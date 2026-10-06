Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι του GNTM
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GNTM Μοντέλα

Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι του GNTM

Το Bootcamp ολοκληρώθηκε το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, με 22 διαγωνιζόμενους να προκρίνονται στην επόμενη φάση

Αυτά είναι τα 22 μοντέλα που μπαίνουν στο σπίτι του GNTM
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Το Bootcamp του GNTM έφτασε στο τέλος του το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, με τους διαγωνιζόμενους να περιμένουν να μάθουν ποιοι θα εξασφάλιζαν μία θέση στο σπίτι του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων.

Είχε προηγηθεί η απαιτητική δοκιμασία στα Ναυπηγεία, όπου τα επίδοξα μοντέλα κλήθηκαν να μπουν στον ρόλο των εργαζομένων και να ποζάρουν κρατώντας εργαλεία. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας, οι κριτές προχώρησαν στις  επιλογές για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.

Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι διαγωνιζόμενοι θεωρούσαν ότι το σπίτι θα φιλοξενούσε συνολικά 20 μοντέλα. Για τον λόγο αυτό, όταν απέναντι στους κριτές βρέθηκαν τελευταίοι η Σταυρούλα Χ., ο Γιάννης και ο Ζαν, πίστεψαν ότι μόνο ένας από τους τρεις θα κατάφερνε να συνεχίσει. Τελικά, όμως, ήρθε η ανατροπή, καθώς και οι τρεις ενημερώθηκαν ότι περνούν στο σπίτι του GNTM.

Δείτε το βίντεο 


Με αυτόν τον τρόπο, ο αριθμός των διαγωνιζομένων που εξασφάλισαν την πρόκριση στην επόμενη φάση έφτασε τους 22. Αυτοί που κατάφεραν να κερδίσουν μια θέση στο σπίτι του τηλεοπτικού διαγωνισμού μοντέλων είναι: Μάνος, Μαριέττα, Chris, Παναγιώτα, Χρύσανθος, Καρολίνα, Nikolozi, Γιώργος, Ακύλλας, Σταύρος, Φωτεινή, Άννα, Ανθή, Μαρινέλα, Σταυρούλα Μ., Anastazja, Jean, Χρήστος, Νικόδημος, Σοφία, Σταυρούλα Χ. και Γιάννης.

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