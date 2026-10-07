Δημητρακόπουλος: Αν ο Καρβέλας αποφασίσει να απαγορεύσει στη Βίσση να τραγουδάει τα τραγούδια του, τότε θα προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη

Ο Μιχάλης Δημητρακόπουλος αναφέρθηκε και στην οικονομική διάσταση της υπόθεσης, λέγοντας ότι κλήθηκε να εμπλακεί από τον Γιάννη Κούστα, τη Δήμητρα Κούστα και την Άννα Βίσση.«Με κάλεσαν ο Γιάννης Κούστας, η Δήμητρα Κούστα και η Άννα Βίσση και μου είπαν ότι υπάρχει μία αξίωση από τον Νίκο Καρβέλα, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ που δεν έχει καμία νομιμοποιητική βάση».Περιγράφοντας, τέλος, το κλίμα που επικρατούσε όταν ανέλαβε την υπόθεση, πρόσθεσε:«Όταν κλήθηκα μου είπαν όσα αναφέρονται στην επιστολή της κ. Βίσση και όπως καταλαβαίνετε, υπήρχε μία ένταση, γιατί δεν καλείς δικηγόρο εάν δεν υπάρχει ένταση».