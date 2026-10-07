Λάκης Γαβαλάς για τα ρούχα της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ήταν χειρότερα, δηλαδή τι είναι αυτά; Το λέω με αγάπη
Λάκης Γαβαλάς για τα ρούχα της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ: Ήταν χειρότερα, δηλαδή τι είναι αυτά; Το λέω με αγάπη
Η Ελληνίδα αυτή μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και το λέω για καλό και όχι για κανέναν άλλο λόγο, δήλωσε ο σχεδιαστής
Τις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ σχολίασε ο Λάκης Γαβαλάς, χαρακτηρίζοντάς τις «χειρότερες» από άλλες εμφανίσεις της, ενώ τόνισε πως η κριτική του γίνεται με καλή πρόθεση.
Ο σχεδιαστής παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εμφάνιση της τραγουδίστριας στη sold out συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο, συγκρίνοντάς την μετα ρούχα που είχε επιλέξει πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο.
Αναφερόμενος αρχικά στις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε πως, κατά τη γνώμη του, το styling δεν ανέδειξε όσο θα μπορούσε την παρουσία της στη σκηνή. Παράλληλα, περιέγραψε πώς θα φανταζόταν ο ίδιος την έναρξη μιας μεγάλης συναυλίας της: «Τα είδα τα ρούχα. Χειρότερα για μένα. Δηλαδή τι είναι αυτά; Τρία layer σουτιέν σε μια γυναίκα που έχει ένα κορμί σαν λαμπάδα; Λείπει ένα μαύρο ωραίο tuxedo να ανοίξει τη συναυλία με μία πολυμελή ορχήστρα και να πει ένα από τα υπέροχα τραγούδια της που είναι αμέτρητα και μετά να καβαλήσει, να πάει εδώ εκεί, να κάνει τα διάφορα. Αυτά όμως τα λέω με αγάπη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι παρατηρήσεις του για την εμφάνιση της τραγουδίστριας δεν έχουν στόχο να την υποτιμήσουν, αλλά συνδέονται με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη συνολική εικόνα ενός καλλιτέχνη. Ως παράδειγμα ανέφερε τη Σελίν Ντιόν: «Δεν τα λέω για άλλο λόγο και γι’ αυτό με είχε συναρπάσει η Σελίν Ντιόν για δύο πράγματα και το ανέφερα και αυτό και είπα μία όλη η παρουσία της από το πώς βγαίνει από το ξενοδοχείο της, πού διασκεδάζει, πού τρώει, πώς σέβεται ένα κοινό, πώς δείχνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πέσει από την υγεία του και να ξανασηκωθεί, γιατί αυτή ήταν παράλυτη από το όλο της το μυϊκό σύστημα. Δούλεψε πάρα πολύ με αυτό. Βγήκε και συναρπάζει με ρούχα, με κόμμωση, με τα πάντα».
Μιλώντας για την πολυετή ενασχόλησή του με τη μόδα και το γεγονός ότι έχει επενδύσει σημαντικά στο αντικείμενο, ο σχεδιαστής ξεκαθάρισε πως οι απόψεις του δεν εκφράζονται με στόχο τη δημοσιότητα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του για την εμφάνιση της Άννας Βίσση στη συναυλία και τόνισε ότι η πρόθεσή του ήταν να επισημάνει πως μπορεί να παρουσιάσει ακόμη περισσότερα πράγματα στη σκηνή: «Δηλαδή δεν μπορώ μετά από 55 χρόνια που έχω ρίξει εκατομμύρια για το στιλ, πραγματικά τα έχω ρίξει. Εγώ δεν λέω ένα σλόγκαν για να γίνω διάσημος. Το λέω με τα έργα μου. Όχι, να παρεξηγηθώ για κάτι τέτοιο είναι κρίμα, αλλά τέλος πάντων, ας είναι καλά. Εγώ της έστειλα και καλή επιτυχία από την καρδιά μου το έκανα. Αγωνιούσα, όσο μπορούσα να δω στιγμιότυπα γιατί ήμουν έξω. Τα πήγε καλά; Τι έγινε; Όταν την είδα εκεί πάνω είπα "Θεέ μου πώς είναι εκεί πάνω; Ίλιγγος". Αυτό το νοιάξιμο με νοιάζει εμένα. Η Ελληνίδα αυτή μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και το λέω για καλό και όχι για κανέναν άλλο λόγο».
Σε άλλο σημείο, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και στην αντίδραση που, όπως είπε, δέχτηκε από μέλη του fan club της Άννας Βίσση λίγο πριν από την τηλεοπτική του εμφάνιση.
