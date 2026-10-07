Ισραήλ - Flydubai: Στο μικροσκόπιο δύο στελέχη του υπουργείου Μεταφορών για παράλληλες συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες
ΚΟΣΜΟΣ
Ισραήλ Flydubai Υπουργείο Μεταφορών Έρευνα

Ισραήλ - Flydubai: Στο μικροσκόπιο δύο στελέχη του υπουργείου Μεταφορών για παράλληλες συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες

Υπό εξέταση η πιθανή σύγκρουση συμφερόντων – Οι δύο αξιωματούχοι φέρονται να είχαν παράλληλη ιδιωτική συνεργασία με αεροπορικές εταιρείες που επόπτευαν

Ισραήλ - Flydubai: Στο μικροσκόπιο δύο στελέχη του υπουργείου Μεταφορών για παράλληλες συνεργασίες με αεροπορικές εταιρείες
Έρευνα σε βάρος δύο υψηλόβαθμων στελεχών του υπουργείου Μεταφορών του Ισραήλ βρίσκεται σε εξέλιξη, μετά τα σοβαρά κενά ασφαλείας που ήρθαν στο φως με αφορμή την επίθεση στην πτήση της flydubai προς το Τελ Αβίβ την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τη Haaretz και το Channel 12, οι Αρχές εξετάζουν εάν υπήρχε σύγκρουση συμφερόντων στην περίπτωση των Ντβιρ Ρουμπινστάιν και Άβρι Κοέν, οι οποίοι φέρονται να ασκούσαν παράλληλα ιδιωτικές δραστηριότητες πέρα από τα καθήκοντά τους στο υπουργείο.

Ο Κοέν, επικεφαλής ασφαλείας του υπουργείου Μεταφορών, φέρεται σύμφωνα με τη Haaretz να εργαζόταν περιστασιακά και ως «έφεδρος αξιωματικός ασφαλείας» για ισραηλινές αεροπορικές εταιρείες σε αεροδρόμιο του εξωτερικού.

Ιδιωτικές συνεργασίες με εταιρείες που επόπτευε

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται και ο Ρουμπινστάιν, αξιωματούχος του υπουργείου που είναι αρμόδιος για την εποπτεία των μέτρων ασφαλείας ξένων αεροπορικών εταιρειών οι οποίες εκτελούν πτήσεις προς το Ισραήλ.

Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο ίδιος φέρεται να είχε παράλληλα αμειβόμενη ιδιωτική δραστηριότητα ως σύμβουλος και εκπαιδευτής για αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η flydubai και η Emirates.

Ο Ρουμπινστάιν υπηρετεί εδώ και 19 χρόνια ως διευθυντής αεροπορικής ασφάλειας του υπουργείου και, σύμφωνα με επαγγελματικό βιογραφικό που επικαλείται το Channel 12, είναι υπεύθυνος για την παροχή εγκρίσεων και αδειών ασφαλείας σε ξένες αεροπορικές εταιρείες και πτήσεις που εισέρχονται στο Ισραήλ.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνεται και η εποπτεία της flydubai, καθώς και της γραμμής Ντουμπάι–Τελ Αβίβ, στην οποία σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα η επίθεση με πρωταγωνιστή, σύμφωνα με τις ισραηλινές Αρχές, έναν Ομανό συγκυβερνήτη.

Ταξίδια στα ΗΑΕ για εκπαίδευση και συμβουλές

Το Channel 12 μετέδωσε ότι ο Ρουμπινστάιν ταξίδευε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με ιδιωτική ιδιότητα, προκειμένου να παρέχει εκπαίδευση και συμβουλευτικές υπηρεσίες τόσο στη flydubai όσο και στην Emirates.

Το δίκτυο επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργεί προφανές ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων, καθώς ο ίδιος αξιωματούχος που ήταν επιφορτισμένος με την εποπτεία της ασφάλειας των συγκεκριμένων αεροπορικών εταιρειών φέρεται να παρείχε σε αυτές και αμειβόμενες υπηρεσίες εκτός του υπουργείου.

Η έρευνα αναμένεται πλέον να εξετάσει εάν οι παράλληλες αυτές δραστηριότητες επηρέασαν με οποιονδήποτε τρόπο τους ελέγχους, τις εγκρίσεις και τις διαδικασίες ασφαλείας που εφαρμόζονταν στις πτήσεις προς το Ισραήλ.

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Monaco Yacht Show 2026: Πώς η ΕΚΟ υποστηρίζει τις διαδρομές του ελληνικού και μεσογειακού yachting

Η πρώτη παρουσία της ΕΚΟ, μέλος του Ομίλου HELLENiQ ENERGY,  στην κορυφαία διεθνή έκθεση superyachts στο Μονακό ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως κορυφαίος προμηθευτής καυσίμων για το Marine και το yachting στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης