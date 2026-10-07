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Κλειστοί δρόμοι σήμερα (7/10) στην Αθήνα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κέντρο λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο
Κλειστοί δρόμοι σήμερα (7/10) στην Αθήνα: Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για το κέντρο λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο
Με αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί σήμερα το πρωί - Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτές – Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 06:00 της Πέμπτης
Σε αστυνομικό κλοιό βρίσκεται σήμερα, Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, το κέντρο της Αθήνας, λόγω της επίσημης επίσκεψης του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, με εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και ιδιαίτερα αυξημένα μέτρα ασφαλείας.
Οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την κορύφωση των μέτρων να αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.
Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.
Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20’ στην έξοδο για Λαμία.
Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία και στην Περιφερειακή Υμηττού έχει καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:
- η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
Οι περιορισμοί έχουν αρχίσει να εφαρμόζονται σταδιακά από το απόγευμα και το βράδυ της Τρίτης και θα παραμείνουν σε ισχύ έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου, με την κορύφωση των μέτρων να αναμένεται καθ' όλη τη διάρκεια της Τετάρτης.
Καθώς δεν έχουν ανακοινωθεί συγκεκριμένες ώρες κλεισίματος για κάθε δρόμο, οι διακοπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται δυναμικά, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αυτοκινητοπομπής του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών και τις ανάγκες του σχεδίου ασφαλείας.
Η ΕΛ.ΑΣ. συνιστά στους οδηγούς να αποφεύγουν σήμερα, εφόσον είναι δυνατόν, τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο στο κέντρο και να προτιμούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.
Live η κίνηση στους δρόμουςΜε αρκετή υπομονή θα πρέπει να οπλιστούν οι οδηγοί σήμερα το πρωί στην Αθήνα καθώς υπάρχει μποτιλιάρισμα από τον Πειραιά και το Χαϊδάρι μέχρι τη Νέα Ερυθραία και το Ελληνικό.
Δείτε live την κίνηση στους δρόμους
Στην Αττική Οδό οι καθυστερήσεις προς το Αεροδρόμιο ξεπερνούν τα 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας, ενώ οι καθυστερήσεις φτάνουν τα 20’ στην έξοδο για Λαμία.
Στο ρεύμα προς την Ελευσίνα υπάρχουν καθυστερήσεις 5’-10’ στην έξοδο για Λαμία και στην Περιφερειακή Υμηττού έχει καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας.
Καθυστερήσεις προς Αεροδρόμιο:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 7, 2026
άνω των 30΄ από Φυλής έως Κηφισίας,
15’-20’ στην έξοδο για Λαμία.
Καθυστερήσεις προς Ελευσίνα:
5’-10’ στην έξοδο για Λαμία.
Περιφ.Υμηττού καθυστερήσεις 10΄-15΄από Πλακεντίας έως Κηφισίας. https://t.co/1JoUHB18YJ
Ποιοι δρόμοι επηρεάζονταιΠροσωρινές διακοπές και εκτροπές της κυκλοφορίας θα πραγματοποιούνται στους βασικούς οδικούς άξονες του κέντρου της Αθήνας και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από την πλατεία Συντάγματος.
Στο επίκεντρο των ρυθμίσεων βρίσκονται:
- η λεωφόρος Βασιλίσσης Σοφίας
- η λεωφόρος Βασιλέως Κωνσταντίνου
- η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
- η Πανεπιστημίου
- η Σταδίου
- οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος
Οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα σημεία. Η Αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.
Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες επαφές του.
Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.
Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.
Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.
Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην επιχείρηση, με δυνάμεις από την Τροχαία, την Ασφάλεια, τις υπηρεσίες Τάξης και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.
Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η χρήση drones για εναέρια επιτήρηση, ενώ ισχυρή θα είναι η παρουσία της Αστυνομίας σε όλα τα σημεία όπου θα βρεθεί ο Μάρκο Ρούμπιο.
Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προβλέπονται στην Πνύκα, όπου θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα ψηλά σημεία.
Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου, την αμερικανική πρεσβεία, καθώς και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή.
Η ζώνη της απαγόρευσης περικλείεται από τις οδούς:
Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.
Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και την πιθανότητα σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.
Για όσους πρόκειται να κινηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, το βασικό δεδομένο είναι ότι οι περιορισμοί θα μεταβάλλονται ανάλογα με το πρόγραμμα της αμερικανικής αποστολής. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον μπορούν, την περιοχή, ενώ και οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές έκτακτες αλλαγές και καθυστερήσεις.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το ειδικό καθεστώς ασφαλείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης ομιλία στην Πνύκα, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Για τον λόγο αυτό, αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα μπορεί να εμφανίζονται κατά διαστήματα όχι μόνο στην περιοχή του Συντάγματος και της Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις διαδρομές προς την Πνύκα και γενικότερα στα σημεία από τα οποία θα κινηθεί η αυτοκινητοπομπή.
- η λεωφόρος Βασιλίσσης Αμαλίας
- η Πανεπιστημίου
- η Σταδίου
- οι δρόμοι περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος
Οι περιορισμοί, ωστόσο, δεν εξαντλούνται στα συγκεκριμένα σημεία. Η Αστυνομία μπορεί να προχωρά σε διακοπές και εκτροπές και σε άλλους δρόμους, ανάλογα με τις μετακινήσεις της αμερικανικής αποστολής.
Ιδιαίτερα προβλήματα αναμένονται στις περιοχές από τις οποίες θα διέλθει η αυτοκινητοπομπή του Ρούμπιο, καθώς και γύρω από τους χώρους όπου έχουν προγραμματιστεί οι επίσημες επαφές του.
