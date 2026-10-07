Εκρήξεις στο Κίεβο μετά από συναγερμό για βαλλιστικούς πυραύλους
Εκρήξεις στο Κίεβο μετά από συναγερμό για βαλλιστικούς πυραύλους
Ο Ζελένσκι είχε προειδοποιήσει για «μαζική επίθεση» - H Ρωσία εντείνει τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές ενόψει χειμώνα
Εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης στο Κίεβο, λίγο αφότου οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις κήρυξαν συναγερμό για την προσέγγιση βαλλιστικού πυραύλου προς την πρωτεύουσα. Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου μετέδωσε ότι ακούστηκαν πολλαπλές εκρήξεις στην πόλη.
Η νέα νυχτερινή κινητοποίηση των ουκρανικών αρχών ήρθε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών και των συμμάχων τους, η Ρωσία προετοιμάζει νέα «μαζική επίθεση» κατά της χώρας.
Η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα υπό σχεδόν καθημερινή πίεση από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με πυραύλους και drones.
Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική αεράμυνα και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ικανότητα της χώρας να αποκρούσει μεγάλης κλίμακας πλήγματα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης από τους συμμάχους.
Τις τελευταίες ημέρες ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές σε σημαντικές γέφυρες του Κιέβου, μεταξύ των οποίων στη Νότια Γέφυρα, ενώ έχουν καταγραφεί προβλήματα και σε άλλες βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.
Παράλληλα, η διαχειρίστρια του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης DTEK ανακοίνωσε περιορισμούς στην παροχή ρεύματος έπειτα από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Η κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές, οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στο Κίεβο για τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά.
Η νέα νυχτερινή κινητοποίηση των ουκρανικών αρχών ήρθε λίγες ώρες μετά την προειδοποίηση του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι, σύμφωνα με πληροφορίες των ουκρανικών υπηρεσιών και των συμμάχων τους, η Ρωσία προετοιμάζει νέα «μαζική επίθεση» κατά της χώρας.
Η ουκρανική πρωτεύουσα βρίσκεται το τελευταίο διάστημα υπό σχεδόν καθημερινή πίεση από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές, με τις αρχές να προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο επιθέσεων με πυραύλους και drones.
Στο χθεσινοβραδινό διάγγελμά του, ο Ζελένσκι τόνισε ότι η ουκρανική αεράμυνα και οι αρμόδιες υπηρεσίες βρίσκονται σε ετοιμότητα, επισημαίνοντας παράλληλα ότι η ικανότητα της χώρας να αποκρούσει μεγάλης κλίμακας πλήγματα εξαρτάται σε σημαντικό βαθμό από τη συνέχιση της στρατιωτικής στήριξης από τους συμμάχους.
Στο στόχαστρο κρίσιμες υποδομέςΟι ουκρανικές αρχές κατηγορούν τη Μόσχα ότι έχει εντείνει τα πλήγματα σε κρίσιμες υποδομές, ιδίως σε μεταφορές και ενέργεια, καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.
Τις τελευταίες ημέρες ρωσικά πλήγματα έχουν προκαλέσει ζημιές σε σημαντικές γέφυρες του Κιέβου, μεταξύ των οποίων στη Νότια Γέφυρα, ενώ έχουν καταγραφεί προβλήματα και σε άλλες βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας.
Παράλληλα, η διαχειρίστρια του ουκρανικού δικτύου ηλεκτροδότησης DTEK ανακοίνωσε περιορισμούς στην παροχή ρεύματος έπειτα από πλήγματα σε ενεργειακές εγκαταστάσεις.
Η κλιμάκωση των επιθέσεων σε ενεργειακές, οδικές και σιδηροδρομικές υποδομές προκαλεί αυξανόμενη ανησυχία στο Κίεβο για τις συνθήκες που θα διαμορφωθούν τους επόμενους μήνες, καθώς οι θερμοκρασίες αναμένεται να υποχωρήσουν σημαντικά.
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