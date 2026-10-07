Νέο αίτημα Θεοδωρόπουλου στον ανακριτή: Επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε για Μαζωνάκη, μέθη και πλασμαφαίρεση
Νέο αίτημα Θεοδωρόπουλου στον ανακριτή: Επιχειρεί να αποδείξει ότι δεν γνώριζε για Μαζωνάκη, μέθη και πλασμαφαίρεση
Ο 58χρονος γιατρός φαίνεται πως αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκιση του - Στο επίκεντρο της έρευνας το κινητό του τηλέφωνο
Νέα κίνηση από την πλευρά του 58χρονου προφυλακισμένου ιατρού στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Μέσω του δικηγόρου του, Ν. Αγαπηνού, ο κατηγορούμενος Ηλίας Θεοδωρόπουλος επανέρχεται με νέο αίτημα προς τον 32ο ανακριτή, ζητώντας να δοθούν συγκεκριμένες απαντήσεις από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών σχετικά με τα δεδομένα του κινητού τηλεφώνου του.
Σκοπός του είναι να καταδείξει ότι δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση, στην οποία η προφυλακισμένη γιατρός και σύζυγος του Ιωάννα Γάκα φέρεται να είχε υποβάλλει και την κόρη τους τον περασμένο Αύγουστο. Μάλιστα, ο 58χρονος φαίνεται πως αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκιση του.
Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του αιτήματος του κατηγορούμενου βρίσκεται το εάν από τη συσκευή του πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε διαγραφή δεδομένων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της υπόθεσης.
Στο πλαίσιο αυτό η υπεράσπιση ζητεί να διευκρινιστεί από τη Δ.Ε.Ε. εάν ο ιατρός διέγραψε μηνύματα, φωτογραφίες, αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο δεδομένο από το κινητό του κατά τις ημέρες και ώρες που θεωρούνται κρίσιμες για την έρευνα. Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή γενικότερα στα αποθηκευμένα δεδομένα της συσκευής υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».
Η πλευρά του κατηγορουμένου θεωρεί τις συγκεκριμένες απαντήσεις κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη και αντικειμενική αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών.
Σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισης του 58χρονου, ο ίδιος δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε μάλιστα και η κόρη του ζεύγους στα τέλη Αυγούστου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο ιατρός υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο διάστημα βρισκόταν εκτός Αθηνών.
Την ίδια ώρα, στο κάδρο μπαίνουν και οι επαγγελματικές σχέσεις των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να διαχωριστούν τα ιατρεία τους, με τη 56χρονη ιατρό να μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην περιοχή της Πατριάρχου Ιωακείμ.
Πλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, από την πλευρά των δύο προφυλακισμένων ιατρών έχει καταγγελθεί το συμβόλαιο μίσθωσης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, προκειμένου να σταματήσει η καταβολή του μισθώματος.
Το επόμενο βήμα για τον 58χρονο φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η υπεράσπισή του προτίθεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης στον ανακριτή, αφού προηγουμένως διαβιβαστούν στη δικογραφία οι απαντήσεις των τοξικολογικών εξετάσεων.
Σκοπός του είναι να καταδείξει ότι δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση, στην οποία η προφυλακισμένη γιατρός και σύζυγος του Ιωάννα Γάκα φέρεται να είχε υποβάλλει και την κόρη τους τον περασμένο Αύγουστο. Μάλιστα, ο 58χρονος φαίνεται πως αναμένει τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων ώστε να αιτηθεί την αποφυλάκιση του.
Συγκεκριμένα, στο επίκεντρο του αιτήματος του κατηγορούμενου βρίσκεται το εάν από τη συσκευή του πραγματοποιήθηκε οποιαδήποτε διαγραφή δεδομένων κατά το κρίσιμο χρονικό διάστημα της υπόθεσης.
Στο πλαίσιο αυτό η υπεράσπιση ζητεί να διευκρινιστεί από τη Δ.Ε.Ε. εάν ο ιατρός διέγραψε μηνύματα, φωτογραφίες, αρχεία ή οποιοδήποτε άλλο δεδομένο από το κινητό του κατά τις ημέρες και ώρες που θεωρούνται κρίσιμες για την έρευνα. Παράλληλα, ζητείται να εξεταστεί εάν στα μηνύματα, στις συνομιλίες ή γενικότερα στα αποθηκευμένα δεδομένα της συσκευής υπάρχει οποιαδήποτε αναφορά στις λέξεις «μέθη» και «Μαζωνάκης».
Η πλευρά του κατηγορουμένου θεωρεί τις συγκεκριμένες απαντήσεις κομβικής σημασίας για την εξέλιξη της υπόθεσης, υποστηρίζοντας ότι μπορούν να συμβάλουν στην πλήρη και αντικειμενική αποτύπωση των πραγματικών περιστατικών.
Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση
Σύμφωνα με τη γραμμή υπεράσπισης του 58χρονου, ο ίδιος δεν είχε γνώση ούτε για ζήτημα μέθης ούτε για την πλασμαφαίρεση στην οποία φέρεται να υποβλήθηκε μάλιστα και η κόρη του ζεύγους στα τέλη Αυγούστου. Όπως αναφέρουν πληροφορίες από το περιβάλλον του, ο ιατρός υποστηρίζει ότι το συγκεκριμένο διάστημα βρισκόταν εκτός Αθηνών.
Την ίδια ώρα, στο κάδρο μπαίνουν και οι επαγγελματικές σχέσεις των δύο προφυλακισμένων ιατρών. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είχε εξεταστεί το ενδεχόμενο να διαχωριστούν τα ιατρεία τους, με τη 56χρονη ιατρό να μεταφέρει τη δραστηριότητά της στην περιοχή της Πατριάρχου Ιωακείμ.
Πλέον, κατά τις ίδιες πληροφορίες, από την πλευρά των δύο προφυλακισμένων ιατρών έχει καταγγελθεί το συμβόλαιο μίσθωσης του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου, προκειμένου να σταματήσει η καταβολή του μισθώματος.
Το επόμενο βήμα για τον 58χρονο φαίνεται πως συνδέεται άμεσα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων.
Περιμένει τις τοξικολογικές εξετάσεις
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η υπεράσπισή του προτίθεται να καταθέσει αίτημα αποφυλάκισης στον ανακριτή, αφού προηγουμένως διαβιβαστούν στη δικογραφία οι απαντήσεις των τοξικολογικών εξετάσεων.
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