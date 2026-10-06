Φρίκη στην Υεμένη: Στρατιώτες της κυβέρνησης κυνηγούν και πατούν με τα οχήματα τους Χούθι που είχαν παραδοθεί, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Υεμένη Χούθι Σαουδική Αραβία Ερυθρά θάλασσα

Φρίκη στην Υεμένη: Στρατιώτες της κυβέρνησης κυνηγούν και πατούν με τα οχήματα τους Χούθι που είχαν παραδοθεί, βίντεο

Σε απόσπασμα βίντεο, μια ομάδα Χούθι φαίνεται να σηκώνει τα χέρια σε ένδειξη παράδοσης, λίγο πριν ένα τεθωρακισμένο όχημα περάσει από πάνω τους ενώ ο οδηγός ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ»

Φρίκη στην Υεμένη: Στρατιώτες της κυβέρνησης κυνηγούν και πατούν με τα οχήματα τους Χούθι που είχαν παραδοθεί, βίντεο
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Δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία πάτησαν με τεθωρακισμένα οχήματα τους αντάρτες  Χούθι  ενώ είχαν παραδοθεί, σύμφωνα με βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα τη Δευτέρα, καθώς μαίνονταν σφοδρές συγκρούσεις για τον έλεγχο μιας σημαντικής θαλάσσιας οδού στην Ερυθρά Θάλασσα.

Σε ένα απόσπασμα βίντεο, μια ομάδα μαχητών των Χούθι φαίνεται να σηκώνει τα χέρια σε ένδειξη παράδοσης, λίγο πριν ένα τεθωρακισμένο όχημα περάσει από πάνω τους. Ο οδηγός ακούγεται να φωνάζει «Αλλάχου Άκμπαρ», (ο Θεός είναι μεγάλος).

Σε ένα άλλο βίντεο, ένα τεθωρακισμένο όχημα περνά πάνω από αρκετούς τραυματισμένους αντάρτες που είχαν σηκώσει τα χέρια τους ενώ βρίσκονταν πεσμένοι στο έδαφος. Ένα τρίτο βίντεο δείχνει τους Χούθι να διασχίζουν ρηχά νερά και να παρασύρονται από τεθωρακισμένο όχημα. Κάποιοι φαίνεται επίσης να πυροβολούνται.



Οι εικόνες ήρθαν στη δημοσιότητα καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης, με την υποστήριξη της σαουδαραβικής αεροπορίας, ενέτειναν την επίθεσή τους με στόχο να εκδιώξουν τους Χούθι, που υποστηρίζονται από το Ιράν, από το στενό Μπαμπ ελ-Μαντέμπ, το οποίο οι αντάρτες κατέλαβαν σε μια αιφνιδιαστική επίθεση τον περασμένο μήνα.

Και οι δύο πλευρές έχουν αναφέρει μεγάλες απώλειες στις μάχες κατά μήκος των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα, καθώς και γύρω από την πόλη Ταΐζ.

Οι Συμβάσεις της Γενεύης του 1949, τις οποίες έχει επικυρώσει η Υεμένη, απαγορεύουν τη βία εναντίον μαχητών που βρίσκονται «hors de combat» — δηλαδή εκτός μάχης — συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παραδοθεί ή έχουν καταστεί ανίκανοι να πολεμήσουν λόγω τραυματισμών.


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Σφοδρές συγκρούσεις ξέσπασαν τη Δευτέρα για τον έλεγχο μιας από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του κόσμου.

Στήλες καπνού υψώνονταν πάνω από την πρωτεύουσα Σαναά, που ελέγχεται από τους Χούθι, μετά από σαουδαραβικές αεροπορικές επιδρομές σε τουλάχιστον μία τοποθεσία στην πόλη.

Στρατιωτικές πηγές της Υεμένης που βρίσκονταν στην περιοχή δήλωσαν στην Telegraph ότι η επιχείρηση ξεκίνησε με κύματα αεροπορικών επιδρομών υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας και με χερσαία προέλαση κυβερνητικών μονάδων προς το στενό.

Οι αντάρτες Χούθι δήλωσαν ότι αντιστέκονταν στην επίθεση και αρνήθηκαν ότι οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν σημειώσει πρόοδο.

Εάν οι δυνάμεις της Υεμένης που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία κατάφερναν να ανακτήσουν τον έλεγχο του στενού, αυτό θα μπορούσε να προσφέρει σημαντική ενίσχυση της ασφάλειας για τη ναυσιπλοΐα μέσω αυτού του στενού περάσματος, το οποίο αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τη μεταφορά πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία δήλωσαν ότι κατέλαβαν μεγάλα τμήματα της περιοχής Ντουμπάμπ, η οποία δεσπόζει πάνω από το Μπαμπ ελ-Μαντέμπ.

Ο ταξίαρχος Ματζίντ αλ-Νουζαϊλί, εκπρόσωπος των δυνάμεων που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία, δήλωσε ότι τα στρατεύματα ενίσχυσαν τον έλεγχό τους στην περιοχή και ότι ορισμένοι πολιορκημένοι αντάρτες  Χούθι διέφυγαν με βάρκες.

Περιέγραψε την επιχείρηση ως «στρατηγική επιθετική επιχείρηση» που αξιοποίησε «σύγχρονες δυνατότητες». Σύμφωνα με τις αναφορές, από τα ξημερώματα είχαν πραγματοποιηθεί περισσότερα από 1.000 πλήγματα.

Ο υπουργός Άμυνας της Υεμένης δήλωσε ότι οι δυνάμεις είχαν θέσει «υπό πλήρη έλεγχο το Μπαμπ αλ-Μαντέμπ και το νησί Μαγιούν».

Η επίθεση αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης εκστρατείας, με την ονομασία «Επιχείρηση Αυγή της Υεμένης», την οποία ανακοίνωσε την Κυριακή η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της χώρας.

Καθώς έπεφτε η νύχτα, οι δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία δήλωσαν ότι είχαν καταλάβει τη στρατηγικής σημασίας παραθαλάσσια πόλη Μόκα και προωθούνταν προς τα βόρεια, προς τις πόλεις Γιαχτούλ, Τζιράν, Μαουσίτζ και Αλ-Χαουχάχ, στις ακτές της Ερυθράς Θάλασσας.

Η Μόκα, το ιστορικό λιμάνι εμπορίου καφέ από το οποίο πήρε το όνομά του ο καφές μόκα, είχε καταληφθεί από τους Χούθι τον περασμένο μήνα, κατά τη διάρκεια της αιφνιδιαστικής ταχείας προέλασής τους κατά μήκος της ακτής.

Το φιλοκυβερνητικό πρακτορείο ειδήσεων Saba της Υεμένης επικαλέστηκε στρατιωτική πηγή, σύμφωνα με την οποία οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν ανακαταλάβει την πόλη, δυτικά της επαρχίας Ταΐζ, και προχωρούσαν στην ασφάλισή της.
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