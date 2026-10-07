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Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος σε Λύκειο της Λαμίας, τέσσερα παιδιά στο νοσοκομείο
Σοβάδες έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος σε Λύκειο της Λαμίας, τέσσερα παιδιά στο νοσοκομείο
Μεγάλο τμήμα αποκολλήθηκε από την οροφή αίθουσας του 3ου Λυκείου - «Από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό», λέει ο διευθυντής
Μεγάλο κομμάτι σοβά αποκολλήθηκε από την οροφή σχολικής αίθουσας και έπεσε πάνω σε μαθητές το πρωί στο 3ο Λύκειο Λαμίας, στον Αφανό, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Τέσσερις μαθητές της Β' Τάξης μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι από την πτώση των σοβάδων δεν είχε τραυματιστεί κανείς. Στη συνέχεια, ωστόσο, κλήθηκαν ασθενοφόρα και, σύμφωνα με το LamiaReport, αποφασίστηκε η προληπτική διακομιδή τεσσάρων μαθητών στο νοσοκομείο.
Στα Επείγοντα έφτασαν και γονείς, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των παιδιών τους.
Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα, όταν ένα μεγάλο τμήμα σοβά ξεκόλλησε από το ταβάνι της αίθουσας και έπεσε στα κεφάλια μαθητών που κάθονταν από κάτω.
Οι μαθητές απέφυγαν σοβαρότερο τραυματισμό, ωστόσο μετά το περιστατικό ήταν σοκαρισμένοι, ενώ στο σχολείο επικράτησε έντονη αναστάτωση.
Ο διευθυντής του 3ου Λυκείου, Σταύρος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι «από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα».
Η συγκεκριμένη αίθουσα εκκενώθηκε μετά την πτώση των σοβάδων, ενώ ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο και να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση της ζημιάς.
Αρχικά υπήρχε η πληροφορία ότι από την πτώση των σοβάδων δεν είχε τραυματιστεί κανείς. Στη συνέχεια, ωστόσο, κλήθηκαν ασθενοφόρα και, σύμφωνα με το LamiaReport, αποφασίστηκε η προληπτική διακομιδή τεσσάρων μαθητών στο νοσοκομείο.
Στα Επείγοντα έφτασαν και γονείς, προκειμένου να ενημερωθούν για την κατάσταση της υγείας των παιδιών τους.
Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη το μάθημα, όταν ένα μεγάλο τμήμα σοβά ξεκόλλησε από το ταβάνι της αίθουσας και έπεσε στα κεφάλια μαθητών που κάθονταν από κάτω.
Οι μαθητές απέφυγαν σοβαρότερο τραυματισμό, ωστόσο μετά το περιστατικό ήταν σοκαρισμένοι, ενώ στο σχολείο επικράτησε έντονη αναστάτωση.
Ο διευθυντής του 3ου Λυκείου, Σταύρος Χαραλάμπους, ανέφερε ότι «από τύχη δεν είχαμε σοβαρό τραυματισμό, καθώς οι σοβάδες έπεσαν στο κεφάλι των μαθητών που εκείνη την ώρα έκαναν μάθημα».
Η συγκεκριμένη αίθουσα εκκενώθηκε μετά την πτώση των σοβάδων, ενώ ενημερώθηκε ο Δήμος Λαμιέων, προκειμένου να πραγματοποιηθεί έλεγχος στον χώρο και να προχωρήσει άμεσα η αποκατάσταση της ζημιάς.
@lamiareport.gr
«Ήταν Θεού θέλημα και δεν έγινε…» Σοβάδες αποκολλήθηκαν από την οροφή σχολικής αίθουσας στο 3ο Λύκειο Λαμίας και έπεσαν πάνω σε μαθητές την ώρα του μαθήματος. Τέσσερα παιδιά μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Νοσοκομείο Λαμίας. 🎥 Ο Διευθυντής του σχολείου μιλά στο LamiaReport για τις στιγμές που ακολούθησαν. Γιατί όταν μιλάμε για την ασφάλεια των παιδιών μας, δεν μπορεί να βασιζόμαστε στην τύχη.♬ πρωτότυπος ήχος - LamiaReport.gr
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