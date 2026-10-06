Μηνύσεις για προώθηση παράνομου τζόγου σε 18 influencers, ανάμεσά τους ράπερ και μοντέλα - «Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία», λέει ο Πιερρακάκης

Έως 50.000 ευρώ το πρόστιμο για παράνομη διαδικτυακή προώθηση παιγνίων - Ο ΥΠΟΙΚ σημείωσε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα - Όσα είπε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων

έχουν μπει 18 influencers, ανάμεσά τους γνωστοί ράπερ και μοντέλα, για υποθέσεις που αφορούν την προώθηση παράνομου τζόγου μέσω διαδικτύου και social media.



Όπως αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικώνέχουν ήδη κατατεθεί μηνύσεις και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι «η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη». «Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα» υπογράμμισε ο υπουργός.







Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή, αξιοποιώντας το διαδίκτυο, τα κινητά τηλέφωνα, τις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.



Οι μηνύσεις σε 18 influencers είναι από τα πρώτα απτά αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, μετά τη θέσπισή της τον περασμένο Ιούνιο.



Παράνομη αγορά 1,8 δισ. ευρώ Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. Την ίδια χρονιά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.



Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, τόσο την οικονομική διάσταση του προβλήματος όσο και τις κοινωνικές του επιπτώσεις. Η παράνομη αγορά στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος της νόμιμης αγοράς και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες.



Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτίθενται στους κινδύνους του παράνομου τζόγου. Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης.



Κλείσιμο Η παρανομία μετακινείται στα social media Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο, καθώς ο παράνομος τζόγος μεταφέρεται διαρκώς στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός συνδέσμου, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.



«Η παρανομία εξελίσσεται. Η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει», σημείωσε ο υπουργός, εξηγώντας τη λογική των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο.



Τα νέα εργαλεία της ΕΕΕΠ Τον περασμένο Ιούνιο άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δόθηκαν ισχυρότερα μέσα για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.



Παράλληλα, ενισχύθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ η Επιτροπή στελεχώθηκε με 110 οργανικές θέσεις. Από αυτές, οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό.



Στο μικροσκόπιο των Αρχώνγια υποθέσεις που αφορούν τηνΌπως αποκάλυψε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης , σε ομιλία του στην Επιτροπή Εποπτεία και Ελέγχου Παιγνίων για την εφαρμογή του νόμου κατά του παράνομου τζόγου,και οι υποθέσεις βρίσκονται στο στάδιο της προανάκρισης, στέλνοντας παράλληλα σαφές μήνυμα ότι «». «Το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: Το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα» υπογράμμισε ο υπουργός.Ο κ. Πιερρακάκης σημείωσε ότι περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη μαύρη λίστα, αποτυπώνοντας το μέγεθος της πρόκλησης για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου.Εξήγησε ότι ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή,Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός link, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.Οι μηνύσεις σε 18 influencers είναι από τα πρώτα απτά αποτελέσματα της νέας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου, μετά τη θέσπισή της τον περασμένο Ιούνιο.Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο υπουργός, περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά το 2025. Την ίδια χρονιά, περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια, ενώ περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.Οι αριθμοί αυτοί αποτυπώνουν, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, τόσο την οικονομική διάσταση του προβλήματος όσο και τις κοινωνικές του επιπτώσεις. Η παράνομη αγορά στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος της νόμιμης αγοράς και των επιχειρήσεων που τηρούν τους κανόνες.Παράλληλα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι εκτίθενται στους κινδύνους του παράνομου τζόγου. Ο υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις νεότερες ηλικίες, οι οποίες βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης.Το πρόβλημα γίνεται πιο σύνθετο, καθώς ο παράνομος τζόγος μεταφέρεται διαρκώς στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα. Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί σε σύντομο χρονικό διάστημα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε μεγάλο κοινό μέσω ενός συνδέσμου, ενός βίντεο, ενός influencer ή ενός streamer.«Η παρανομία εξελίσσεται. Η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει», σημείωσε ο υπουργός, εξηγώντας τη λογική των αλλαγών στο θεσμικό πλαίσιο.Τον περασμένο Ιούνιο άλλαξε το θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση του παράνομου τζόγου. Στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων δόθηκαν ισχυρότερα μέσα για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων της.Παράλληλα, ενισχύθηκε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες, ενώ η Επιτροπή στελεχώθηκε με 110 οργανικές θέσεις. Από αυτές, οι 40 αφορούν ειδικό επιστημονικό προσωπικό.

Το νέο πλαίσιο προβλέπει επίσης τη δυνατότητα επιβολής άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.



Οι μηνύσεις σε βάρος των 18 influencers αποτελούν την πρώτη γνωστή ποινική διάσταση της εφαρμογής του νέου πλαισίου. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία και δεν έχει ανακοινωθεί η έκβασή τους.



Η τεχνολογία στην υπηρεσία των ελέγχων Στόχος των αρχών δεν είναι μόνο να επιβάλλονται κυρώσεις μετά τη διαπίστωση μιας παράβασης, αλλά και να εντοπίζεται νωρίτερα η παράνομη δραστηριότητα.



Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ αξιοποιεί νέα ψηφιακά εργαλεία και τεχνητή νοημοσύνη για τη χαρτογράφηση παράνομων δικτύων, τον ταχύτερο εντοπισμό παράνομων ιστοτόπων και την αναγνώριση των καναλιών μέσω των οποίων προωθούνται.



Η διαδικασία προβλέπει συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους παρόχους πρόσβασης, ώστε να προχωρά ο αποκλεισμός των παράνομων ιστοτόπων.



«Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της», ανέφερε ο υπουργός.



«Κλειδί» η πρόληψη Ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι η καταστολή δεν αρκεί. Απαιτούνται πρόληψη, ενημέρωση και συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού, με βασική προτεραιότητα την προστασία των ανηλίκων και των νέων.



«Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή», δήλωσε.



Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΕΕΠ καλείται να έχει παρουσία όχι μόνο στους ελέγχους, αλλά και στις πλατφόρμες και τα κοινωνικά δίκτυα, όπου βρίσκεται το νεότερο κοινό.



Ο υπουργός ξεκαθάρισε, τέλος, ότι η πολιτική ηγεσία δεν υποδεικνύει ποιοι θα ελεγχθούν ούτε παρεμβαίνει στον τρόπο διεξαγωγής των ελέγχων, καθώς η ΕΕΕΠ είναι ανεξάρτητη Αρχή. Η ευθύνη της κυβέρνησης, όπως είπε, είναι να διαμορφώνει το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να παρέχει στην Επιτροπή το αναγκαίο προσωπικό και τα τεχνολογικά εργαλεία.





H ομιλία του Κυριάκου Πιερρακάκη Αναλυτικά η ομιλία του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων, κατά την ενημέρωση για την εφαρμογή του νόμου για την καταπολέμηση του παράνομου τζόγου και την πορεία των ελέγχων



Κυρίες και κύριοι,



Στην πολιτική, ένας νόμος κρίνεται την ημέρα που ψηφίζεται. Κυρίως όμως κρίνεται από το αν εφαρμόζεται και, τελικά, από το αν αλλάζει την πραγματικότητα. Και στην περίπτωση του παράνομου τζόγου, η δύσκολη πραγματικότητα που είχαμε μπροστά μας αποτυπώνεται σε τρεις αριθμούς:



Το 2025,

• περίπου 1,8 δισ. ευρώ παίχτηκαν στην παράνομη αγορά,

• περίπου 900.000 άνθρωποι συμμετείχαν σε παράνομα παίγνια και

• περίπου 15.000 ιστότοποι είχαν ενταχθεί στη blacklist.



Οι αριθμοί αυτοί δείχνουν το μέγεθος της πρόκλησης που έπρεπε να αντιμετωπίσουμε. Πρώτα απ’ όλα, ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, με εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους εκτεθειμένους στους κινδύνους του παράνομου τζόγου και ιδιαίτερα τις νεότερες ηλικίες, που βρίσκονται όλο και περισσότερο στο στόχαστρο επιθετικών μορφών διαδικτυακής προώθησης. Ταυτόχρονα, μια παράνομη αγορά τεράστιας οικονομικής κλίμακας, που στερεί έσοδα από το Δημόσιο και λειτουργεί σε βάρος της νόμιμης αγοράς και εκείνων που τηρούν τους κανόνες.



Το πρόβλημα γίνεται ακόμη πιο σύνθετο επειδή ο παράνομος τζόγος αλλάζει συνεχώς μορφή. Μεταφέρεται στο διαδίκτυο, στα κινητά τηλέφωνα, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα. Ένας παράνομος ιστότοπος μπορεί να εμφανιστεί, να αλλάξει διεύθυνση και να επανεμφανιστεί πολύ γρήγορα, ενώ ένα παράνομο παιχνίδι μπορεί να φτάσει σε ένα τεράστιο κοινό μέσα από ένα link, ένα βίντεο, έναν influencer ή έναν streamer. Η παρανομία εξελίσσεται. Η απάντηση του κράτους πρέπει να την προλαβαίνει.



Αυτή ήταν η δέσμευση που αναλάβαμε και γι’ αυτό τον περασμένο Ιούνιο αλλάξαμε το θεσμικό πλαίσιο.

• Δώσαμε στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων ισχυρότερα μέσα για να κάνει αποτελεσματικότερα τη δουλειά της,

• ενισχύσαμε το Σώμα Ελεγκτών Παιγνίων με ειδικές ανακριτικές αρμοδιότητες,

• στελεχώσαμε την Επιτροπή με 110 οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 40 ειδικού επιστημονικού προσωπικού, ώστε να διαθέτει την τεχνογνωσία και την επιχειρησιακή ικανότητα που απαιτεί μια σύγχρονη εποπτική Αρχή.

• θεσπίσαμε τη δυνατότητα άμεσων διοικητικών κυρώσεων για την παράνομη διαδικτυακή προώθηση, με πρόστιμα που μπορούν να φτάσουν τις 50.000 ευρώ ανά παράβαση.



