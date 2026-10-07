Τραγικός θάνατος για 22χρονη «βασίλισσα του ροντέο» στη Βραζιλία: Τη χτύπησε κεραυνός ενώ χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς της σε κήπο
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Κεραυνός Ανιψιά Αδελφός

Τραγικός θάνατος για 22χρονη «βασίλισσα του ροντέο» στη Βραζιλία: Τη χτύπησε κεραυνός ενώ χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς της σε κήπο

«Η μέρα ήταν συννεφιασμένη, με ένα πολύ ήρεμο ψιλόβροχο. Χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς μου όταν χτύπησε ο κεραυνός» περιέγραψε στο CNN Brasil μια από τις αδελφές της  Άννα Μπεατρίζ Αραούχο Φερέιρα 

Τραγικός θάνατος για 22χρονη «βασίλισσα του ροντέο» στη Βραζιλία: Τη χτύπησε κεραυνός ενώ χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς της σε κήπο
Τραγικό θάνατο βρήκε η 22χρονη Άννα Μπεατρίζ Αραούχο Φερέιρα στη Βραζιλία όταν χτυπήθηκε από κεραυνό ενώ χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς της στον κήπο του σπιτιού της της μητέρας της κατά τη διάρκεια καταιγίδας το Σάββατο.

«Η μέρα ήταν συννεφιασμένη, με ένα πολύ ήρεμο ψιλόβροχο. Χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς μου όταν χτύπησε ο κεραυνός» περιέγραψε μια από τις αδελφές της στο CNN Brasil.

Τραγικός θάνατος για 22χρονη «βασίλισσα του ροντέο» στη Βραζιλία: Τη χτύπησε κεραυνός ενώ χτένιζε τα μαλλιά της ανιψιάς της σε κήπο


Η 22χρονη, η οποία στη Βραζιλία ήταν γνωστή ως «βασίλισσα των ροντέο» με το παρατσούκλι «Aninha», μόλις είχε ολοκληρώσει το μπάνιο του 5χρονου γιου της και βούρτσιζε τα μαλλιά της κόρης του αδελφού της όταν χτυπήθηκε από τον κεραυνό.

Μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε κοντινό νοσοκομείο στο Almas, όπου υπέκυψε στα τραύματά της.

«Η Aninha είναι και ήταν ένας από τους πιο όμορφους ανθρώπους που έχω γνωρίσει ποτέ. Σε ευχαριστώ για αυτά τα 22 χρόνια που είχαμε μαζί», έγραψε ο αδελφός της 22χορνης σε ανάρτησή του στο Instagram.

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