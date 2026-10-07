Στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», είπε φεύγοντας από τη ΓΑΔΑ
Στον ανακριτή ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του για το κύκλωμα που εξαπατούσε τον ΕΦΚΑ - «Είμαι αθώος, είναι σκευωρία», είπε φεύγοντας από τη ΓΑΔΑ
«Δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες» είπε ο Φίλιππος Καμπούρης κατά τη μεταφορά του από τη ΓΑΔΑ στην Ευελπίδων - Η ζημία για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ
Το κατώφλι του ανακριτή αναμένεται να περάσουν ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν ως αρχηγικά μέλη του κυκλώματος που εξαπατούσε τον e-ΕΦΚΑ.
Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων, όπου αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.
Κατά τη μεταφορά του ακούστηκε να δηλώνει: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του οργανισμού.
Βίντεο από τη μεταγωγή:
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος: «Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να καταλάβουμε ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν ανύπαρκτες εταιρείες σε αχυρανθρώπους».
Για το πώς οι Αρχές έφτασαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης η κ. Δημογλίδου είπε στον ΣΚΑΪ ότι αυτό συνέβη όταν έφτασε μία επώνυμη καταγγελία από εργαζόμενη η οποία διαπίστωσε περίεργες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της από εταιρεία που ανήκει στον Φίλιππο Καμπούρη.
«Όταν ερχόταν η χρονική στιγμή που έπρεπε να καταβάλλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ και την εφορία στο Δημόσιο, η εταιρεία εξαφανιζόταν», εξήγησε η ίδια.
Η συνολική ζημία που έχει προκληθεί για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.
Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται ένας μηχανισμός που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε ως βασικό στόχο να αφήνει πίσω του ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
Ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ αναχώρησε από τη ΓΑΔΑ με προορισμό την Ευελπίδων, όπου αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του ανακριτή.
Κατά τη μεταφορά του ακούστηκε να δηλώνει: «Είμαι αθώος, δεν αποδέχομαι τις κατηγορίες, είναι σκευωρία».
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το κύκλωμα είχε συστήσει περίπου 25 εταιρείες, μεταξύ των οποίων εταιρείες διαφήμισης, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και καταστήματα ρούχων, τις οποίες χρησιμοποιούσε ως «βιτρίνα» για την εξαπάτηση του οργανισμού.
Βίντεο από τη μεταγωγή:
Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, δήλωσε για τον τρόπο δράσης του κυκλώματος: «Χρειάστηκαν αρκετοί μήνες για να καταλάβουμε ότι πάνω σε πραγματικές εταιρείες δημιουργούνταν ανύπαρκτες εταιρείες σε αχυρανθρώπους».
Για το πώς οι Αρχές έφτασαν στην αποκάλυψη της υπόθεσης η κ. Δημογλίδου είπε στον ΣΚΑΪ ότι αυτό συνέβη όταν έφτασε μία επώνυμη καταγγελία από εργαζόμενη η οποία διαπίστωσε περίεργες κινήσεις σε σχέση με την πληρωμή της από εταιρεία που ανήκει στον Φίλιππο Καμπούρη.
«Όταν ερχόταν η χρονική στιγμή που έπρεπε να καταβάλλουν το ποσό στον ΕΦΚΑ και την εφορία στο Δημόσιο, η εταιρεία εξαφανιζόταν», εξήγησε η ίδια.
Η συνολική ζημία που έχει προκληθεί για το Δημόσιο εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 5 εκατ. ευρώ, από τα οποία περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ αφορούν τον e-ΕΦΚΑ.
Στο «μικροσκόπιο» των ερευνών βρίσκεται ένας μηχανισμός που, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, είχε ως βασικό στόχο να αφήνει πίσω του ασφαλιστικές οφειλές εκατομμυρίων ευρώ.
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