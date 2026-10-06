Ο Καρβέλας για την κόντρα με τη Βίσση: Δυστυχώς η Άννα έχει πάρει έναν δρόμο που δεν με βρίσκει σύμφωνο, νιώθω συντριβή - Τι λέει για τις 300.000 ευρώ