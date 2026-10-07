Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει χτυπήσει περίπου 100.000 στόχους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου
ΚΟΣΜΟΣ
Χαμάς Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ

Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει χτυπήσει περίπου 100.000 στόχους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου

Από τα πλήγματα αυτά, τα 65.000 έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, τα 28.000 στον Λίβανο και τη Συρία και τα 4.500 στο Ιράν

Το Ισραήλ δηλώνει ότι έχει χτυπήσει περίπου 100.000 στόχους μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου
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Ο ισραηλινός στρατός έπληξε περίπου 100.000 στόχους σε όλη την περιοχή στα τρία χρόνια μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, όπως μετέδωσε σήμερα το ισραηλινό ραδιόφωνο, επικαλούμενο τον στρατό.

Από τα πλήγματα αυτά, τα 65.000 έγιναν στη Λωρίδα της Γάζας, τα 28.000 στον Λίβανο και τη Συρία και τα 4.500 στο Ιράν, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Ο στρατός δήλωσε επίσης ότι 970 Ισραηλινοί στρατιώτες σκοτώθηκαν τα τελευταία τρία χρόνια.

Στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023, περίπου 1.200 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 251 απήχθησαν και μεταφέρθηκαν διά της βίας στη Λωρίδα της Γάζας. Σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία που επικαλείται το Γερμανικό Πρακτορείο (dpa), περίπου 6.000 ένοπλοι της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωσης Χαμάς και άλλων εξτρεμιστικών οργανώσεων εισήλθαν στο Ισραήλ στη διάρκεια της επιδρομής.

Περισσότεροι από 74.000 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν στη Λωρίδα της Γάζας στον πόλεμο που ακολούθησε, σύμφωνα με τις ελεγχόμενες από τη Χαμάς υγειονομικές αρχές του θύλακα.

Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ίσραελ Κατς δήλωσε τη Δευτέρα ότι 4.000 από τους 6.000 μαχητές έχουν σκοτωθεί έως τώρα. Ο στρατός έχει λάβει εντολή να καταδιώξει και να σκοτώσει και τους υπόλοιπους 2.000, δήλωσε ο ίδιος.
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