Σήμερα, λίγους μήνες μετά, είμαστε εδώ για να δούμε πώς όλα αυτά μεταφράζονται στην πράξη. Υπάρχουν ήδη τα πρώτα αποτελέσματα, τα οποία θα δούμε αναλυτικά σε λίγο. Γνωρίζουμε, όμως, ότι έχουν κατατεθεί μηνύσεις σε 18 influencers και ότι οι σχετικές υποθέσεις βρίσκονται σε προανακριτική διαδικασία.



Και το μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση πρέπει να είναι ένα: το διαδίκτυο δεν είναι ζούγκλα. Η δημοφιλία δεν προσφέρει ασυλία και η επιρροή συνεπάγεται ευθύνη. Όποιος χρησιμοποιεί τη δύναμη και την απήχησή του για να προωθεί παράνομο τζόγο πρέπει να γνωρίζει ότι θα εντοπίζεται, θα ελέγχεται και θα αντιμετωπίζει τις συνέπειες που προβλέπει ο νόμος.



Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο να γίνουμε αποτελεσματικότεροι στην επιβολή κυρώσεων όταν η παράβαση έχει ήδη συντελεστεί. Το πραγματικό στοίχημα είναι να εντοπίζουμε την παρανομία νωρίτερα και να παρεμβαίνουμε γρηγορότερα. Και γι’ αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία η δουλειά που γίνεται εδώ με τα νέα ψηφιακά εργαλεία και την Τεχνητή Νοημοσύνη, ώστε να μπορούμε να χαρτογραφούμε παράνομα δίκτυα, να εντοπίζουμε ταχύτερα παράνομους ιστοτόπους και τα κανάλια μέσα από τα οποία προωθούνται και, σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων και τους παρόχους πρόσβασης, να προχωρούμε στον αποκλεισμό τους.



Η τεχνολογία δεν μπορεί να λειτουργεί ως ασπίδα της παρανομίας. Πρέπει να γίνει εργαλείο για την αντιμετώπισή της. Τα προηγούμενα χρόνια χρησιμοποιήσαμε την τεχνολογία για να κάνουμε το κράτος πιο εύκολο για τον πολίτη. Τώρα έχουμε τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε ακόμη περισσότερο για να κάνουμε το κράτος πιο αποτελεσματικό στην προστασία του πολίτη. Ένα κράτος που δεν περιμένει απλώς μια καταγγελία για να κινηθεί, αλλά αξιοποιεί δεδομένα, σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία και Τεχνητή Νοημοσύνη για να εντοπίζει, να ελέγχει και να παρεμβαίνει.



Και εδώ θέλω να είμαι σαφής. Το γεγονός ότι μια παράνομη δραστηριότητα γίνεται στο διαδίκτυο δεν δημιουργεί καμία «γκρίζα ζώνη». Το γεγονός ότι ένας ιστότοπος μπορεί να εδρεύει εκτός Ελλάδας δεν σημαίνει ότι υπάρχει ανοχή. Και το γεγονός ότι η προώθηση γίνεται μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα δεν απαλλάσσει κανέναν από την ευθύνη του. Οι κανόνες ισχύουν παντού και για όλους.



Όμως η καταστολή από μόνη της δεν αρκεί, γιατί ο πυρήνας του προβλήματος παραμένει κοινωνικός. Χρειαζόμαστε πρόληψη, ενημέρωση και συνεργασία με όλους τους αρμόδιους φορείς για την αντιμετώπιση του εθισμού και, κυρίως, χρειάζεται να προστατεύσουμε τους ανηλίκους και τους νέους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να θεωρήσουμε κανονικότητα μια νέα γενιά που συναντά τον τζόγο όλο και νωρίτερα μέσα στην καθημερινή ψηφιακή της ζωή. Γι’ αυτό και η ΕΕΕΠ πρέπει να είναι παρούσα όχι μόνο στον έλεγχο, αλλά και στην ενημέρωση, στις πλατφόρμες και στα κοινωνικά δίκτυα, εκεί όπου βρίσκονται σήμερα οι νέοι.



Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων είναι ανεξάρτητη Αρχή και η ανεξαρτησία της είναι απολύτως σεβαστή. Η πολιτική ηγεσία ούτε υποδεικνύει ποιος θα ελεγχθεί ούτε παρεμβαίνει στον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται ένας έλεγχος. Η δική μας ευθύνη είναι να διαμορφώνουμε το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο και να δίνουμε στην Αρχή τους ανθρώπους και τα τεχνολογικά εργαλεία που χρειάζεται για να κάνει τη δουλειά της. Και έχουμε ταυτόχρονα την ευθύνη να παρακολουθούμε αν η δημόσια πολιτική που σχεδιάσαμε παράγει το αποτέλεσμα για το οποίο σχεδιάστηκε.



Αυτός είναι και ο λόγος που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Δεν ψηφίσαμε τον νόμο τον Ιούνιο για να θεωρήσουμε ότι ολοκληρώσαμε τη δουλειά μας. Τον ψηφίσαμε για να εφαρμοστεί και να φέρει πραγματική αλλαγή. Και θα είμαστε δίπλα σας να σας στηρίζουμε σε κάθε σας βήμα.

Κωστής Πλάντζος 06.10.2026, 15:00