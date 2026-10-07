«Θα αποφασίσουμε»: Ο Τραμπ δεν επιστρέφει τα κρατικά χρήματα για τις επίμαχες διαφημίσεις

Δημοκρατικοί καταγγέλλουν παράνομη πολιτική προπαγάνδα πριν τις ενδιάμεσες εκλογές – Ο Λευκός Οίκος μιλά για «ανακοίνωση κοινής ωφελείας»





Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, άφησε αργότερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει το ζήτημα, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι «θα αποφασίσουμε».







Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν αφορούσε επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη δαπανηθεί από το Δημόσιο.



Όταν ρωτήθηκε αργότερα εάν προτίθεται να επιστρέψει τα ποσά, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτές οι διαφημίσεις ήταν αληθινά καλές. Προωθούσαν τη χώρα. Το είχαν κάνει πολλοί άλλοι πρόεδροι. Θα αποφασίσουμε».







Οι κατηγορίες για πολιτική «προπαγάνδα» Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί δημόσιο χρήμα για πολιτική προβολή, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.



Το επίμαχο ασπρόμαυρο βίντεο, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, δείχνει τον Τραμπ να περπατά προς την κάμερα, ενώ ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών του στα οποία αναφέρεται σε «μάχη» κατά αντιπάλων, μεταξύ των οποίων «κομμουνιστές» και υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης».



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Η υπεράσπιση του Λευκού Οίκου Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την κατηγορία ότι πρόκειται για πολιτική διαφήμιση και χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σποτ «ανακοινώσεις κοινής ωφελείας», υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στην ενημέρωση και στην προβολή πατριωτικών μηνυμάτων.



Ντόναλντ Τραμπ δεν σχεδιάζει, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο , να επιστρέψει στα κρατικά ταμεία τα χρήματα που έχουν ήδη δαπανηθεί για την προβολή διαφημιστικών μηνυμάτων με πρωταγωνιστή τον ίδιο, τα οποία έχουν προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις ΗΠΑ ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών του Νοεμβρίου.Ο ίδιος ο Αμερικανός πρόεδρος, πάντως, άφησε αργότερα ανοιχτό το ενδεχόμενο να επανεξετάσει το ζήτημα, δηλώνοντας σε δημοσιογράφους ότι «θα αποφασίσουμε».Τη Δευτέρα, ο Τραμπ είχε ανακοινώσει μέσω Truth Social ότι στο εξής θα χρηματοδοτεί τις επίμαχες διαφημίσεις είτε προσωπικά είτε με χρήματα από το MAGA Inc., το super PAC που έχει δημιουργήσει για τη στήριξη της πολιτικής του δραστηριότητας.Ωστόσο, αξιωματούχος του Λευκού Οίκου διευκρίνισε ότι η συγκεκριμένη δήλωση δεν αφορούσε επιστροφή των χρημάτων που έχουν ήδη δαπανηθεί από το Δημόσιο.Όταν ρωτήθηκε αργότερα εάν προτίθεται να επιστρέψει τα ποσά, ο Τραμπ απάντησε: «Αυτές οι διαφημίσεις ήταν αληθινά καλές. Προωθούσαν τη χώρα. Το είχαν κάνει πολλοί άλλοι πρόεδροι. Θα αποφασίσουμε».Σύμφωνα με στοιχεία που επικαλείται το Associated Press, σχεδόν 12 εκατ. δολάρια έχουν ήδη δαπανηθεί για την προβολή των διαφημίσεων, στο πλαίσιο συμβολαίου ύψους περίπου 20 εκατ. δολαρίων που χρηματοδοτήθηκε από ομοσπονδιακούς πόρους.Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν την κυβέρνηση Τραμπ ότι χρησιμοποιεί δημόσιο χρήμα για πολιτική προβολή, λίγες εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.Το επίμαχο ασπρόμαυρο βίντεο, διάρκειας περίπου 30 δευτερολέπτων, δείχνει τον Τραμπ να περπατά προς την κάμερα, ενώ ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών του στα οποία αναφέρεται σε «μάχη» κατά αντιπάλων, μεταξύ των οποίων «κομμουνιστές» και υποστηρικτές της «παγκοσμιοποίησης».Το βίντεο ανοίγει με τη φράση «αυτή είναι η τελευταία μάχη» και ολοκληρώνεται με την ένδειξη ότι χρηματοδοτήθηκε από την αμερικανική κυβέρνηση. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, έχει προβληθεί μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου.Ο Λευκός Οίκος απορρίπτει την κατηγορία ότι πρόκειται για πολιτική διαφήμιση και χαρακτηρίζει τα συγκεκριμένα σποτ «ανακοινώσεις κοινής ωφελείας», υποστηρίζοντας ότι αποσκοπούν στην ενημέρωση και στην προβολή πατριωτικών μηνυμάτων.

Η αμερικανική προεδρία επιμένει επίσης ότι ανάλογες καμπάνιες έχουν χρησιμοποιηθεί και από προηγούμενες κυβερνήσεις.



Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της, υποστηρίζει ότι το περιεχόμενο των διαφημίσεων ξεπερνά τα όρια της θεσμικής ενημέρωσης και ζητά διερεύνηση για το κατά πόσον παραβιάζονται οι αυστηροί κανόνες που απαγορεύουν τη χρήση δημόσιου χρήματος για κομματικούς σκοπούς.