστορία του στη σειρά εξελίχθηκε μέχρι τον γάμο των δύο χαρακτήρων, σε επεισόδιο που προβλήθηκε το 1977, με κουμπάρο τον κυρ-Γιώργη, τον εμβληματικό χαρακτήρα που υποδυόταν ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος.
Η σχέση του Νίκου Δαδινόπουλου με τη Μαίρη Ευαγγέλου δεν περιορίστηκε μόνο στα πλατό. Οι δύο ηθοποιοί μπορεί να γνωρίστηκαν μέσα από τη συνεργασία τους στο «Λούνα Παρκ», αλλά τελικά έγιναν ζευγάρι και στη ζωή. Παντρεύτηκαν το 1979 και απέκτησαν έναν γιο, τον Άλκη, ο οποίος ασχολήθηκε με τη σκηνοθεσία. Η κοινή τους πορεία κράτησε για χρόνια, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο, ενώ η συνεργασία τους στο «Λούνα Παρκ» παραμένει ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα κεφάλαια της καριέρας και των δύο.
Από ζευγάρι στο «Λούνα Παρκ», ζευγάρι στη ζωή
Αρκετά χρόνια αργότερα, ήρθε το τέλος του γάμου τους. Η Μαίρη Ευαγγέλου έχει μιλήσει δημόσια τόσο για τον δύσκολο χωρισμό τους όσο και για τη στάση που κράτησε στο τέλος της ζωής του ηθοποιού, όταν πληροφορήθηκε ότι η υγεία του είχε επιδεινωθεί. Παρά τα χρόνια που είχαν μεσολαβήσει από το διαζύγιο, η ηθοποιός ταξίδεψε στην Κρήτη προκειμένου να βρεθεί κοντά στον Νίκο Δαδινόπουλο τις τελευταίες ημέρες της ζωής του.
Σε συνέντευξη που είχε δώσει τον Ιανουάριο στην εκπομπή «Στούντιο 4», η Μαίρη Ευαγγέλου είχε μιλήσει για την απόφασή της να ταξιδέψει στην Κρήτη. Περιγράφοντας όσα βίωσε εκεί βλέποντας έναν τόσο σημαντικό άνθρωπο της ζωής να «φεύγει», είχε πει: «Είχαμε χωρίσει αρκετά χρόνια πριν φύγει από τη ζωή και όχι καλά. Η αγάπη δεν μπορεί να διαγραφεί. Μπαίνουν μέσα εγωισμοί. Όταν έμαθα ότι δεν είναι καλά τα πράγματα από τον γιο μου, ξεκίνησα στις 2 το βράδυ για να προλάβω το αεροπλάνο να φύγω. Τον πρόλαβα μία εβδομάδα. Ήταν μία εβδομάδα δύσκολη».
Η ίδια είχε αναφερθεί σε άλλη συνέντευξη στη σχέση τους και στις συνθήκες που οδήγησαν στον χωρισμό. Μιλώντας στην εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα» το 2024, είχε εστιάσει στον ισχυρό δεσμό που υπήρχε μεταξύ τους, εξηγώντας παράλληλα πως ο χωρισμός αποτέλεσε κυρίωςδική της απόφαση: «Ατελείωτα πράγματα μας ένωναν, απλά είχαμε μάλλον έναν όχι ευχάριστο χωρισμό. Ο χωρισμός προήλθε περισσότερο από εμένα. Όταν έμαθα ότι υπάρχει πρόβλημα με την υγεία του έχασα τη γη κάτω από τα πόδια μου».
Παρά την τηλεοπτική αναγνωρισιμότητα που του χάρισε το «Λούνα Παρκ», ο Νίκος Δαδινόπουλος δεν εγκατέλειψε ποτέ το θέατρο. Συνεργάστηκε με σημαντικούς πρωταγωνιστές της εποχής, μεταξύ άλλων με τον Τόλη Βοσκόπουλο και τη Ζωή Λάσκαρη στην παράσταση «Οι εραστές του ονείρου», ενώ αργότερα συνεργάστηκε με τον Λάμπρο Κωνσταντάρα στον «Άνθρωπο που γύρισε από το γύψο» και με τον Νίκο Ρίζο στον «Θεό να βάλει το χέρι του. Ακολούθησαν παραστάσεις όπως «Τα παιδιά της πιάτσας» και «Το Λούνα Παρκ των ονείρων», ενώ κατά τη διάρκεια των δεκαετιών που ακολούθησαν συνέχισε να εναλλάσσεται ανάμεσα σε διαφορετικά θεατρικά είδη.
