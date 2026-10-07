Ομόλογα: Nέο καμπανάκι της Citadel – «Eάν η Γαλλία έχει συστημικό πρόβλημα, τότε έχει και η Ευρώπη»
Ομόλογα: Nέο καμπανάκι της Citadel – «Eάν η Γαλλία έχει συστημικό πρόβλημα, τότε έχει και η Ευρώπη»
Η Γαλλία δεν έχει «κανένα περιθώριο για λάθη», σύμφωνα με αναλυτή της Citadel - Kρίσιμο το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών
Το sell-off στην αγορά ομολόγων δεν αφήνει πλέον στη Γαλλία κανένα περιθώριο για λάθη στην προσπάθεια εξυγίανσης των δημόσιων οικονομικών της, ενώ η πίεση των χρηματοπιστωτικών αγορών θα μπορούσε να λειτουργήσει ως καταλύτης ώστε το Παρίσι να επικεντρωθεί στον περιορισμό των δαπανών ενόψει των προεδρικών εκλογών του επόμενου έτους, δήλωσε στο Reuters ο Άνχελ Ουμπίντε, ανώτερο στέλεχος της Citadel.
Η Γαλλία έχει δει το κόστος δανεισμού της να εκτοξεύεται εν μέσω του παγκόσμιου sell-off στα ομόλογα, εξέλιξη που έχει ασκήσει πιέσεις και στο ευρώ, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η εύθραυστη κατάσταση των γαλλικών δημόσιων οικονομικών θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ο Ουμπίντε, επικεφαλής Οικονομικής Έρευνας για Fixed Income & Macro στη Citadel, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 76 δισ. δολαρίων, εκτιμά ότι η Γαλλία δεν αποτελεί ακόμη συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη.
Πέρα από τις προεδρικές εκλογές, κρίσιμο θεωρεί επίσης το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ικανή να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά.
«Πιστεύω λοιπόν ότι η πίεση της αγοράς είναι χρήσιμη υπό αυτή την έννοια, επειδή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθη – και αυτό είναι το σημαντικότερο», ανέφερε.
Η αναταραχή στη γαλλική αγορά ομολόγων έχει ενισχύσει τις ανησυχίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στην Ευρωζώνη, πλήττοντας άλλες χώρες αλλά και το ίδιο το ευρώ.
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Η Γαλλία έχει δει το κόστος δανεισμού της να εκτοξεύεται εν μέσω του παγκόσμιου sell-off στα ομόλογα, εξέλιξη που έχει ασκήσει πιέσεις και στο ευρώ, καθώς οι επενδυτές ανησυχούν ότι η εύθραυστη κατάσταση των γαλλικών δημόσιων οικονομικών θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη.
Ο Ουμπίντε, επικεφαλής Οικονομικής Έρευνας για Fixed Income & Macro στη Citadel, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία ύψους 76 δισ. δολαρίων, εκτιμά ότι η Γαλλία δεν αποτελεί ακόμη συστημικό κίνδυνο για την Ευρώπη.
Οι φόβοι για συστημικό κίνδυνο«Η Γαλλία είναι πολύ μεγάλη. Εάν συζητάμε για ένα συστημικό πρόβλημα με τη Γαλλία, τότε συζητάμε για ένα συστημικό πρόβλημα για την Ευρώπη. Θα ήλπιζα και θα περίμενα ότι δεν θα φτάσουμε στο σημείο να κάνουμε αυτή τη συζήτηση», δήλωσε ο Ουμπίντε στο Reuters.
Πέρα από τις προεδρικές εκλογές, κρίσιμο θεωρεί επίσης το αποτέλεσμα των βουλευτικών εκλογών, οι οποίες, όπως είπε, θα πρέπει να οδηγήσουν σε μια κοινοβουλευτική πλειοψηφία ικανή να θέσει υπό έλεγχο τα δημόσια οικονομικά.
«Δεν υπάρχει περιθώριο για λάθη»Σύμφωνα με τον Ουμπίντε, η πίεση που ασκούν οι αγορές μπορεί, υπό αυτή την έννοια, να αποδειχθεί χρήσιμη, καθώς στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη γαλλική πολιτική ηγεσία.
«Πιστεύω λοιπόν ότι η πίεση της αγοράς είναι χρήσιμη υπό αυτή την έννοια, επειδή στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα ότι δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για λάθη – και αυτό είναι το σημαντικότερο», ανέφερε.
Η αναταραχή στη γαλλική αγορά ομολόγων έχει ενισχύσει τις ανησυχίες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ότι η κρίση θα μπορούσε να προκαλέσει ευρύτερες αναταράξεις στην Ευρωζώνη, πλήττοντας άλλες χώρες αλλά και το ίδιο το ευρώ.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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