Η Κρίστα Πάικ «ξύπνησε και μιλά» μετά την αποτυχημένη εκτέλεση: Στο δικαστήριο οι δικηγόροι της, τι λέει η μητέρα του θύματος
Η Κρίστα Πάικ «ξύπνησε και μιλά» μετά την αποτυχημένη εκτέλεση: Στο δικαστήριο οι δικηγόροι της, τι λέει η μητέρα του θύματος
Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα Πάικ έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της και είναι πλέον σε θέση να μιλά
Σχεδόν μία εβδομάδα μετά την αποτυχημένη προσπάθεια εκτέλεσής της με θανατηφόρα ένεση, η Κρίστα Πάικ έχει ανακτήσει τις αισθήσεις της και είναι πλέον σε θέση να μιλά, ενώ εξακολουθεί να νοσηλεύεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.
Η νέα αυτή εξέλιξη δίνει άλλη διάσταση σε μια υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η θανατική ποινή στις ΗΠΑ. Την ώρα που οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της 50χρονης, οι δικηγόροι της προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία από τη διαδικασία της εκτέλεσης, ενώ η μητέρα της Κολίν Σλέμερ, για τη δολοφονία της οποίας καταδικάστηκε η Πάικ, δηλώνει πως η απόφαση για την τύχη της Πάικ βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια των αρμόδιων αρχών.
«Η ανάρρωσή της είναι ιατρικά πρωτοφανής», ανέφεραν οι συνήγοροι της Πάικ σε ανακοίνωσή τους πριν από μερικές ώρες, προσθέτοντας ότι η πρόγνωσή της παραμένει αβέβαιη και ότι την περιμένει, τουλάχιστον, μακρά περίοδος αποκατάστασης. Παράλληλα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των δικηγόρων της, έχει υποστεί «σοβαρές βλάβες» στα χέρια της και εξακολουθεί να είναι δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσφυγή, εκείνοι που είχαν αναλάβει τη διαδικασία επιχείρησαν να εξασφαλίσουν φλεβική πρόσβαση χρησιμοποιώντας «τουλάχιστον επτά βελόνες». Μία από αυτές, όταν αφαιρέθηκε, είχε λυγίσει σε γωνία 90 μοιρών.
Όταν η Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, τα χέρια της ήταν, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, «πρησμένα, καμένα και γεμάτα φουσκάλες».
Η 50χρονη είχε δεχθεί δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης που θεωρούνταν θανατηφόρες, χωρίς όμως να πεθάνει. Οι συνήγοροί της ζητούν πλέον όχι μόνο να διαφυλαχθούν τα σχετικά στοιχεία, αλλά και να μην επιχειρηθεί νέα εκτέλεση. Παράλληλα καλούν τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.
Την ίδια ώρα, η μητέρα της Κολίν Σλέμερ, της νεαρής γυναίκας για τη δολοφονία της οποίας καταδικάστηκε η Πάικ πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, αντέδρασε στις τελευταίες εξελίξεις λέγοντας ότι είχε εξαρχής το προαίσθημα ότι η θανατοποινίτισσα θα επιβίωνε.
Η ίδια είχε ταχθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια υπέρ της εκτέλεσης της Πάικ, δηλώνοντας ότι περίμενε την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Ερωτηθείσα για το τι θα πρέπει να συμβεί τώρα, απάντησε λακωνικά: «Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Θα κάνουν αυτό που θα κάνουν».
Η τοποθέτησή της έρχεται τη στιγμή που, ούτε καν η ίδια η πολιτεία του Τενεσί δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα επιχειρηθεί νέα εκτέλεση. Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης Μπιλ Λι ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις έως το τέλος του έτους και ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη. Παράλληλα, ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών Φρανκ Στράντα αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του εντός του μήνα.
Η νέα αυτή εξέλιξη δίνει άλλη διάσταση σε μια υπόθεση που ήδη έχει προκαλέσει σοβαρά ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η θανατική ποινή στις ΗΠΑ. Την ώρα που οι γιατροί παρακολουθούν την πορεία της 50χρονης, οι δικηγόροι της προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη ζητώντας να διατηρηθούν όλα τα στοιχεία από τη διαδικασία της εκτέλεσης, ενώ η μητέρα της Κολίν Σλέμερ, για τη δολοφονία της οποίας καταδικάστηκε η Πάικ, δηλώνει πως η απόφαση για την τύχη της Πάικ βρίσκεται πλέον αποκλειστικά στα χέρια των αρμόδιων αρχών.
