Τραμπ: Ανόητη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν, εκτόξευσε drones και χτύπησε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
Τραμπ: Ανόητη παραβίαση της εκεχειρίας από το Ιράν, εκτόξευσε drones και χτύπησε πλοίο στα Στενά του Ορμούζ
Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι ένα από τα τέσσερα drones έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε σε ανάρτησή του ότι η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν εκτόξευσε τουλάχιστον τέσσερα μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον πλοίων που κινούνταν στα Στενά του Ορμούζ.
Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πορεία του. Τα υπόλοιπα τρία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, καταρρίφθηκαν.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις συνθήκες της επίθεσης.
Δείτε την ανάρτησή του:
Σημειώνεται ότι λιγότερα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα συγκριτικά με προηγούμενες μέρες, μερικές ώρες αφότου πλοίο που τελεί υπό τη διαχείριση ταϊβανέζικης εταιρίας δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών στον Κόλπο μετά τις ζημιές που υπέστη το πλοίο στην επίθεση στη θαλάσσια δίοδο ανοικτά του Ομάν.
Ωστόσο, τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, μεταξύ των οποίων τρία πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, που μπορούν να μεταφέρουν το καθένα μέγιστη ποσότητα 2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, εισήλθαν στον Κόλπο για να παραλάβουν πετρέλαιο, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της LSEG και του MarineTraffic.
Δύο άλλα σούπερ τάνκερ εισήλθαν στα Στενά για να παραλάβουν ιρανικό πετρέλαιο, σύμφωνα με άλλα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ενώ άλλο δεξαμενόπλοιο βγήκε από τα Στενά με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ανοικτά του Ομάν, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.
Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων, που περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς αργού, πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων, έφτασε σήμερα τις 13 διελεύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, συγκριτικά με 24 χθες και 27 πλοία την Τετάρτη, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.
Όπως υποστήριξε, ένα από τα drones έπληξε το κατάστρωμα μεγάλου και πολύ ακριβού φορτηγού πλοίου, προκαλώντας ζημιές, χωρίς ωστόσο να διακοπεί η πορεία του. Τα υπόλοιπα τρία, σύμφωνα πάντα με τον ίδιο, καταρρίφθηκαν.
Ο Τραμπ χαρακτήρισε το περιστατικό «σοβαρή παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, χωρίς να δώσει περαιτέρω στοιχεία ή διευκρινίσεις για τις συνθήκες της επίθεσης.
Δείτε την ανάρτησή του:
Σημειώνεται ότι λιγότερα πλοία διέσχισαν τα Στενά του Ορμούζ σήμερα συγκριτικά με προηγούμενες μέρες, μερικές ώρες αφότου πλοίο που τελεί υπό τη διαχείριση ταϊβανέζικης εταιρίας δέχτηκε επίθεση, σύμφωνα με δεδομένα παρακολούθησης πλοίων.
Επιβραδύνθηκε η διέλευση τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ
Ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) ανέστειλε προσωρινά την επιχείρηση για απομάκρυνση εκατοντάδων πλοίων και χιλιάδων ναυτικών στον Κόλπο μετά τις ζημιές που υπέστη το πλοίο στην επίθεση στη θαλάσσια δίοδο ανοικτά του Ομάν.
Ωστόσο, τουλάχιστον τέσσερα τάνκερ, μεταξύ των οποίων τρία πολύ μεγάλα δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού, που μπορούν να μεταφέρουν το καθένα μέγιστη ποσότητα 2 εκατ. βαρελιών πετρελαίου, εισήλθαν στον Κόλπο για να παραλάβουν πετρέλαιο, σύμφωνα με σημερινά στοιχεία της LSEG και του MarineTraffic.
Δύο άλλα σούπερ τάνκερ εισήλθαν στα Στενά για να παραλάβουν ιρανικό πετρέλαιο, σύμφωνα με άλλα δεδομένα παρακολούθησης πλοίων, ενώ άλλο δεξαμενόπλοιο βγήκε από τα Στενά με 2 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ανοικτά του Ομάν, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.
Η κίνηση των δεξαμενόπλοιων, που περιλαμβάνει πλοία μεταφοράς αργού, πετρελαϊκών και χημικών προϊόντων, έφτασε σήμερα τις 13 διελεύσεις και προς τις δύο κατευθύνσεις, συγκριτικά με 24 χθες και 27 πλοία την Τετάρτη, ο μεγαλύτερος αριθμός από τότε που ξέσπασε η σύγκρουση με αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, σύμφωνα με ανάλυση της Kpler.
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