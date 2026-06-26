Μαχητικά, αλεξιπτωτιστές και drone: Εορτασμούς-υπερπαραγωγή για τα 250 χρόνια των ΗΠΑ σχεδίαζε ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Βέλγιο

Μπαράζ επικρίσεων από πολιτικούς του Πράσινου Κόμματος και επιτροπή κατοίκων - Είχε υποσχεθεί «αξέχαστες στιγμές» με καλεσμένους τον Μαρκ Ρούτε και τον Βέλγο πρωθυπουργό





Αρχικά, ο Γουάιτ σχεδίαζε







Το πάρκο βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας, όχι μακριά από το κέντρο των Βρυξελλών.





In 3 days, our guests will gather at the Parc du Cinquantenaire to celebrate a historic milestone — 250 Years of Independence: Building Our Future Together. 🎉 Music, ceremony and unforgettable moments await. 🇺🇸🇧🇪 #USA250Brussels@Bart_DeWever @SecGenNATO @SHAPE_NATO… pic.twitter.com/bI1wmaR5GB — U.S. Ambassador to Belgium Bill White (@USAmbToBelgium) June 25, 2026

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης θα απαιτούσε διακοπή της κυκλοφορίας στο κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και «σχεδόν σαράντα πτήσεις» θα επηρεάζονταν κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου των καλοκαιρινών διακοπών, σύμφωνα με το υπουργείο.



Για να ολοκληρώσει μια βραδιά με συναυλία κάντρι μουσικής, σόου με drones και πυροτεχνήματα, η αμερικανική πρεσβεία σχεδιάζει τώρα «μια υπερπτήση με ένα ιστορικό αεροσκάφος» πάνω από το πάρκο, σύμφωνα με ένα προσχέδιο προγράμματος που έδωσε στη δημοσιότητα ένας εκπρόσωπος.



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Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγάλα σχέδια για να τιμήσει την 250ή επέτειο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία υπογράφηκε την 4η Ιουλίου του 1776.



Ο απεσταλμένος του στο Βέλγιο Μπιλ Γουάιτ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θέλει η εκδήλωσή του στις Βρυξέλλες να γίνει ο «πιο απίστευτος, εκπληκτικός, φαντασμαγορικός και φανταστικός» εορτασμός αυτής της επετείου - εκτός των ΗΠΑ.



Από τότε που ανακοινώθηκε η εκδήλωση τον Απρίλιο, έχει προκαλέσει μπαράζ επικρίσεων τόσο από πολιτικούς του Πράσινου Κόμματος όσο και από μια επιτροπή κατοίκων στην οποία συμμετέχουν επίσης και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της περιοχής.



Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Βέλγιο Μπιλ Γουάιτ διοργανώνει μια φαντασμαγορική εκδήλωση για τον εορτασμό της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας σε ένα πάρκο των Βρυξελλών την Κυριακή, μια κίνηση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στους κατοίκους στην πρωτεύουσα του Βελγίου και εντός της βελγικής κυβέρνησης.Αρχικά, ο Γουάιτ σχεδίαζε μαχητικά αεροσκάφη να πετάξουν πάνω από το πάρκο Σενκαντενέρ, μαζί με πτώση αλεξιπτωτιστών, σύμφωνα με τις βελγικές αρχές, οι οποίες τον ανάγκασαν όμως να περιορίσει ορισμένα από αυτά τα φαντασμαγορικά του σχέδια.Έπειτα από ανάλυση των αρχών αεροπορίας, ο υπουργός Μεταφορών του Βελγίου Ζαν-Λικ Κρακ επιβεβαίωσε στην αμερικανική πρεσβεία ότι η εκδήλωση αυτή «δεν μπορούσε να εγκριθεί», σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του.Το πάρκο βρίσκεται στην καρδιά της ευρωπαϊκής συνοικίας, όχι μακριά από το κέντρο των Βρυξελλών.Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης θα απαιτούσε διακοπή της κυκλοφορίας στο κύριο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας και «σχεδόν σαράντα πτήσεις» θα επηρεάζονταν κατά τη διάρκεια του πρώτου Σαββατοκύριακου των καλοκαιρινών διακοπών, σύμφωνα με το υπουργείο.Για να ολοκληρώσει μια βραδιά με συναυλία κάντρι μουσικής, σόου με drones και πυροτεχνήματα, η αμερικανική πρεσβεία σχεδιάζει τώρα «μια υπερπτήση με ένα ιστορικό αεροσκάφος» πάνω από το πάρκο, σύμφωνα με ένα προσχέδιο προγράμματος που έδωσε στη δημοσιότητα ένας εκπρόσωπος.Σε ανάρτηση στο X, ο Γουάιτ υποσχέθηκε «αξέχαστες στιγμές» με παρουσία καλεσμένων υψηλού προφίλ, συμπεριλαμβανομένου του γενικού γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και του Βέλγου πρωθυπουργού Μπαρτ ντε Βέβερ. Οι τελευταίοι έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους και ο ντε Βέβερ αναμένεται να εκφωνήσει ομιλία, σύμφωνα με επίσημη βελγική πηγή.Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει μεγάλα σχέδια για να τιμήσει την 250ή επέτειο της Διακήρυξης Ανεξαρτησίας των Ηνωμένων Πολιτειών, η οποία υπογράφηκε την 4η Ιουλίου του 1776.Ο απεσταλμένος του στο Βέλγιο Μπιλ Γουάιτ δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι θέλει η εκδήλωσή του στις Βρυξέλλες να γίνει ο «πιο απίστευτος, εκπληκτικός, φαντασμαγορικός και φανταστικός» εορτασμός αυτής της επετείου - εκτός των ΗΠΑ.Από τότε που ανακοινώθηκε η εκδήλωση τον Απρίλιο, έχει προκαλέσει μπαράζ επικρίσεων τόσο από πολιτικούς του Πράσινου Κόμματος όσο και από μια επιτροπή κατοίκων στην οποία συμμετέχουν επίσης και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων της περιοχής.

Αυτή η επιτροπή κατήγγειλε την «ολοένα και συχνότερη ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου» για εκδηλώσεις που δημιουργούν σημαντική ποσότητα αποβλήτων και ηχορύπανση.



«Το πάρκο είναι ένα καταφύγιο ειρήνης και ηρεμίας που πρέπει να παραμείνει ανοιχτό στο κοινό», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Φιλίπ ντε Μπεκ, επικεφαλής της επιτροπής, προσθέτοντας ότι ελπίζει να ζητείται η γνώμη στο μέλλον των δημοτικών και περιφερειακών αρχών που είναι από κοινού υπεύθυνες για τον χώρο.



Η παρουσία αποικιών κοινών πετροχελίδονων στο πάρκο Σενκαντενέρ, τα οποία συνήθως φωλιάζουν εκεί, έχει επίσης αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης.



Για την προστασία αυτών των πτηνών από τον υπερβολικό θόρυβο, η περιβαλλοντική διοίκηση των Βρυξελλών απαίτησε «τα ηχεία να τοποθετούνται σε απόσταση και να προσανατολίζονται μακριά από τις κοιλότητες που καταλαμβάνουν τα πετροχελίδονα».