«Η ανάρρωσή της είναι ιατρικά πρωτοφανής», ανέφεραν οι συνήγοροι της Πάικ σε ανακοίνωσή τους πριν από μερικές ώρες, προσθέτοντας ότι η πρόγνωσή της παραμένει αβέβαιη και ότι την περιμένει, τουλάχιστον, μακρά περίοδος αποκατάστασης. Παράλληλα, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των δικηγόρων της, έχει υποστεί «σοβαρές βλάβες» στα χέρια της και εξακολουθεί να είναι δεμένη με χειροπέδες και αλυσίδες στο κρεβάτι του νοσοκομείου.
Στο δικαστήριο οι δικηγόροι τηςΟι συνήγοροι της Πάικ θα εμφανιστούν σήμερα, Τετάρτη, σε δικαστήριο του Νάσβιλ, ζητώντας τη διατήρηση κάθε φυσικού, γραπτού και ηλεκτρονικού στοιχείου που σχετίζεται με την αποτυχημένη εκτέλεση. Στην επείγουσα προσφυγή τους υποστηρίζουν ότι το σωφρονιστικό σύστημα του Τενεσί υπέβαλε την Πάικ σε «σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία», κατηγορώντας τις Αρχές ότι αγνόησαν βασικούς ιατρικούς κανόνες και το ίδιο το πρωτόκολλο της θανατηφόρας ένεσης.
Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην προσφυγή, εκείνοι που είχαν αναλάβει τη διαδικασία επιχείρησαν να εξασφαλίσουν φλεβική πρόσβαση χρησιμοποιώντας «τουλάχιστον επτά βελόνες». Μία από αυτές, όταν αφαιρέθηκε, είχε λυγίσει σε γωνία 90 μοιρών.
Όταν η Πάικ μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, τα χέρια της ήταν, σύμφωνα με τους δικηγόρους της, «πρησμένα, καμένα και γεμάτα φουσκάλες».
Η 50χρονη είχε δεχθεί δύο δόσεις πεντοβαρβιτάλης που θεωρούνταν θανατηφόρες, χωρίς όμως να πεθάνει. Οι συνήγοροί της ζητούν πλέον όχι μόνο να διαφυλαχθούν τα σχετικά στοιχεία, αλλά και να μην επιχειρηθεί νέα εκτέλεση. Παράλληλα καλούν τον κυβερνήτη του Τενεσί Μπιλ Λι να μετατρέψει τη θανατική ποινή σε ισόβια χωρίς δυνατότητα αποφυλάκισης.
«Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ» λέει η μητέρα του θύματος
Την ίδια ώρα, η μητέρα της Κολίν Σλέμερ, της νεαρής γυναίκας για τη δολοφονία της οποίας καταδικάστηκε η Πάικ πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, αντέδρασε στις τελευταίες εξελίξεις λέγοντας ότι είχε εξαρχής το προαίσθημα ότι η θανατοποινίτισσα θα επιβίωνε.
Η ίδια είχε ταχθεί επανειλημμένα τα προηγούμενα χρόνια υπέρ της εκτέλεσης της Πάικ, δηλώνοντας ότι περίμενε την εφαρμογή της θανατικής ποινής. Ερωτηθείσα για το τι θα πρέπει να συμβεί τώρα, απάντησε λακωνικά: «Δεν έχει σημασία τι πιστεύω εγώ. Θα κάνουν αυτό που θα κάνουν».
Η τοποθέτησή της έρχεται τη στιγμή που, ούτε καν η ίδια η πολιτεία του Τενεσί δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα επιχειρηθεί νέα εκτέλεση. Μετά το περιστατικό, ο κυβερνήτης Μπιλ Λι ανέστειλε όλες τις εκτελέσεις έως το τέλος του έτους και ανακοίνωσε ανεξάρτητη έρευνα για το τι ακριβώς συνέβη. Παράλληλα, ο επικεφαλής των σωφρονιστικών υπηρεσιών Φρανκ Στράντα αναμένεται να αποχωρήσει από τη θέση του εντός του μήνα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα