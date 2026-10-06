Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων ζημιώνοντας το Δημόσιο: Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη
Άνοιγαν εστιατόρια, διαφημιστικές και μαγαζιά ρούχων ζημιώνοντας το Δημόσιο: Πώς δρούσε το κύκλωμα με αρχηγό τον Φίλιππο Καμπούρη
Οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων
Διαφημιστικές εταιρείες, εστιατόρια, νυχτερινά κέντρα και μαγαζιά ρούχων είναι μερικά μόνο από τα καταστήματα που φέρεται να άνοιγε το κύκλωμα που απομυζούσε το Δημόσιο προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.
Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.
Ακολούθως, άνοιγαν νέες εταιρείες επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Την ίδια ώρα εξετάζεται αν κάποια από τα τιμολόγια κόβονταν στο κόμμα του οποίου ηγείται ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του παρουσιαστή και της συζύγου του. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Όσον αφορά στους τελευταίους, πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.
Ως αρχηγικά μέλη της οργάνωσης, η οποία δρούσε από το 2021, φέρονται ο παρουσιαστής και πρόεδρος του ΛΑΟΣ Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του.
Όπως προέκυψε από την εκτεταμένη έρευνα των στελεχών Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων, οι κατηγορούμενοι άνοιγαν εταιρείες σε ονόματα «αχυρανθρώπων» χωρίς να αποδίδουν ασφαλιστικές εισφορές και, όταν τα χρέη συσσωρεύονταν, τις έκλειναν προκαλώντας στον ΕΦΚΑ ζημιά εκατομμυρίων ευρώ.
Ακολούθως, άνοιγαν νέες εταιρείες επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία. Την ίδια ώρα εξετάζεται αν κάποια από τα τιμολόγια κόβονταν στο κόμμα του οποίου ηγείται ο φερόμενος ως εγκέφαλος.
Μέχρι στιγμής οι αστυνομικοί έχουν προχωρήσει σε οκτώ συλλήψεις, μεταξύ αυτών και του παρουσιαστή και της συζύγου του. Στους συλληφθέντες περιλαμβάνονται λογιστές, επιχειρηματίες και «αχυράνθρωποι». Όσον αφορά στους τελευταίους, πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για δύο Έλληνες που αντιμετωπίζουν προβλήματα διαβίωσης.
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