Η πορεία στο θέατρο και οι βιντεοταινίες
Όπως πολλοί ηθοποιοί της γενιάς του, ο Νίκος Δαδινόπουλος συμμετείχε και σε αρκετές ελληνικές βιντεοταινίες, οι οποίες γνώρισαν μεγάλη απήχηση εκείνη την περίοδο. Συμμετείχε σε παραγωγές όπως «Μια γυναίκα στα μέτρα μου», «Μια νύφη στη μπανιέρα μου», «Παντρέψτε με κι ας κλαίω», «Κρεβάτι για πέντε», «Όνειρο αγάπης», «Το τελευταίο express» και «Το χρέος του μπάτσου». Παράλληλα, είχε παρουσία στην τηλεόραση, συμμετέχοντας σε παραγωγές της κρατικής αλλά και, αργότερα, της ιδιωτικής τηλεόρασης.
Από την «Πυραμίδα» και το «Καλημέρα Ζωή» μέχρι τη «Ζωή της άλλης»Οι εμφανίσεις του στην τηλεόραση δεν περιορίστηκαν στη μυθοπλασία. Το 1982 ανέλαβε την παρουσίαση του τηλεπαιχνιδιού «Πυραμίδα» στην ΕΡΤ. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 επέστρεψε δυναμικά στη μυθοπλασία, συμμετέχοντας σε σειρές όπως «Ο φόβος», «Η Ελίζα και... οι άλλοι», «Και οι τέσσερις ήταν υπέροχες», «Αστυνόμος Θανάσης Παπαθανάσης: Διαμάντια για τρεις», «Ερωτικά της Εδέμ» και «Καλημέρα Ζωή».
Η πορεία του συνεχίστηκε και τα επόμενα χρόνια, με συμμετοχές σε τηλεοπτικές παραγωγές όπως «Για την Άννα» και προς το τέλος της καριέρας του στη «Ζωή της άλλης».
Τα χρόνια στην Κρήτη
Κατά την τελευταία περίοδο της ζωής του, ο Νίκος Δαδινόπουλος συνδέθηκε στενά με την Κρήτη. Από το 2003 και για αρκετά χρόνια συνεργάστηκε με το ΔΗΠΕΘΕ Κρήτης, συμμετέχοντας σε παραστάσεις όπως ο «Δον Καμίλο», ο «Καπετάν Μιχάλης», το «Πολύ κακό για το τίποτα», οι «Γκρινιάρηδες» και ο «Κουρέας της Σεβίλλης».
Η επαγγελματική αυτή δραστηριότητα ήταν και ο λόγος που διέμενε στο νησί, όπου είχε δημιουργήσει τον δικό του προσωπικό κύκλο. Παράλληλα, συνέχισε να εμφανίζεται στην τηλεόραση, με τελευταία συμμετοχή του τη σειρά του Mega «Η ζωή της άλλης», όπου υποδύθηκε τον Πέτρο.
Η περιπέτεια υγείας και το τέλος στα 68 του χρόνια
Το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Νίκου Δαδινόπουλου ήταν ιδιαίτερα δύσκολο. Μετά την ολοκλήρωση των γυρισμάτων για τη «Ζωή της άλλης», αντιμετώπισε ένα πρόβλημα με την υγεία του. Τον Σεπτέμβριο του 2011, υποβλήθηκε σε μία επέμβαση στη σπονδυλική στήλη, καθώς ένα λίπωμα πίεζε τους νευρώνες και του είχε προκαλέσει σοβαρά κινητικά προβλήματα. Λίγους μήνες αργότερα, ο ίδιος έκανε έκκληση για αίμα μέσω των κοινωνικών δικτύων. Η έκκληση κινητοποίησε θαυμαστές, αλλά και ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο. Η υγεία του, ωστόσο, παρέμενε ιδιαίτερα επιβαρυμένη.
Ο Νίκος Δαδινόπουλος έπασχε από καρκίνο και νοσηλεύτηκε στην ογκολογική μονάδα του νοσοκομείου Χανίων. Έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου του 2012, στην Κρήτη, σε ηλικία 68 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε στο Νεκροταφείο Βύρωνα, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων από τον καλλιτεχνικό χώρο.
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