Όπως είπε ο ίδιος: «Το hate που είχα σήμερα συγκεκριμένα πριν έρθω εδώ πέρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν από το φαν κλαμπ της Άννας Βίσση, που μου είπε ότι "καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε και βγάζεις καθημερινά κακία". Και δεν κατάλαβα το γιατί. Του είπα ότι χαίρομαι που σέβεσαι την Άννα Βίσση σαν φαν κλαμπ της, αλλά δεν με κλώτσησε κανείς, γιατί το να κλωτσάς είναι βία και θεωρώ ότι η Άννα Βίσση και όλο το περίβλημα ποτέ δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει τη βία. Παράπονα έκανε, ότι εγώ μίλησα για το στιλ της. Αυτό έγινε πέρυσι. Για όλον τον κόσμο είναι λατρεμένο πλάσμα. Μου λείπει αυτή η γνωριμία. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα μεταξύ μας».
Τέλος, απευθυνόμενος στο fan club της τραγουδίστριας, ο σχεδιαστής διευκρίνισε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει αναστάτωση και ζήτησε συγγνώμη αν τα σχόλιά του παρερμηνεύτηκαν.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κριτική του αφορούσε αποκλειστικά στις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση και όχι στην ίδια ως καλλιτέχνιδα ή ως προσωπικότητα: «Καταρχήν θέλω να πω στο φαν κλαμπ ότι ζητώ συγγνώμη αν τους τάραξα για κάτι το οποίο δεν είχα καμία τέτοια διάθεση. Μα καμία. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιο όρο που έχουν δανεισμένο από έναν καλλιτέχνη για να χρησιμοποιούν τη βία. "Κλώτσησες" είναι πάρα πολύ άσχημο. Είχα κρίνει τα ρούχα της. Δεν μου άρεσε ούτε το Dolce & Gabbana με τους οποίους είμαι και συνεργάτης. Τι της δώσανε, ούτε μου άρεσε και εκείνη που το υποστήριξε, γιατί την Άννα την είχα για πολύ πιο υψηλό πράγμα. Αυτό είπα. Δεν αμφισβήτησε κανείς την ίδια».
Ο σχεδιαστής παραχώρησε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, συνέντευξη στην εκπομπή «The 2night Show» όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την εμφάνιση της τραγουδίστριας στη sold out συναυλία της στο Ολυμπιακό Στάδιο, συγκρίνοντάς την μετα ρούχα που είχε επιλέξει πέρυσι στο Καλλιμάρμαρο.
Αναφερόμενος αρχικά στις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, ο Λάκης Γαβαλάς εξήγησε πως, κατά τη γνώμη του, το styling δεν ανέδειξε όσο θα μπορούσε την παρουσία της στη σκηνή. Παράλληλα, περιέγραψε πώς θα φανταζόταν ο ίδιος την έναρξη μιας μεγάλης συναυλίας της: «Τα είδα τα ρούχα. Χειρότερα για μένα. Δηλαδή τι είναι αυτά; Τρία layer σουτιέν σε μια γυναίκα που έχει ένα κορμί σαν λαμπάδα; Λείπει ένα μαύρο ωραίο tuxedo να ανοίξει τη συναυλία με μία πολυμελή ορχήστρα και να πει ένα από τα υπέροχα τραγούδια της που είναι αμέτρητα και μετά να καβαλήσει, να πάει εδώ εκεί, να κάνει τα διάφορα. Αυτά όμως τα λέω με αγάπη».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, εξήγησε πως οι παρατηρήσεις του για την εμφάνιση της τραγουδίστριας δεν έχουν στόχο να την υποτιμήσουν, αλλά συνδέονται με τον τρόπο που ο ίδιος αντιλαμβάνεται τη συνολική εικόνα ενός καλλιτέχνη. Ως παράδειγμα ανέφερε τη Σελίν Ντιόν: «Δεν τα λέω για άλλο λόγο και γι’ αυτό με είχε συναρπάσει η Σελίν Ντιόν για δύο πράγματα και το ανέφερα και αυτό και είπα μία όλη η παρουσία της από το πώς βγαίνει από το ξενοδοχείο της, πού διασκεδάζει, πού τρώει, πώς σέβεται ένα κοινό, πώς δείχνει ότι ένας άνθρωπος μπορεί να πέσει από την υγεία του και να ξανασηκωθεί, γιατί αυτή ήταν παράλυτη από το όλο της το μυϊκό σύστημα. Δούλεψε πάρα πολύ με αυτό. Βγήκε και συναρπάζει με ρούχα, με κόμμωση, με τα πάντα».
Μιλώντας για την πολυετή ενασχόλησή του με τη μόδα και το γεγονός ότι έχει επενδύσει σημαντικά στο αντικείμενο, ο σχεδιαστής ξεκαθάρισε πως οι απόψεις του δεν εκφράζονται με στόχο τη δημοσιότητα.
Παράλληλα, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον του για την εμφάνιση της Άννας Βίσση στη συναυλία και τόνισε ότι η πρόθεσή του ήταν να επισημάνει πως μπορεί να παρουσιάσει ακόμη περισσότερα πράγματα στη σκηνή: «Δηλαδή δεν μπορώ μετά από 55 χρόνια που έχω ρίξει εκατομμύρια για το στιλ, πραγματικά τα έχω ρίξει. Εγώ δεν λέω ένα σλόγκαν για να γίνω διάσημος. Το λέω με τα έργα μου. Όχι, να παρεξηγηθώ για κάτι τέτοιο είναι κρίμα, αλλά τέλος πάντων, ας είναι καλά. Εγώ της έστειλα και καλή επιτυχία από την καρδιά μου το έκανα. Αγωνιούσα, όσο μπορούσα να δω στιγμιότυπα γιατί ήμουν έξω. Τα πήγε καλά; Τι έγινε; Όταν την είδα εκεί πάνω είπα "Θεέ μου πώς είναι εκεί πάνω; Ίλιγγος". Αυτό το νοιάξιμο με νοιάζει εμένα. Η Ελληνίδα αυτή μπορεί να κάνει ακόμα περισσότερα και το λέω για καλό και όχι για κανέναν άλλο λόγο».
Σε άλλο σημείο, ο Λάκης Γαβαλάς αναφέρθηκε και στην αντίδραση που, όπως είπε, δέχτηκε από μέλη του fan club της Άννας Βίσση λίγο πριν από την τηλεοπτική του εμφάνιση.
Όπως είπε ο ίδιος: «Το hate που είχα σήμερα συγκεκριμένα πριν έρθω εδώ πέρα, ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν από το φαν κλαμπ της Άννας Βίσση, που μου είπε ότι "καλά έκανε η Άννα και σε κλώτσησε και βγάζεις καθημερινά κακία". Και δεν κατάλαβα το γιατί. Του είπα ότι χαίρομαι που σέβεσαι την Άννα Βίσση σαν φαν κλαμπ της, αλλά δεν με κλώτσησε κανείς, γιατί το να κλωτσάς είναι βία και θεωρώ ότι η Άννα Βίσση και όλο το περίβλημα ποτέ δεν θέλησε να χρησιμοποιήσει τη βία. Παράπονα έκανε, ότι εγώ μίλησα για το στιλ της. Αυτό έγινε πέρυσι. Για όλον τον κόσμο είναι λατρεμένο πλάσμα. Μου λείπει αυτή η γνωριμία. Υπάρχει ακόμα πρόβλημα μεταξύ μας».
Τέλος, απευθυνόμενος στο fan club της τραγουδίστριας, ο σχεδιαστής διευκρίνισε ότι δεν είχε πρόθεση να προκαλέσει αναστάτωση και ζήτησε συγγνώμη αν τα σχόλιά του παρερμηνεύτηκαν.
Παράλληλα, ξεκαθάρισε ότι η κριτική του αφορούσε αποκλειστικά στις ενδυματολογικές επιλογές της Άννας Βίσση και όχι στην ίδια ως καλλιτέχνιδα ή ως προσωπικότητα: «Καταρχήν θέλω να πω στο φαν κλαμπ ότι ζητώ συγγνώμη αν τους τάραξα για κάτι το οποίο δεν είχα καμία τέτοια διάθεση. Μα καμία. Και δεν πρέπει να χρησιμοποιούν κάποιο όρο που έχουν δανεισμένο από έναν καλλιτέχνη για να χρησιμοποιούν τη βία. "Κλώτσησες" είναι πάρα πολύ άσχημο. Είχα κρίνει τα ρούχα της. Δεν μου άρεσε ούτε το Dolce & Gabbana με τους οποίους είμαι και συνεργάτης. Τι της δώσανε, ούτε μου άρεσε και εκείνη που το υποστήριξε, γιατί την Άννα την είχα για πολύ πιο υψηλό πράγμα. Αυτό είπα. Δεν αμφισβήτησε κανείς την ίδια».
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