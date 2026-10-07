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Τζαστίνα Σιρόκα Πούλα: Η 73χρονη οικονομολόγος που εξελέγη πρόεδρος στο Κόσοβο και απέτρεψε τις πρόωρες εκλογές
Τζαστίνα Σιρόκα Πούλα: Η 73χρονη οικονομολόγος που εξελέγη πρόεδρος στο Κόσοβο και απέτρεψε τις πρόωρες εκλογές
Με οριακή πλειοψηφία εξελέγη νέα πρόεδρος του Κοσόβου η Τζαστίνα Σιρόκα Πούλα, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο πολιτικής αβεβαιότητας και αποτρέποντας το ενδεχόμενο νέων πρόωρων βουλευτικών εκλογών στη χώρα
Το κοινοβούλιο του Κοσόβου εξέλεξε την οικονομολόγο Τζαστίνα Σιρόκα Πούλα πρόεδρο της χώρας, αποφεύγοντας έτσι μια ακόμη πρόωρη εκλογική αναμέτρηση σε μια από τις φτωχότερες χώρες της Ευρώπης.
Η Σιρόκα Πούλα έλαβε 81 ψήφους, μια παραπάνω από όσες χρειαζόταν, στο κοινοβούλιο των 120 εδρών, σήμερα τα ξημερώματα.
Η αποτυχία εκλογής νέου προέδρου θα πυροδοτούσε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη βαλκανική αυτή χώρα, όπως συνέβη τον Ιούνιο.
«Αυτή η εντολή δεν ανήκει μόνο σε ένα άτομο. Ανήκει στους πολίτες μας ... Θα είμαι πρόεδρος όλων των πολιτών», δήλωσε η Σιρόκα Πούλα μετά την ψηφοφορία.
Την Δευτέρα η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές που απαιτούσαν την έγκριση των αλλαγών.
Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι ποινές του δικαστηρίου της Χάγης είναι πολύ αυστηρές.
Στις 16 Σεπτεμβρίου, το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι και τρεις άλλους σε συνολικά 81 χρόνια κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της βίαιης απόσχισης της περιοχής από τη Σερβία τα χρόνια του 1990.
Ο πρόεδρος έχει κυρίως εθιμοτυπικό ρόλο στο Κόσοβο, αλλά έχει υπάρξει πηγή πολιτικής αστάθειας επειδή για την εκλογή του απαιτείται κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων και τα κόμματα έχουν διαφωνήσει στο πρόσωπο του υποψήφιου.
Η Σιρόκα Πούλα, γεννημένη το 1953, είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών του Κοσόβου και καθηγήτρια Οικονομικών, η οποία διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2008 ως το 2011.
Η Σιρόκα Πούλα έλαβε 81 ψήφους, μια παραπάνω από όσες χρειαζόταν, στο κοινοβούλιο των 120 εδρών, σήμερα τα ξημερώματα.
Η αποτυχία εκλογής νέου προέδρου θα πυροδοτούσε πρόωρες βουλευτικές εκλογές στη βαλκανική αυτή χώρα, όπως συνέβη τον Ιούνιο.
«Αυτή η εντολή δεν ανήκει μόνο σε ένα άτομο. Ανήκει στους πολίτες μας ... Θα είμαι πρόεδρος όλων των πολιτών», δήλωσε η Σιρόκα Πούλα μετά την ψηφοφορία.
Η εκλογή της Σιρόκα Πούλα έπεται μιας συμφωνίας ανάμεσα στο κυβερνών κόμμα Vetevendosje του πρωθυπουργού Άλμπι Κούρτι και στο αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα του Κοσόβου για τον περιορισμό των εξουσιών του δικαστηρίου για τα εγκλήματα πολέμου στο Κόσοβο, που εδρεύει στη Χάγη.
🇦🇱❤️🇽🇰 Dita nis me lajme të mira nga Kosova Justina Shiroka-Pula është zgjedhur Presidente e re e Republikës së Kosovës! Një grua që vjen nga bota akademike, me një jetë të lidhur me universitetin, kërkimin shkencor dhe dijen, por dhe me artin e trashegiminë familjarisht, https://t.co/UPvvRcKJ51— Mirela Kumbaro (@MirelaKumbaro) October 7, 2026
Την Δευτέρα η αστυνομία έκανε χρήση δακρυγόνων και αντλιών νερού για να διαλύσει τους διαδηλωτές που απαιτούσαν την έγκριση των αλλαγών.
Οι επικριτές υποστηρίζουν ότι οι ποινές του δικαστηρίου της Χάγης είναι πολύ αυστηρές.
Στις 16 Σεπτεμβρίου, το δικαστήριο καταδίκασε τον πρώην πρόεδρο του Κοσόβου Χασίμ Θάτσι και τρεις άλλους σε συνολικά 81 χρόνια κάθειρξης για εγκλήματα πολέμου στη διάρκεια της βίαιης απόσχισης της περιοχής από τη Σερβία τα χρόνια του 1990.
Ο πρόεδρος έχει κυρίως εθιμοτυπικό ρόλο στο Κόσοβο, αλλά έχει υπάρξει πηγή πολιτικής αστάθειας επειδή για την εκλογή του απαιτείται κοινοβουλευτική πλειοψηφία δύο τρίτων και τα κόμματα έχουν διαφωνήσει στο πρόσωπο του υποψήφιου.
Η Σιρόκα Πούλα, γεννημένη το 1953, είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών και Τεχνών του Κοσόβου και καθηγήτρια Οικονομικών, η οποία διετέλεσε υπουργός Οικονομικών από το 2008 ως το 2011.
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