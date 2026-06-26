Απειλεί ξανά με δασμούς 100% ο Τραμπ αν ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών
ΚΟΣΜΟΣ

Απειλεί ξανά με δασμούς 100% ο Τραμπ αν ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών

Ξεκαθαρίζει ότι θα ακυρώσει στην πράξη κάθε άλλη διμερή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών που θα υλοποιήσουν τον φόρο

Απειλεί ξανά με δασμούς 100% ο Τραμπ αν ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών
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Στην απειλή των δασμών και μάλιστα σε τεράστιο ύψος και με άμεση επιβολή προσφεύγει για άλλη μια φορά ο Ντόναλντ Τραμπ, με αφορμή τις συζητήσεις στην Ευρώπη για την επιβολή φόρου πάνω στις ψηφιακές υπηρεσίες ο οποίος θα βαρύνει αμερικανικές εταιρείες.

Ο Τραμπ σπεύδει να ξεκαθαρίσει ότι θα επιβάλει δασμούς της τάξης του 100% και ότι θα ακυρώσει στην πράξη κάθε άλλη διμερή συμφωνία μεταξύ των ΗΠΑ και των χωρών που θα υλοποιήσουν τον φόρο.

Απειλεί ξανά με δασμούς 100% ο Τραμπ αν ευρωπαϊκές χώρες επιβάλουν φόρο ψηφιακών υπηρεσιών


Στην ανάρτησή του γράφει:

«Πολλές ευρωπαϊκές χώρες συζητούν την επικείμενη εφαρμογή ενός φόρου επί των ψηφιακών υπηρεσιών σε αμερικανικές εταιρείες. Ορισμένες βρίσκονται κοντά στο να το εφαρμόσουν στην πράξη.

Οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα αντιμετωπίσει αμέσως δασμό 100% επί όλων των εμπορευμάτων που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η παρούσα δήλωση αποσκοπεί να καταστήσει σαφές ότι οποιαδήποτε χώρα επιβάλει έναν τέτοιο φόρο θα αντιμετωπίσει αμέσως δασμό 100% επί όλων των εμπορευμάτων που αποστέλλονται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο δασμός αυτός θα υπερισχύει των εμπορικών συμφωνιών που έχουν συναφθεί με τη συγκεκριμένη χώρα, ανεξάρτητα από το αν έχουν τεθεί σε εφαρμογή, υπογραφεί ή όχι.

Επιπλέον, ο δασμός 100% θα επιβληθεί αμέσως, εφόσον προχωρήσουν στην εφαρμογή του φόρου».
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