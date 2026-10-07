Γιαννακόπουλος μετά το όχι της Euroleague στο ΝΒΑ: Ο Ολυμπιακός και μερικές ακόμη ομάδες δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ
Γιαννακόπουλος μετά το όχι της Euroleague στο ΝΒΑ: Ο Ολυμπιακός και μερικές ακόμη ομάδες δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ
«Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς. Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για παιδιά με χρήματα» καταλήγει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Νέο μήνυμα για όσα αποφασίστηκαν στη σύνοδο των μετόχων της Euroleague στη λίμνη Κόμο και το όχι στην πρόταση του ΝΒΑ έστειλε τα ξημερώματα της Τετάρτης ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος αφήνοντας αιχμές κατά του Ολυμπιακού και άλλων ομάδων που δεν κατονομάζει, γράφοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ».
Στο story που έκανε στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απευθύνεται στο ΝΒΑ, στους παίχτες, τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες των ομάδων και τη διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ζητώντας «να βρούμε μια λύση» καθώς, όπως σημειώνει, «το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του δικού του κόσμου».
«Θέσεις όπως, για παράδειγμα, αυτή του Ολυμπιακού σήμερα, αλλά και μερικές ακόμη ομάδες, δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς» συνεχίζει στην ανακοίνωσή του ο κ. Γιαννακόπουλος.
Καταλήγει, δε, με το αιχμηρό σχόλιο «το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για παιδιά με χρήματα»
ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΦΑΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
Όλοι μαζί έχουμε μετατρέψει το άθλημα που αγαπάμε σε έναν ανταγωνισμό, όπου το NBA, επαναλαμβάνω το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του δικού του κόσμου.
Στο story που έκανε στο Instagram, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός απευθύνεται στο ΝΒΑ, στους παίχτες, τους προπονητές, τους ιδιοκτήτες των ομάδων και τη διοίκηση του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ζητώντας «να βρούμε μια λύση» καθώς, όπως σημειώνει, «το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του δικού του κόσμου».
«Θέσεις όπως, για παράδειγμα, αυτή του Ολυμπιακού σήμερα, αλλά και μερικές ακόμη ομάδες, δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ. Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς» συνεχίζει στην ανακοίνωσή του ο κ. Γιαννακόπουλος.
Καταλήγει, δε, με το αιχμηρό σχόλιο «το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για παιδιά με χρήματα»
Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου@NBA
ΠΑΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΠΟΝΗΤΕΣ
ΦΑΝ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΜΠΑΣΚΕΤ
Όλοι μαζί έχουμε μετατρέψει το άθλημα που αγαπάμε σε έναν ανταγωνισμό, όπου το NBA, επαναλαμβάνω το NBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο, θέλει να επενδύσει και να κάνει τη EuroLeague μέρος του δικού του κόσμου.
Με τεράστιο σεβασμό, αλλά και υπερήφανοι για όσα έχουμε επιτέλους (χωρίς τον Τζόρντι) καταφέρει, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε μια λύση.
Θέσεις όπως, για παράδειγμα, αυτή του Ολυμπιακού σήμερα, αλλά και μερικές ακόμη ομάδες, δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ.
Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς.
Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσιους.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως η ρωσική ομάδα πρέπει να επιστρέψει στην Euroleague, πλέκοντας το εγκώμιο της «ομάδας του στρατού», ως σπουδαίο διεκδικητή τίτλων.
Στο μήνυμά του ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε:
«Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες με την επέκταση του ΝΒΑ... η μόνη λογική εξήγηση πίσω από αυτή τη στάση είναι είτε ότι τυγχάνουν καλής μεταχείρισης σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν πως δεν έχουν μέλλον —καθώς ξέρουν ήδη ότι δεν επιλέχθηκαν για τη διεύρυνση της διοργάνωσης—... ή και τα δύο.
Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι, πάνω απ' όλα, η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει, διότι —παρά την αντιπαλότητα στο παρκέ, όπου αποτελούν σπουδαίους διεκδικητές των τίτλων— η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι η ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Χωρίς αυτές, δεν υπάρχει πραγματικός ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
Συγχαρητήρια στη διοίκηση της EuroLeague για τη διοργάνωση... Κορυφαίο επίπεδο!»
Θέσεις όπως, για παράδειγμα, αυτή του Ολυμπιακού σήμερα, αλλά και μερικές ακόμη ομάδες, δεν ενδιαφέρονται να επεκτείνουν το άθλημα του μπάσκετ.
Εξακολουθούν να πιστεύουν ότι επιτυχία είναι το πόσα χρήματα χάνεις στο τέλος της χρονιάς.
Το μπάσκετ δεν είναι παιχνίδι για πλούσιους.
«Κάποιες ομάδες είναι αντίθετες με την επέκταση του NBA γιατί έχουν καλή μεταχείριση από τη Euroleague»Είχε προηγηθεί ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στην οποία άφησε επίσης υπονοούμενα για τη στάση των ιδιοκτητών των ομάδων που συμμετείχαν στη συνάντηση στη λίμνη Κόμο για την πρόταση του ΝΒΑ, τονίζοντας πως κάποιες ομάδες δεν θέλουν αυτή την επέκταση με μόνη λογική εξήγηση πως είτε έχουν καλή μεταχείριση σήμερα ή δεν έχουν μέλλον.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως η ρωσική ομάδα πρέπει να επιστρέψει στην Euroleague, πλέκοντας το εγκώμιο της «ομάδας του στρατού», ως σπουδαίο διεκδικητή τίτλων.
Στο μήνυμά του ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανέφερε:
«Ορισμένες ομάδες ήταν αντίθετες με την επέκταση του ΝΒΑ... η μόνη λογική εξήγηση πίσω από αυτή τη στάση είναι είτε ότι τυγχάνουν καλής μεταχείρισης σήμερα, είτε ότι γνωρίζουν πως δεν έχουν μέλλον —καθώς ξέρουν ήδη ότι δεν επιλέχθηκαν για τη διεύρυνση της διοργάνωσης—... ή και τα δύο.
Αυτό που θέλω να επισημάνω είναι ότι, πάνω απ' όλα, η ΤΣΣΚΑ πρέπει να επιστρέψει, διότι —παρά την αντιπαλότητα στο παρκέ, όπου αποτελούν σπουδαίους διεκδικητές των τίτλων— η Ρεάλ Μαδρίτης, ο Παναθηναϊκός και η ΤΣΣΚΑ είναι η ουσία του ευρωπαϊκού μπάσκετ.
Χωρίς αυτές, δεν υπάρχει πραγματικός ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ.
Συγχαρητήρια στη διοίκηση της EuroLeague για τη διοργάνωση... Κορυφαίο επίπεδο!»
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