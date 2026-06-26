Η προέλευση, η γεωλογική διαδρομή και η φυσική σύσταση είναι τα στοιχεία που καθορίζουν τον χαρακτήρα του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΘΕΟΝΗ.
Ο Ίθαν Χοκ και ο Ράσελ Κρόου σε ένα θρίλερ επιβίωσης, δείτε το τρέιλερ του «The Weight»
Ο Ίθαν Χοκ και ο Ράσελ Κρόου σε ένα θρίλερ επιβίωσης, δείτε το τρέιλερ του «The Weight»
Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται οι Τζούλια Τζόουνς, Οστιν Αμέλιο, 'Αβι Νας, Λούκας Λίνγκαρντ Τόνεσεν, Σαμ Χάζελνταϊν και 'Αβι Μπέρι
Η Vertical έδωσε στη δημοσιότητα το επίσημο τρέιλερ για την ταινία «The Weight», ένα καθηλωτικό θρίλερ επιβίωσης που εκτυλίσσεται το 1933 στα δύσβατα δάση του Όρεγκον. Η ταινία με πρωταγωνιστές τον Ίθαν Χοκ και τον Ράσελ Κρόου έκανε πρεμιέρα στα Φεστιβάλ Σάντανς και του Βερολίνου.
Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Samuel Murphy (Χοκ), «ένας βετεράνος πολέμου και χήρος, ο οποίος αποχωρίζεται βίαια τη μικρή του κόρη και οδηγείται σε ένα απομακρυσμένο στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Όταν ο διοικητής του στρατοπέδου (Κρόου) προσφέρει στον Murphy μια ευκαιρία για πρόωρη αποφυλάκιση με αντάλλαγμα μια επικίνδυνη αποστολή, τη λαθραία μεταφορά χρυσού μέσα από την αφιλόξενη άγρια φύση, εκείνος το βλέπει ως ένα βήμα για να επανενώσει την κατεστραμμένη οικογένειά του».
Δείτε το τρέιλερ
Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται οι Τζούλια Τζόουνς, Οστιν Αμέλιο, 'Αβι Νας, Λούκας Λίνγκαρντ Τόνεσεν, Σαμ Χάζελνταϊν και 'Αβι Μπέρι.
Το φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πάντραικ ΜακΚίνλεϊ στον κινηματογράφο μετά την επιτυχημένη θητεία του στην τηλεόραση με σειρές όπως τα «Kingdom» και «Debris». Το σενάριο συνυπογράφουν οι Σέλμπι Γκέινς, Μάθιου Τσάπμαν και Μάθιου Μπούι, βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιστορία των Μπούι και Λίο Σέρμαν.
Σύμφωνα με το Deadline, το «The Weight» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου.
Στο επίκεντρο της ιστορίας βρίσκεται ο Samuel Murphy (Χοκ), «ένας βετεράνος πολέμου και χήρος, ο οποίος αποχωρίζεται βίαια τη μικρή του κόρη και οδηγείται σε ένα απομακρυσμένο στρατόπεδο καταναγκαστικής εργασίας. Όταν ο διοικητής του στρατοπέδου (Κρόου) προσφέρει στον Murphy μια ευκαιρία για πρόωρη αποφυλάκιση με αντάλλαγμα μια επικίνδυνη αποστολή, τη λαθραία μεταφορά χρυσού μέσα από την αφιλόξενη άγρια φύση, εκείνος το βλέπει ως ένα βήμα για να επανενώσει την κατεστραμμένη οικογένειά του».
Δείτε το τρέιλερ
Στο πλευρό των δύο πρωταγωνιστών εμφανίζονται οι Τζούλια Τζόουνς, Οστιν Αμέλιο, 'Αβι Νας, Λούκας Λίνγκαρντ Τόνεσεν, Σαμ Χάζελνταϊν και 'Αβι Μπέρι.
Το φιλμ αποτελεί το σκηνοθετικό ντεμπούτο του Πάντραικ ΜακΚίνλεϊ στον κινηματογράφο μετά την επιτυχημένη θητεία του στην τηλεόραση με σειρές όπως τα «Kingdom» και «Debris». Το σενάριο συνυπογράφουν οι Σέλμπι Γκέινς, Μάθιου Τσάπμαν και Μάθιου Μπούι, βασισμένο σε μια πρωτότυπη ιστορία των Μπούι και Λίο Σέρμαν.
Σύμφωνα με το Deadline, το «The Weight» αναμένεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους στις 18 Σεπτεμβρίου.
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