Τι ισχύει για το Μετρό και τα Μέσα Μαζικής ΜεταφοράςΜέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινωθεί πολύωρο κλείσιμο σταθμών του Μετρό καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας ειδικά λόγω της επίσκεψης Ρούμπιο.
Ωστόσο, εάν κριθεί αναγκαίο για λόγους ασφαλείας, σταθμοί στο κέντρο μπορούν να κλείνουν προσωρινά με εντολή της Αστυνομίας, με τους συρμούς να διέρχονται χωρίς να πραγματοποιούν στάση και τους σταθμούς να ανοίγουν ξανά όταν εκλείψει ο λόγος του περιορισμού.
Παράλληλα, οι επιβάτες θα πρέπει να έχουν υπόψη τους τις ήδη προγραμματισμένες βραδινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 3 λόγω έργων, οι οποίες επηρεάζουν μεταξύ άλλων σταθμούς στο κέντρο.
Αλλαγές και καθυστερήσεις θεωρούνται πιθανές και στις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ που διέρχονται από το κέντρο, καθώς οι προσωρινές διακοπές της οδικής κυκλοφορίας μπορεί να οδηγούν σε εκτροπές των δρομολογίων.
Οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν τις τελευταίες ενημερώσεις του ΟΑΣΑ και της ΣΤΑΣΥ, καθώς αλλαγές μπορούν να αποφασιστούν ακόμη και κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί, drones και ελεύθεροι σκοπευτέςΙδιαίτερα αυξημένα είναι τα μέτρα ασφαλείας για την επίσκεψη του επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας.
Περισσότεροι από 3.000 αστυνομικοί αναμένεται να συμμετάσχουν συνολικά στην επιχείρηση, με δυνάμεις από την Τροχαία, την Ασφάλεια, τις υπηρεσίες Τάξης και άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες.
Στο σχέδιο περιλαμβάνεται και η χρήση drones για εναέρια επιτήρηση, ενώ ισχυρή θα είναι η παρουσία της Αστυνομίας σε όλα τα σημεία όπου θα βρεθεί ο Μάρκο Ρούμπιο.
Ιδιαίτερα αυστηρά μέτρα προβλέπονται στην Πνύκα, όπου θα πραγματοποιήσει την ομιλία του, με πληροφορίες να αναφέρουν ότι στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνεται και η ανάπτυξη ελεύθερων σκοπευτών σε επιλεγμένα ψηλά σημεία.
Αντίστοιχα μέτρα εφαρμόζονται γύρω από το υπουργείο Εξωτερικών, το Μέγαρο Μαξίμου, την αμερικανική πρεσβεία, καθώς και κατά μήκος των διαδρομών που θα ακολουθήσει η αυτοκινητοπομπή.
Απαγόρευση συγκεντρώσεων έως τις 06:00 της ΠέμπτηςΠαράλληλα, από τις 06:00 της Τετάρτης 7 Οκτωβρίου έως τις 06:00 της Πέμπτης 8 Οκτωβρίου βρίσκεται σε ισχύ απαγόρευση δημοσίων υπαίθριων συναθροίσεων και μηχανοκίνητων πορειών σε συγκεκριμένη περιοχή της Αθήνας.
Η ζώνη της απαγόρευσης περικλείεται από τις οδούς:
Ριζάρη – Πλουτάρχου – Κλεομένους – Μελίνας Μερκούρη – Κόνιαρη – Αναστασίου Τσόχα – Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας – Καισαρείας – Μιχαλακοπούλου – Αλκμάνος – Ίωνος Δραγούμη – Λεωφόρο Βασιλέως Αλεξάνδρου – Ευφρονίου – Ριζάρη.
Η ΕΛ.ΑΣ. αιτιολογεί την απόφαση επικαλούμενη τον κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και την πιθανότητα σοβαρής διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής στην περιοχή.
Για όσους πρόκειται να κινηθούν σήμερα στο κέντρο της Αθήνας, το βασικό δεδομένο είναι ότι οι περιορισμοί θα μεταβάλλονται ανάλογα με το πρόγραμμα της αμερικανικής αποστολής. Οι οδηγοί καλούνται να αποφεύγουν, εφόσον μπορούν, την περιοχή, ενώ και οι επιβάτες των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς θα πρέπει να υπολογίζουν πιθανές έκτακτες αλλαγές και καθυστερήσεις.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα αίρονται σταδιακά μετά την ολοκλήρωση των μετακινήσεων του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ το ειδικό καθεστώς ασφαλείας αναμένεται να ολοκληρωθεί τις πρωινές ώρες της Πέμπτης.
Το πρόγραμμα του Ρούμπιο στην ΑθήναΟ Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών έχει συνάντηση με τον υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη και συμμετέχει στον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου Ελλάδας - ΗΠΑ.
Το πρόγραμμά του περιλαμβάνει επίσης ομιλία στην Πνύκα, ενώ στις 19:00 είναι προγραμματισμένη η συνάντησή του στο Μέγαρο Μαξίμου με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.
Για τον λόγο αυτό, αυξημένα κυκλοφοριακά προβλήματα μπορεί να εμφανίζονται κατά διαστήματα όχι μόνο στην περιοχή του Συντάγματος και της Βασιλίσσης Σοφίας, αλλά και στις διαδρομές προς την Πνύκα και γενικότερα στα σημεία από τα οποία θα κινηθεί η αυτοκινητοπομπή.
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