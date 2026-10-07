Μαύρη Θάλασσα: Στις φλόγες το κυπριακών συμφερόντων Aframax «Rio» μετά από επίθεση ανοικτά του Σότσι
ΚΟΣΜΟΣ
Μαύρη Θάλασσα Κύπρος Δεξαμενόπλοια Ουκρανία Ρωσία

Μαύρη Θάλασσα: Στις φλόγες το κυπριακών συμφερόντων Aframax «Rio» μετά από επίθεση ανοικτά του Σότσι

Το δεξαμενόπλοιο συνδέεται με τη Hellenic Tankers του Ανδρέα Χατζηγιάννη – Σώοι οι 23 Ινδοί ναυτικοί – Νέα κλιμάκωση των επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας στη Μαύρη Θάλασσα

Μαύρη Θάλασσα: Στις φλόγες το κυπριακών συμφερόντων Aframax «Rio» μετά από επίθεση ανοικτά του Σότσι
Μηνάς Τσαμόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ
Στο επίκεντρο της νέας κλιμάκωσης του πολέμου στη Μαύρη Θάλασσα βρίσκεται το κυπριακών συμφερόντων Aframax Rio, το οποίο τυλίχθηκε στις φλόγες μετά από επίθεση με μη επανδρωμένο σκάφος στα ανοικτά του Σότσι, με τα 23 μέλη του πληρώματός του να απομακρύνονται με ασφάλεια.

Το δεξαμενόπλοιο, χωρητικότητας 107.113 dwt και κατασκευής 2004, φέρει σημαία Λιβερίας. Ως registered owner εμφανίζεται η Rio Enterprises SA, ενώ τη διαχείριση και την εμπορική διαχείριση έχει η Hellenic Tankers, που συνδέεται με τον Κύπριο εφοπλιστή και πρώην πρόεδρο της Κυπριακής Ένωσης Πλοιοκτητών, Ανδρέα Χατζηγιάννη.

Η επίθεση σημειώθηκε την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στη ρωσική ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών ανακοίνωσε ότι το πλοίο επλήγη από μη επανδρωμένο σκάφος, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά.


Πρώτη προτεραιότητα αποτέλεσε η απομάκρυνση του πληρώματος. Και οι 23 ναυτικοί, όλοι Ινδοί υπήκοοι, διασώθηκαν, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός.

Η ένταση της φωτιάς δυσχέρανε αρχικά την προσέγγιση των σωστικών συνεργείων. Οι ρωσικές αρχές ανέφεραν ότι διέθεταν τα απαραίτητα μέσα για την αντιμετώπιση του περιστατικού μόλις οι συνθήκες επέτρεπαν την ασφαλή προσέγγιση του tanker. Αργότερα έγινε γνωστό ότι η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο.

Η επίθεση στο Rio αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα καθώς επιβεβαιώνει ότι ο κίνδυνος για την εμπορική ναυτιλία στη Μαύρη Θάλασσα δεν περιορίζεται πλέον στις λιμενικές εγκαταστάσεις και στις υποδομές. Τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στις ρωσικές πετρελαϊκές εξαγωγές βρίσκονται ολοένα συχνότερα μέσα στη ζώνη των πολεμικών επιχειρήσεων.
Κλείσιμο


Το Rio έχει συνδεθεί τα τελευταία χρόνια με μεταφορές ρωσικού πετρελαίου από λιμάνια της Βαλτικής και της Μαύρης Θάλασσας προς αγορές της Ασίας. Τον Φεβρουάριο του 2026 εντάχθηκε από το Κίεβο στον ουκρανικό κατάλογο κυρώσεων για πλοία που η Ουκρανία χαρακτηρίζει μέρος του ρωσικού «shadow fleet».

Μέχρι στιγμής, πάντως, η Ουκρανία δεν έχει αναλάβει επισήμως την ευθύνη για την επίθεση στο Rio. Ως εκ τούτου, η ουκρανική εμπλοκή δεν μπορεί να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη, παρά το γεγονός ότι το περιστατικό εντάσσεται σε μια περίοδο αυξημένων επιθέσεων εναντίον πλοίων που εξυπηρετούν το ρωσικό εμπόριο πετρελαίου.
Μηνάς Τσαμόπουλος
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης