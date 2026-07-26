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Εκρήξεις και πυρκαγιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
Εκρήξεις και πυρκαγιές από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο
Συναγερμός στην ουκρανική πρωτεύουσα μετά από προειδοποίηση για βαλλιστικούς πυραύλους – Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα
Συναγερμός για ρωσική πυραυλική επίθεση σήμανε σήμερα στην πρωτεύουσα της Ουκρανίας, με την Πολεμική Αεροπορία να αναφέρει πως το Κίεβο βρίσκεται στο στόχαστρο ρωσικών βαλλιστικών πυραύλων.
Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε μέσω Telegram πως συντρίμμια έπεσαν σε πολυώροφα κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.
Εκρήξεις ακούστηκαν σε αρκετές συνοικίες της πόλης, σύμφωνα με μαρτυρίες που μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
Ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο ενημέρωσε μέσω Telegram πως συντρίμμια έπεσαν σε πολυώροφα κτίρια, με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν πυρκαγιές, χωρίς να υπάρχουν πληροφορίες για θύματα μέχρι στιγμής.
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