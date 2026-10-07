Γιαννακόπουλος μετά το όχι της Euroleague στο ΝΒΑ: Ο Ολυμπιακός και μερικές ακόμη ομάδες δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ

«Κάποιες ομάδες είναι αντίθετες με την επέκταση του NBA γιατί έχουν καλή μεταχείριση από τη Euroleague»

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη dimitris giannakopoulos (@dpg7000)

Με τεράστιο σεβασμό, αλλά και υπερήφανοι για όσα έχουμε επιτέλους (χωρίς τον Τζόρντι) καταφέρει, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση.Θέσεις όπως, για παράδειγμα, αυτή του Ολυμπιακού σήμερα, αλλά και μερικές ακόμη ομάδες, δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ.Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς.Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσιους.Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην οποία άφησε επίσης υπονοούμενα για τη στάση των ιδιοκτητών των ομάδων που συμμετείχαν στη συνάντηση στη λίμνη Κόμο για την πρόταση του ΝΒΑ, τονίζοντας πως κάποιες ομάδες δεν θέλουν αυτή την επέκταση με μόνη λογική εξήγηση πως είτε έχουν καλή μεταχείριση σήμερα ή δεν έχουν μέλλον.Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως η ρωσική ομάδα πρέπει να επιστρέψει στην Euroleague, πλέκοντας το εγκώμιο της «ομάδας του στρατού», ως σπουδαίο διεκδικητή τίτλων.«Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες με την επέκταση του ΝΒΑ... η μόνη λογική εξήγηση πίσω από αυτή τη στάση είναι είτε ότι τυγχάνουν καλής μεταχείρισης σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν πως δεν έχουν μέλλον —καθώς ξέρουν ήδη ότι δεν επιλέχθηκαν για τη διεύρυνση της διοργάνωσης—... ή και τα δύο.Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι, πάνω απ' όλα, η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει, διότι —παρά την αντιπαλότητα στο παρκέ, όπου αποτελούν σπουδαίους διεκδικητές των τίτλων— η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι η ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.Χωρίς αυτές, δεν υπάρχει πραγματικός ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.Συγχαρητήρια στη διοίκηση της EuroLeague για τη διοργάνωση... Κορυφαίο επίπεδο!»