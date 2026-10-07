Έκθεση ΟΗΕ: Πάνω από τα 2/3 των ανήλικων προσφύγων έφτασαν μόνοι στην Ευρώπη, στο 86% το ποσοστό σε Ιταλία και Ισπανία
Έκθεση ΟΗΕ: Πάνω από τα 2/3 των ανήλικων προσφύγων έφτασαν μόνοι στην Ευρώπη, στο 86% το ποσοστό σε Ιταλία και Ισπανία
Δημοσιεύτηκε κοινή έκθεση των οργανισμών των Ηνωμένων Εθνών (UNHCR, UNICEF και IOM) για το 2025, η οποία αποτυπώνει την κατάσταση των ανήλικων προσφύγων και μεταναστών που εισέρχονται στην Ευρώπη
Περισσότερα από τα δύο τρίτα των παιδιών προσφύγων και μεταναστών που έφτασαν στην Ευρώπη μέσω των διαδρομών της Μεσογείου και των Βαλκανίων πέρυσι ήταν ασυνόδευτα, ενώ πολλά από αυτά υπέστησαν εκμετάλλευση, σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών του ΟΗΕ που δημοσιεύθηκε την Τετάρτη.
Παρόλο που οι συνολικές αφίξεις παιδιών από τη στεριά και τη θάλασσα μειώθηκαν κατά 25% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, το ποσοστό εκείνων που ταξίδευαν μόνα τους αυξήθηκε στο 67%, από 51% το 2024, όπως διαπίστωσε η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της UNICEF.
Όπως μεταδίδει το Reuters, περισσότερα από 20.000 από τα 31.100 παιδιά που έφτασαν σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Ισπανίας το 2025, καταγράφηκαν ως ασυνόδευτα ή χωρισμένα από γονέα ή κηδεμόνα.
Μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που έφτασαν στην Ιταλία και την Ισπανία ήταν ασυνόδευτα, 86%, σε σύγκριση με εκείνα που έφτασαν σε άλλες χώρες.
Στην Ιταλία σημειώθηκε αύξηση 12% στον αριθμό των παιδιών που έφτασαν, πολλοί από τα οποία προέρχονταν από την Αίγυπτο, την Ερυθραία, το Μπανγκλαντές και τη Σομαλία.
Η φτώχεια, οι σύγκρουσεις και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συγκαταλέγονται στους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιχειρούν επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα, ενώ η μείωση των ασφαλών οδών μετανάστευσης φαίνεται να ωθεί περισσότερα παιδιά σε επικίνδυνα ταξίδια και στα χέρια διακινητών, σύμφωνα με την έκθεση.
Στο δημοσίευμα, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν σε διαδικασίες επανεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώπη μειώθηκε σε 3.400 το 2025, από 8.900 τον προηγούμενο χρόνο, ενώ μόλις 199 παιδιά, κανένα από τα οποία δεν ήταν ασυνόδευτο, μετεγκαταστάθηκαν μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο του Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης, σημειώνοντας πτώση 67%.
Η συμφωνία της ΕΕ, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2022, επιτρέπει στις χώρες που δέχονται μεγάλο αριθμό αφίξεων μεταναστών και αιτούντων άσυλο να μετεγκαθιστούν ορισμένους από αυτούς σε άλλα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά κράτη σε εθελοντική βάση.
«Αυτή η έκθεση δείχνει πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά στη βία και την εκμετάλλευση όταν οι ασφαλείς διαδρομές είναι περιορισμένες και αναγκάζονται να βασίζονται σε διακινητές», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ (IOM), Amy Pope, καλώντας σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και των χωρών κατά μήκος των διαδρομών για την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης που εκμεταλλεύονται ανηλίκους.
Το δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters καταλήγει: «Συνεντεύξεις με περισσότερους από 4.600 νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, οι οποίοι ταξίδευαν μέσω των διαδρομών της Μεσογείου, του Δυτικοαφρικανικού Ατλαντικού και των Δυτικών Βαλκανίων, έδειξαν ότι σχεδόν οι μισοί είχαν υποστεί σωματική βία. Οι περισσότερες μαρτυρίες περιλάμβαναν πολλαπλές μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων και απαγωγών κατά τη διέλευση και στα συνοριακά περάσματα, ενώ ορισμένες άλλες περιλάμβαναν αναφορές για καταναγκαστική εργασία. Η Λιβύη ήταν η χώρα που αναφέρθηκε συχνότερα ως ο τόπος όπου σημειώθηκαν οι κακοποιήσεις. Περίπου το ένα δέκατο των ερωτηθέντων που είχαν χρησιμοποιήσει τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου ανέφεραν ότι τους είχαν υποσχεθεί ψευδώς καλοπληρωμένες δουλειές, ασφαλή ταξίδια ή νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα».
