Οριακό προβάδισμα για την κεντροαριστερά στη Σουηδία: Η Μαγκνταλένα Άντερσον κοντά στην επιστροφή στην πρωθυπουργία

Η καταμέτρηση δεν έχει ολοκληρωθεί και η διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης προμηνύεται δύσκολη





Η (πολύ πιθανή πλέον) νίκη της αντιπολίτευσης θα βάλει τέλος στη δεξιά μετατόπιση της χώρας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία η Σουηδία μετατράπηκε από μία από τις πιο φιλόξενες ευρωπαϊκές χώρες για τους μετανάστες, σε κράτος με ένα από τα αυστηρότερα καθεστώτα ασύλου στην Ευρώπη.



Ουλφ Κρίστερσον εκτιμάται ότι θα καταλάβει 173 έδρες.







«Αν αυτό το αποτέλεσμα παραμείνει σε ισχύ, η Σουηδία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση», δήλωσε η Άντερσον στους υποστηρικτές της μετά τη δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων το βράδυ της Κυριακής.







Παρά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, οι αρχηγοί των κομμάτων εμφανίζονται επιφυλακτικοί τόσο ως προς την ανακήρυξη νίκης όσο και ως προς την αποδοχή της ήττας, καθώς απομένει η καταμέτρηση σε 353 εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι ψήφοι των Σουηδών του εξωτερικού δεν αναμένεται να καταμετρηθούν πριν από την Τετάρτη.



Στις εκλογές του 2022, τα exit polls είχαν αρχικά δώσει οριακή νίκη στην κεντροαριστερά, εκτίμηση που αποδείχθηκε πρόωρη. Ο Ουλφ Κρίστερσον, άλλωστε, δεν έδειξε καμία διάθεση να παραδεχθεί την ήττα όταν μίλησε μετά τις εκλογές της Κυριακής. Το πρωί της Δευτέρας, η διαφορά ανάμεσα στα δύο μπλοκ ήταν μόλις 0,45%.



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Η Μαγκνταλένα Άντερσον αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία, ωστόσο παραμένει ασαφές ποια άλλα κόμματα θα συμμετάσχουν στην κυβέρνησή της. Το Κόμμα του Κέντρου έχει αρνηθεί να συγκυβερνήσει με το Αριστερό Κόμμα, το οποίο από την πλευρά του επιμένει ότι πρέπει να συμμετάσχει σε οποιονδήποτε κυβερνητικό συνασπισμό. «Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια περίπλοκη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης», δήλωσε στη σουηδική τηλεόραση ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Αντρέας Νόρλεν.



Το εκλογικό αποτέλεσμα δεν αναμένεται να αλλάξει τη φιλοδυτική και φιλοουκρανική στάση της Σουηδίας, ενώ παραμένει ασαφές ποια θα είναι η επίδρασή του στη μεταναστευτική και την οικονομική πολιτική.



Η Άντερσον έχει υποσχεθεί στους ψηφοφόρους μεγαλύτερες δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, δικαιότερο φορολογικό σύστημα και μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική συνοχή.



