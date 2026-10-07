Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ πιέζει για «διαφάνεια» τη Μόσχα για τον θάνατο 28χρονης από πανώλη: Ο Τραμπ θα μιλήσει με τον Πούτιν
Η Ουάσινγκτον ζητά επίσημα περισσότερα στοιχεία από τη Ρωσία – Εξετάζεται εάν η 28χρονη είχε πνευμονική πανώλη ή άλλη μολυσματική νόσο, προβληματισμός αν είχε υπάρξει τροποποίηση στο παθογόνο
Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κλιμακώσει επίσημα το αίτημά της προς τη Ρωσία για περισσότερες πληροφορίες, καθώς, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το CNN, οι ρωσικές αρχές παραμένουν φειδωλές ως προς τα στοιχεία που κοινοποιούν.
Η εργαζόμενη απασχολούνταν στο Ερευνητικό Ινστιτούτο κατά της Πανώλης, στο Ιρκούτσκ της Σιβηρίας. Ο θάνατός της προκάλεσε άμεση κινητοποίηση στην Ουάσινγκτον, με τις αμερικανικές υπηρεσίες να επιχειρούν να συγκεντρώσουν πληροφορίες και να αξιολογήσουν εάν υπάρχει ευρύτερος κίνδυνος για τη δημόσια υγεία.
Επίσημο διάβημα προς τη ΜόσχαΟι ΗΠΑ απέστειλαν επίσημο διπλωματικό διάβημα ζητώντας πρόσθετες πληροφορίες για το περιστατικό.
«Έχουμε επισήμως ζητήσει επιπλέον πληροφορίες από τη ρωσική κυβέρνηση», δήλωσε εκπρόσωπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, προσθέτοντας ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε επικοινωνία και με άλλες χώρες προκειμένου να ανταλλάξουν πληροφορίες.
Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο κάλεσε, από την πλευρά του, τη Ρωσία να είναι περισσότερο διαφανής. «Είναι αυτονόητο ότι η Ρωσία πρέπει να μοιραστεί περισσότερες πληροφορίες με τον κόσμο», ανέφερε, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο το περιστατικό να είναι σοβαρότερο από όσο αρχικά εκτιμήθηκε.
Marco Rubio on Russia’s suspected plague case:— Clash Report (@clashreport) October 6, 2026
We already have measures in place to be able to address it if it’s something more serious than what so far has been acknowledged.
We encourage Russia to be transparent and share more information with the world so that all of us… pic.twitter.com/zo6Qnym8UG
Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ήταν «ανεύθυνο» να υπάρξουν εικασίες όσο παραμένουν τόσο περιορισμένα τα διαθέσιμα στοιχεία.
Επικοινωνία Τραμπ – ΠούτινΑμερικανοί αξιωματούχοι είχαν έρθει σε επαφή με τη ρωσική κυβέρνηση ήδη από την περασμένη Παρασκευή, μεταξύ άλλων μέσω ειδικών του Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε θέματα υγείας και του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών.
Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι επρόκειτο να συνομιλήσει «πολύ σύντομα» με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ζήτημα. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε επίσης ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες θα μπορούσαν να έχουν περισσότερες πληροφορίες εντός της επόμενης ημέρας.
Trump announces a call with Putin to discuss the plague outbreak in Russia— NEXTA (@nexta_tv) October 7, 2026
Russian news agencies reported that a call is expected, but did not specify what it would be about.
The US is preparing a diplomatic request to Moscow demanding details about the death of an employee at… https://t.co/0AoUzX1Jrm pic.twitter.com/5hAmNv4y0C
Το κρίσιμο ερώτημα: Τι σκότωσε την 28χρονηΈνα από τα βασικά ερωτήματα που παραμένουν αναπάντητα είναι εάν η εργαζόμενη προσβλήθηκε από πνευμονική πανώλη, μια σοβαρή αλλά αντιμετωπίσιμη λοίμωξη, ή από κάποια άλλη, άγνωστη μολυσματική ασθένεια.
Στο συγκεκριμένο ινστιτούτο μελετώνται, εκτός από την πανώλη, και άλλες επικίνδυνες ασθένειες, όπως η χολέρα, ο άνθρακας και ο μελιταίος πυρετός.
Οι αμερικανικές αρχές εξετάζουν επίσης εάν το παθογόνο που ενδεχομένως εμπλέκεται, είχε τροποποιηθεί εργαστηριακά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπάρχει για το εάν είχε εφαρμοστεί διαδικασία «gain of function», δηλαδή γενετική ή άλλη τροποποίηση που μπορεί να μεταβάλει σημαντικά τις ιδιότητες ενός παθογόνου. Ένα τέτοιο ενδεχόμενο θα άλλαζε σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι ΗΠΑ και άλλες χώρες θα προετοιμάζονταν για πιθανή αντιμετώπιση της απειλής.
Σχεδόν 200 άνθρωποι υπό παρακολούθησηΠαρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις ότι δεν υπάρχει άμεση απειλή για τους Αμερικανούς πολίτες, στο εσωτερικό της αμερικανικής κυβέρνησης υπάρχει έντονη ανησυχία λόγω της έλλειψης πληροφοριών.
Την ανησυχία ενισχύει και η αντίδραση των ρωσικών αρχών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της περιοχής Σελέχοφσκι, το νοσοκομείο όπου νοσηλεύτηκε η εργαζόμενη τέθηκε σε καραντίνα, ενώ περιφερειακά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι σχεδόν 200 άνθρωποι βρίσκονται υπό ιατρική παρακολούθηση. Άλλα μέσα ανέφεραν, μάλιστα, πως υπήρξε και δεύτερος νεκρός, ωστόσο η συγκεκριμένη επισήμανση δεν επιβεβαιώθηκε από ανεξάρτητα μέσα.
Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι ακόμη «δεν γνωρίζουμε πολλά για το τι πραγματικά συνέβη», προσθέτοντας ότι στην Ουάσινγκτον υπάρχει φόβος πως η Ρωσία ενδέχεται να μην είναι πλήρως διαφανής.
Δεν έχουν επιβληθεί νέοι ταξιδιωτικοί περιορισμοίΠαρά την ανησυχία, η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει προχωρήσει σε επιπλέον ταξιδιωτικούς περιορισμούς.
Οι ΗΠΑ ήδη συμβουλεύουν τους πολίτες τους να μην ταξιδεύουν στη Ρωσία, μεταξύ άλλων λόγω του κινδύνου αυθαίρετης κράτησης και του πολέμου στην Ουκρανία.
Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι πολλές από τις πληροφορίες γύρω από το περιστατικό παραμένουν ανεπιβεβαίωτες και κάλεσε τις ρωσικές αρχές να κοινοποιήσουν «γρήγορα και ανοικτά» ακριβή δεδομένα.
Στην κινητοποίηση και CDC, NSC και ΠΟΥΤο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ και το Στέιτ Ντιπάρτμεντ έχουν αναλάβει τον συντονισμό της προσπάθειας για συλλογή πληροφοριών και αξιολόγηση των κινδύνων.
Στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης ομοσπονδιακές υγειονομικές υπηρεσίες, μεταξύ των οποίων τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, καθώς και η αρμόδια υπηρεσία στρατηγικής ετοιμότητας και αντιμετώπισης υγειονομικών κρίσεων.
Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν προχωρήσει, επίσης, σε ανεπίσημη επικοινωνία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ο οποίος, από την πλευρά του, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι βρίσκεται σε επαφή με τις ρωσικές αρχές για να επιβεβαιώσει τις συνθήκες θανάτου του εργαζομένου, ωστόσο και ο ίδιος έχει μέχρι στιγμής λάβει περιορισμένες πληροφορίες.
«Πώς μπορεί να υπάρξει εμπιστοσύνη χωρίς διαφάνεια;»Ο Λόρενς Γκόστιν, καθηγητής Δικαίου Παγκόσμιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο Georgetown, υπογράμμισε ότι η έλλειψη διαφάνειας δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα.
«Εάν δεν υπάρχει διαφάνεια και ανεξάρτητη λογοδοσία, πώς μπορεί κανείς να εμπιστευθεί ότι το Κρεμλίνο δίνει πλήρεις και ακριβείς πληροφορίες;» διερωτήθηκε.
Κατά τον ίδιο, από τα διαθέσιμα στοιχεία προκύπτει ότι το εργαστήριο πραγματοποιούσε έρευνα πολύ υψηλού κινδύνου και ότι τίθενται ερωτήματα για τα μέτρα βιοασφάλειας.
Γιατί η πνευμονική πανώλη δεν θεωρείται «νέος Covid»Οι ειδικοί επισημαίνουν πάντως ότι, με τα έως τώρα δεδομένα, δεν υπάρχουν ενδείξεις πως το περιστατικό οδηγεί σε νέα παγκόσμια υγειονομική κρίση.
Η πνευμονική πανώλη προκαλείται από βακτήριο και δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ταχείας μετάδοσης που είχε ο κορωνοϊός. Παράλληλα, αν και μπορεί να αποβεί θανατηφόρα χωρίς θεραπεία, αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά με αντιβιοτικά όταν διαγνωστεί εγκαίρως.
Η απομακρυσμένη γεωγραφική θέση του ινστιτούτου στην ανατολική Ρωσία και η περιορισμένη δυνατότητα γρήγορης διασποράς της πνευμονικής πανώλης θεωρούνται επίσης παράγοντες που μειώνουν τον άμεσο κίνδυνο.
Ο προβληματισμός για ένα τροποποιημένο παθογόνοΠαρά τα παραπάνω, οι υγειονομικοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι τα δεδομένα θα άλλαζαν σημαντικά εάν επρόκειτο για τροποποιημένη μορφή του παθογόνου.
Οι ΗΠΑ διαθέτουν φαρμακευτικά αποθέματα για την αντιμετώπιση της συμβατικής πνευμονικής πανώλης. Δεν είναι, ωστόσο, σαφές εάν οι ίδιες θεραπείες θα ήταν αποτελεσματικές απέναντι σε μια πιθανώς τροποποιημένη εκδοχή ούτε πόσος χρόνος θα απαιτούνταν για την ανάπτυξη νέας θεραπείας.
Η Τζένιφερ Νούτσο, καθηγήτρια επιδημιολογίας και διευθύντρια του Pandemic Center στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Brown, προειδοποίησε ότι το περιστατικό έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι δυνατότητες αντιμετώπισης υγειονομικών κρίσεων τόσο στις ΗΠΑ όσο και διεθνώς έχουν αποδυναμωθεί.
Όπως σημείωσε, οι περικοπές χρηματοδότησης και η πίεση από άλλες κρίσεις έχουν επιβαρύνει σημαντικά τα συστήματα δημόσιας υγείας. «Μιλάμε για ένα πολύ εξαντλημένο σύστημα», είπε. «Το να προστεθεί ακόμη ένα παθογόνο πάνω στην ήδη δύσκολη προσπάθεια αντιμετώπισης άλλων επιδημιών θα ήταν εφιάλτης».
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