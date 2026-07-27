Τρεις τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
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Παρίσι Επίθεση με μαχαίρι Τραυματίες

Τρεις τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Σε σοβαρή κατάσταση δύο γυναίκες - Ο δράστης φέρεται να έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη σύλληψή του

Τρεις τραυματίες έπειτα από επίθεση με μαχαίρι στο Παρίσι: Ο δράστης ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας
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Συναγερμός σήμανε το πρωί της Δευτέρας στο Παρίσι, όταν άνδρας οπλισμένος με δύο μαχαίρια επιτέθηκε σε περαστικούς κοντά στην περιοχή Porte de Clichy, τραυματίζοντας τρία άτομα 19, 24 και 36 ετών.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 11:30 (τοπική ώρα). Στο σημείο έσπευσαν άμεσα διασώστες, οι οποίοι παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομεία της γαλλικής πρωτεύουσας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, δύο γυναίκες έχουν τραυματιστεί σοβαρά. Ωστόσο, οι γιατροί εκτιμούν ότι η ζωή τους δεν διατρέχει άμεσο κίνδυνο.


Ακινητοποιήθηκε από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Ο δράστης ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη λίγα λεπτά μετά την επίθεση από αστυνομικό της Αστυνομικής Διεύθυνσης Παρισιού, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας. Την παρέμβασή του εξήρε ο υπουργός Εσωτερικών της Γαλλίας, Μπρουνό Ρεταγιό.

Όπως έγινε γνωστό από τις γαλλικές Αρχές, ο συλληφθείς φέρεται να έκανε ασυνάρτητες δηλώσεις κατά τη σύλληψή του, ενώ η ταυτότητά του δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί.
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