Κοντά στον σχηματισμό της επόμενης κυβέρνησης φέρεται να βρίσκεται η κεντροαριστερή αντιπολίτευση στη Σουηδία, καθώς τα προκαταρκτικά αποτελέσματα των εκλογών δείχνουν ότι διατηρεί οριακό προβάδισμα τριών εδρών (49,5%) έναντι των κομμάτων της κυβερνώσας δεξιάς (49,1%), με το μεγαλύτερο μέρος των ψήφων να έχει ήδη καταμετρηθεί μετά την εκλογική αναμέτρηση της Κυριακής.Η (πολύ πιθανή πλέον) νίκη της αντιπολίτευσης θα βάλει τέλος στη δεξιά μετατόπιση της χώρας τα τελευταία τέσσερα χρόνια, μια περίοδο κατά την οποία ημετατράπηκε από μία από τις πιο φιλόξενες ευρωπαϊκές χώρες για τους μετανάστες, σε κράτος με ένα από τα αυστηρότερα καθεστώτα ασύλου στην Ευρώπη.Σύμφωνα με την εκλογική αρχή, τα κόμματα της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς, με επικεφαλής τη Σοσιαλδημοκράτισσα Μαγκνταλένα Άντερσον , προβλέπεται να εξασφαλίσουν 176 έδρες στο 349μελές κοινοβούλιο. Αντίθετα, το δεξιό μπλοκ του πρωθυπουργούεκτιμάται ότι θα καταλάβει 173 έδρες.«Αν αυτό το αποτέλεσμα παραμείνει σε ισχύ, η Σουηδία θα αποκτήσει νέα κυβέρνηση», δήλωσε ηστους υποστηρικτές της μετά τη δημοσιοποίηση των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων το βράδυ της Κυριακής.Οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες, οι οποίοι ήλπιζαν ότι σε περίπτωση νίκης του κυβερνητικού μπλοκ θα συμμετείχαν για πρώτη φορά σε κυβέρνηση, εμφανίζονται να χάνουν περίπου 11 έδρες.Παρά τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, οι αρχηγοί των κομμάτων εμφανίζονται επιφυλακτικοί τόσο ως προς την ανακήρυξη νίκης όσο και ως προς την αποδοχή της ήττας, καθώς απομένει η καταμέτρηση σε 353 εκλογικές περιφέρειες, ενώ οι ψήφοι των Σουηδών του εξωτερικού δεν αναμένεται να καταμετρηθούν πριν από την Τετάρτη.Στις εκλογές του 2022, τα exit polls είχαν αρχικά δώσει οριακή νίκη στην κεντροαριστερά, εκτίμηση που αποδείχθηκε πρόωρη. Οάλλωστε, δεν έδειξε καμία διάθεση να παραδεχθεί την ήττα όταν μίλησε μετά τις εκλογές της Κυριακής. Το πρωί της Δευτέρας, η διαφορά ανάμεσα στα δύο μπλοκ ήταν μόλις 0,45%.Αν επιβεβαιωθεί η νίκη της κεντροαριστεράς, ο σχηματισμός κυβέρνησης ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο.Η Μαγκνταλένα Άντερσον αναμένεται να αναλάβει την πρωθυπουργία, ωστόσο παραμένει ασαφές ποια άλλα κόμματα θα συμμετάσχουν στην κυβέρνησή της. Το Κόμμα του Κέντρου έχει αρνηθεί να συγκυβερνήσει με το Αριστερό Κόμμα, το οποίο από την πλευρά του επιμένει ότι πρέπει να συμμετάσχει σε οποιονδήποτε κυβερνητικό συνασπισμό. «Θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια περίπλοκη διαδικασία σχηματισμού κυβέρνησης», δήλωσε στη σουηδική τηλεόραση ο πρόεδρος του κοινοβουλίουΤο εκλογικό αποτέλεσμα δεν αναμένεται να αλλάξει τη φιλοδυτική και φιλοουκρανική στάση της Σουηδίας, ενώ παραμένει ασαφές ποια θα είναι η επίδρασή του στη μεταναστευτική και την οικονομική πολιτική.Η Άντερσον έχει υποσχεθεί στους ψηφοφόρους μεγαλύτερες δαπάνες για το κοινωνικό κράτος, δικαιότερο φορολογικό σύστημα και μεγαλύτερη έμφαση στην κοινωνική συνοχή.

Ωστόσο, ενώ οι Πράσινοι και το Αριστερό Κόμμα ζητούν από τους πλουσιότερους πολίτες να συνεισφέρουν περισσότερο, το Κόμμα του Κέντρου αντιτίθεται στην επιβολή φόρου στους δισεκατομμυριούχους.



Οι Σοσιαλδημοκράτες, πάντως, δεν αναμένεται να χαλαρώσουν τους κανόνες για τη μετανάστευση, όπως ζητούν το Αριστερό Κόμμα και οι Πράσινοι, καθώς η Άντερσον έχει ξεκαθαρίσει ότι η Σουηδία πρέπει να συνεχίσει τη σκληρή γραμμή που ακολουθεί.