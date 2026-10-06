Τρεις δημοσκόποι στο protothema: Το μόνο βέβαιο είναι η εκλογική νίκη της ΝΔ, παίζεται η δεύτερη θέση, λένε Γεράκης, Παναγόπουλος, Ζούπης
Τρεις δημοσκόποι στο protothema: Το μόνο βέβαιο είναι η εκλογική νίκη της ΝΔ, παίζεται η δεύτερη θέση, λένε Γεράκης, Παναγόπουλος, Ζούπης
Οι τρεις δημοσκόποι της Marc, της ALCO και της Opinion Poll, αναλύουν στη «Διαχωριστική Γραμμή» και στον Άγγελο Μόσχοβα τα μυστικά των δημοσκοπήσεων, τα ποιοτικά ευρήματα και «συμβουλεύουν» Μητσοτάκη, Τσίπρα, Ανδρουλάκη
«Τρεις δημοσκόποι μαζί; Στο ίδιο τραπέζι; Τρελός είσαι;». Η πρώτη αντίδραση δεν ήταν καθόλου ενθαρρυντική. Ευτυχώς οι δημοσκόποι δεν είναι και... «Drei Professoren» κατά την ρήση του Μπίσμαρκ, οπότε και η πατρίς σώζεται και η λύση βρέθηκε. Ο Θωμάς Γεράκης της Marc, ο Κωστής Παναγόπουλος της ALCO και ο Ζαχαρίας Ζούπης της Opinion Poll βρέθηκαν στη «Διαχωριστική Γραμμή» σε μια συνάντηση... κορυφής.
Στην (μακρά) τελική ευθεία προς τις εκλογές της άνοιξης, οι τρεις έμπειροι δημοσκόποι, με αφορμή τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και μετά τις τελευταίες μετρήσεις της Marc, της ALCO και της Opinion Poll άνοιξαν τα χαρτιά τους, έκαναν τις εκτιμήσεις τους, ξεκαθάρισαν παρεξηγήσεις σχετικά με τις μετρήσεις.
Ομονόησαν στο ότι το μόνο βέβαιο ενόψει των εκλογών είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και έθεσαν τις προϋποθέσεις της αυτοδυναμίας. Συμφώνησαν επίσης ότι όλα είναι ανοικτά για τη δεύτερη θέση, παρότι αναγνωρίζουν το προβάδισμα της ΕΛ.Α.Σ έναντι του ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν επίσης τα κοινά στα οποία πρέπει να απευθυνθεί ο καθένας, ενώ υπογραμμίζουν την - ορθή - αλλαγή στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας η οποία πλέον μιλά για μία εκλογική αναμέτρηση, ώστε να αποφύγει τυχόν ψήφο διαμαρτυρίας ή χαλαρή στάση στις πρώτες κάλπες.
Οι τρεις δημοσκόποι έδωσαν συμβουλές σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη ενώ έκαναν τις εκτιμήσεις τους για την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα μας, για το κόμμα Σαμαρά, το κόμμα Κασιδιάρη αλλά και τις αιτίες της κατάρρευσης του κόμματος Καρυστιανού.
Δείτε τι είπαν στη «Διαχωριστική Γραμμή» με τον Άγγελο Μόσχοβα ο Θωμάς Γεράκης, επικεφαλής MARC, γραμματέας του ΣΕΔΕΑ, ο Κώστας Παναγόπουλος επικεφαλής ALCO και Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων και ο Ζαχαρίας Ζούπης, επικεφαλής της Opinion Poll.
Στην (μακρά) τελική ευθεία προς τις εκλογές της άνοιξης, οι τρεις έμπειροι δημοσκόποι, με αφορμή τις εμφανίσεις των πολιτικών αρχηγών στη ΔΕΘ και μετά τις τελευταίες μετρήσεις της Marc, της ALCO και της Opinion Poll άνοιξαν τα χαρτιά τους, έκαναν τις εκτιμήσεις τους, ξεκαθάρισαν παρεξηγήσεις σχετικά με τις μετρήσεις.
Ομονόησαν στο ότι το μόνο βέβαιο ενόψει των εκλογών είναι η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας και έθεσαν τις προϋποθέσεις της αυτοδυναμίας. Συμφώνησαν επίσης ότι όλα είναι ανοικτά για τη δεύτερη θέση, παρότι αναγνωρίζουν το προβάδισμα της ΕΛ.Α.Σ έναντι του ΠΑΣΟΚ. Επισημαίνουν επίσης τα κοινά στα οποία πρέπει να απευθυνθεί ο καθένας, ενώ υπογραμμίζουν την - ορθή - αλλαγή στρατηγικής της Νέας Δημοκρατίας η οποία πλέον μιλά για μία εκλογική αναμέτρηση, ώστε να αποφύγει τυχόν ψήφο διαμαρτυρίας ή χαλαρή στάση στις πρώτες κάλπες.
Οι τρεις δημοσκόποι έδωσαν συμβουλές σε Μητσοτάκη, Τσίπρα και Ανδρουλάκη ενώ έκαναν τις εκτιμήσεις τους για την άνοδο της ακροδεξιάς στη χώρα μας, για το κόμμα Σαμαρά, το κόμμα Κασιδιάρη αλλά και τις αιτίες της κατάρρευσης του κόμματος Καρυστιανού.
Δείτε τι είπαν στη «Διαχωριστική Γραμμή» με τον Άγγελο Μόσχοβα ο Θωμάς Γεράκης, επικεφαλής MARC, γραμματέας του ΣΕΔΕΑ, ο Κώστας Παναγόπουλος επικεφαλής ALCO και Πρόεδρος της Επιτροπής Δημοσκοπήσεων και ο Ζαχαρίας Ζούπης, επικεφαλής της Opinion Poll.
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