Με πληροφορίες από Reuters
Παρόλο που οι συνολικές αφίξεις παιδιών από τη στεριά και τη θάλασσα μειώθηκαν κατά 25% σε σχέση με τα επίπεδα του 2024, το ποσοστό εκείνων που ταξίδευαν μόνα τους αυξήθηκε στο 67%, από 51% το 2024, όπως διαπίστωσε η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) και της UNICEF.
Όπως μεταδίδει το Reuters, περισσότερα από 20.000 από τα 31.100 παιδιά που έφτασαν σε ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βουλγαρίας, της Κύπρου, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας και της Ισπανίας το 2025, καταγράφηκαν ως ασυνόδευτα ή χωρισμένα από γονέα ή κηδεμόνα.
Μεγαλύτερο ποσοστό παιδιών που έφτασαν στην Ιταλία και την Ισπανία ήταν ασυνόδευτα, 86%, σε σύγκριση με εκείνα που έφτασαν σε άλλες χώρες.
Στην Ιταλία σημειώθηκε αύξηση 12% στον αριθμό των παιδιών που έφτασαν, πολλοί από τα οποία προέρχονταν από την Αίγυπτο, την Ερυθραία, το Μπανγκλαντές και τη Σομαλία.
Η φτώχεια, οι σύγκρουσεις και οι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι συγκαταλέγονται στους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι επιχειρούν επικίνδυνα θαλάσσια περάσματα, ενώ η μείωση των ασφαλών οδών μετανάστευσης φαίνεται να ωθεί περισσότερα παιδιά σε επικίνδυνα ταξίδια και στα χέρια διακινητών, σύμφωνα με την έκθεση.
Στο δημοσίευμα, μεταξύ άλλων, υπογραμμίζεται ότι ο αριθμός των παιδιών που συμμετείχαν σε διαδικασίες επανεγκατάστασης προσφύγων στην Ευρώπη μειώθηκε σε 3.400 το 2025, από 8.900 τον προηγούμενο χρόνο, ενώ μόλις 199 παιδιά, κανένα από τα οποία δεν ήταν ασυνόδευτο, μετεγκαταστάθηκαν μεταξύ ευρωπαϊκών χωρών στο πλαίσιο του Εθελοντικού Μηχανισμού Αλληλεγγύης, σημειώνοντας πτώση 67%.
Η συμφωνία της ΕΕ, που τέθηκε σε εφαρμογή το 2022, επιτρέπει στις χώρες που δέχονται μεγάλο αριθμό αφίξεων μεταναστών και αιτούντων άσυλο να μετεγκαθιστούν ορισμένους από αυτούς σε άλλα συμμετέχοντα ευρωπαϊκά κράτη σε εθελοντική βάση.
«Αυτή η έκθεση δείχνει πόσο εκτεθειμένα είναι τα παιδιά στη βία και την εκμετάλλευση όταν οι ασφαλείς διαδρομές είναι περιορισμένες και αναγκάζονται να βασίζονται σε διακινητές», δήλωσε σε ανακοίνωσή της η Γενική Διευθύντρια του ΔΟΜ (IOM), Amy Pope, καλώντας σε στενότερη συνεργασία μεταξύ των ευρωπαϊκών κρατών και των χωρών κατά μήκος των διαδρομών για την αντιμετώπιση των δικτύων διακίνησης που εκμεταλλεύονται ανηλίκους.
Το δημοσίευμα του πρακτορείου Reuters καταλήγει: «Συνεντεύξεις με περισσότερους από 4.600 νέους ηλικίας 15 έως 24 ετών, οι οποίοι ταξίδευαν μέσω των διαδρομών της Μεσογείου, του Δυτικοαφρικανικού Ατλαντικού και των Δυτικών Βαλκανίων, έδειξαν ότι σχεδόν οι μισοί είχαν υποστεί σωματική βία. Οι περισσότερες μαρτυρίες περιλάμβαναν πολλαπλές μορφές βίας, συμπεριλαμβανομένων βασανιστηρίων και απαγωγών κατά τη διέλευση και στα συνοριακά περάσματα, ενώ ορισμένες άλλες περιλάμβαναν αναφορές για καταναγκαστική εργασία. Η Λιβύη ήταν η χώρα που αναφέρθηκε συχνότερα ως ο τόπος όπου σημειώθηκαν οι κακοποιήσεις. Περίπου το ένα δέκατο των ερωτηθέντων που είχαν χρησιμοποιήσει τη διαδρομή της Ανατολικής Μεσογείου ανέφεραν ότι τους είχαν υποσχεθεί ψευδώς καλοπληρωμένες δουλειές, ασφαλή ταξίδια ή νόμιμα ταξιδιωτικά έγγραφα».
Με πληροφορίες από Reuters
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