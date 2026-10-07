Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος σε Λύκειο της Λαμίας, τέσσερα παιδιά στο νοσοκομείο

«Ήταν Θεού θέλημα και δεν έγινε…» Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή σχολικής αίθουσας στο 3ο Λύκειο Λαμίας και έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας. 🎥 Ο Διευθυντής του σχολείου μιλά στο LamiaReport για τις στιγμές που ακολούθησαν. Γιατί όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν μπορεί να βασιζόμαστε στην τύχη.